حسن عبدالجليل: استراتيجية فوري في التوسع بمصادر الإيرادات سببا في ارتفاع نسب نمو الشركة.

تأكيدا على ريادة شركة فوري في مجال تكنولوجيا البنوك وسوق المدفوعات الإلكترونية والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بختام النصف الأول من عام 2023، وهو ما يؤكد قدرة فوري على مواصلة نجاحاتها وتحقيق استراتيجيتها المخطط لها، والمضي قدما نحو دفع عجلة الاقتصاد الرقمي وإثراء المجتمع المصري ببنية تكنولوجية تسهم في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في ضوء استراتيجية مصر الرقمية 2030.

وأفصحت الشركة في بيانها أن حجم الإيرادات بلغ 1,444.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 ، وهو نمو سنوي بمعدل 42.4%. وحقق صافي الربح المعدل نموا ملحوظا بمعدل سنوي 290.4%، ليسجل 327.9 مليون جنيه، مصحوباً بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 22.7% كما بلغ صافي الربح 283.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بزيادة سنوية 441.2% مصحوبا بهامش صافي ربح 19.6%.

وتعليقا على تلك النتائج صرح حسن عبدالجليل مدير علاقات المستثمرين بشركة فوري: " أن في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة فوري، والعمل على تنويع مصادر الإيرادات الذي أثر بشكل رئيسي على تحقيق الشركة نموا قياسيًا في حجم الإيرادات خلال النصف الأول من العام بجانب مساهمة قطاع الخدمات المصرفية بشكل كبير في نمو إجمالي إيرادات فوري، وذلك في ضوء زيادة إيرادات أنشطة قبول المدفوعات والوكالة المصرفية، حيث ساهم بنسبة 52% في نمو الإيرادات المجمعة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي".

وأضاف أن سياسة التوسع في تنويع وتعدد مصادر الإيرادات التي تتبعها فوري ساعد بشكل كبير على تحسن هامش مجمل الربح للشركة الذي بلغ في النصف الأول من العام الجاري إلى 61.8% مقارنة بـ 57.9% في النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو تقدر بـــ 3.9%. وأما على صعيد الأرباح التشغيلية، فقد ساعدت سياسة ترشيد المصروفات التي تنتهجها الشركة إلى جانب زيادة هامش مجمل الربح ، على نمو هامش الأرباح التشغيلية للشركة الذي بلغ في النصف الأول من العام الجاري إلى 37.8% مقارنة بـ 27.0% في النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو تقدر بـــ 10.8% وهو ما يُعد دليلا حاسما على قدرة فوري على الاستمرار في مواصلة النمو ونتيجة لذلك حققت الشركة هامش صافي ربح معدل خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 23.6% وهو الأعلى منذ انشائها بالرغم من التحديات والظروف الاقتصادية التي يشهدها السوق في الوقت الحالي.

ووفقاً لبيان الشركة ، بلغ إجمالي قيمة المدفوعات 147,700 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 67.8%، إلى جانب وصول إجمالي عدد المعاملات التي تم تنفيذها إلى 748.6 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 21.7%.

وأوضح عبدالجليل أن نمو حجم وقيمة المدفوعات يعود إلي استراتيجية شركة فوري التي تتبعها على مدار السنوات الماضية الذي ساهم بشكل كبير في انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت ، مما ادي الي زيادة عدد نقاط البيع إلى 324.4 ألف نقطة في 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 295.5 ألف نقطة بيع خلال نفس الفترة من العام السابق ويعكس ذلك مردود التوسعات القوية التي تقوم بها الشركة بشبكة التجار، بالاضافة الى ارتفاع عدد مرات تحميل تطبيق ماي فوري my Fawry بنسبة 64.5% سنوياً ليبلغ 10.5 مليون مرة خلال النصف الأول من عام 2023. كما حقق التطبيق إجمالي قيمة معاملات 5.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 89.1%.

واختتم حسن عبد الجليل تصريحاته بالحديث حول محفظة الهاتف المحمول، مشيرًا إلى تضاعف إجمالي قيمة معاملات محفظة الهاتف المحمول إلى 80,506 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 38.756 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022"، بحجم معاملات بلغ 67.6 مليون معاملة مقابل 38.9 مليون معاملة خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو نمو سنوي بمعدل 73.9%.

وكان قد صرح المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "على الصعيد التشغيلي، أود أن أعرب عن اعتزازي بنجاح فوري في تحقيق أعلى هوامش للأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ولصافي ربح منذ انطلاق أعمالها. كما بلغت الشركة خلال يونيو الماني مرحلة لمو تشغيلي جديدة، في ضوء نجاحها في إدارة ومعالجة 5 مليون معاملة في اليوم، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية والتكنولوجية العالية التي تنفرد بها شركة فوري". واختتم تصريحاته: "وفي ضوء ما سبق، أؤكد ثقتي في قدرة فوري على مواصلة هذا الأداء القوي خلال العام والتوسع بنطاق أنشطتها لتعملي جميع أنحاء الجمهورية، وتلبية مختلف احتياجات العملاء، لترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة سوق الحلول المالية الرقمية في مصر".

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