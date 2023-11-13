دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستقطب الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، مئات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات قطاع المياه، ومنها إنتاج المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وتحليتها، واستدامة المياه، والبنية التحتية للمياه، وضبط تدفق المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من مخلفات المياه، واستخلاص المياه من الهواء وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية: "بات المعرض بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ملتقى عالمي سنوي تترقبه الشركات والمسؤولون وصناّع القرار والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية لتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية الخضراء والمدن الذكية والطاقة النظيفة والمتجددة وإزالة الكربون وغيرها. ويسهم المعرض في دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر."

وتستعرض "شركة بينونة لتقنيات توليد المياه" خلال المعرض مبادرتها "ما هوا"، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى المساهمة في رسم مستقبل حلول المياه المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال تكنولوجيا مبتكرة لتوليد الماء من الهواء، تسعى الشركة إلى إحداث تغيير جذري إيجابي في قطاع المياه، حيث تقدم منتجات "صنعت في دولة الإمارات العربية المتحدة" لتحويل الهواء إلى مورد حيوي، مما يضمن الحصول على مياه شرب عالية الجودة.

وتلقي شركة "زي إل دي ZLD" الضوء خلال المعرض على المحطة التي ابتكرتها الشركة لتحلية المياه والتي تضمن عدم طرح أي سوائل أثناء عملية التحلية، ولا ينتج عن العملية سوى المياه والملح، دون أي مواد ملوثة للبيئة، كما أن المحطة تستهلك الحد الأدنى من الطاقة، مما يجعلها منخفضة التكلفة، متاحة للجميع، ومستدامة وصديقة للبيئة. وقال عبد الجبار قرقاش، مبتكر ومؤسس شركة "أي جي جي AJG القابضة"، الشركة الأم لشركة "زي إل دي": "نبرز خلال "ويتيكس" التزامنا الراسخ بتحقيق مستقبل مستدام، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في إحداث تغيير جذري في المناطق الصحراوية التي تعاني من شح المياه. لقد نجحنا في مواجهة تحدي تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة، مما يسهم في جعل الحياة أكثر استدامة في الظروف الصحراوية القاحلة. إنها رحلة حافلة بالقدرة على التكيف والابتكار، ومعاً، نعمل جميعاً على نسج حكاية، مبنية على إيجاد حلول لمشكلة شح المياه."

ويبرز مصنع أبوظبي للأنابيب، الأنابيب البلاستيكية المعززة بالألياف الزجاجية (GRP)، أنابيب الفينيل المعززة بالألياف الزجاجية (GRV)، أنابيب الإيبوكسي المعززة من الألياف الزجاجية (GRE) والتجهيزات الخاصة بها. إلى جانب ذلك، تعرض شركة "إنقاذ لتجارة معدات معالجة المياه وتنقيتها" معداتها وأجهزتها لمعالجة المياه، والتي تمتاز بمقاومتها للتقشير.

وتسلط شركة "تشيميتيك Chemitek" البرتغالية الضوء على ANSI أول مضخة غير معدنية في العالم، المستخدمة في عدة تطبيقات متعلقة بالوسائط الحمضية والقلوية، عند درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 210 درجة مئوية، بكفاءة تصل إلى 80% وبطاقة تصل إلى 1000 متر مكعب في الساعة. وقال فيروج مولاني، المدير الإداري لشركة "تشيميتيك": "نتطلّع قدماً لباكورة مشاركاتنا في معرض "ويتيكس"، الحدث المتخصص في أهم المحاور وهي المياه والطاقة الشمسية، واللذين يعتبران أبرز العوامل التي ترسم ملامح مستقبل كوكبنا. ننتظر مشاركة فاعلة في المعرض وتبادل الكثير من المعلومات والرؤى القيّمة جداً، والتي ستؤدي دوراً جوهرياً في دعم مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة في عالمنا المتغير بشكل دائم."

وتستعرض شركة "كوينغداو لومينسنس مارين تكنولوجي Qingdao LuminSens Marine Technology" الصينية أجهزة محمولة لتحليل جودة المياه، جهاز تحليل جودة المياه عبر الإنترنت الذي يتيح بيانات للمراقبة عن بعد، جهاز تحليل جودة المياه لاسلكياً، لمراقبة الأوكسجين المذاب ودرجة حرارة المياه والمؤشرات الأخرى في الوقت الحقيقي.

من جهته، قال هيمانشو بوديا، مدير شركة "جي إس إي فلتر GSE FILTER" الهندية: "لعل معرض "ويتيكس" أحد أفضل المنصات لعرض منتجات وتقنيات معالجة المياه. وبفضل انعقاده في دبي، يستقطب المعرض ممثلي الشركات من أوروبا وغرب آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب مناطق أخرى في العالم. إن مكان ومرافق المعرض رائعة للغاية ومناسبة جداً للعارضين والزوار. تشارك شركتنا في "ويتيكس" منذ 10 سنوات، ولطالما عادت علينا هذه المشاركة بنتائج مهمة جداً." وتلقي شركة "جي إس إي فلتر" الضوء خلال المعرض على منتجاتها Wound PP Micron Cartridge Filters لفلترة وترشيح المياه المدرجة ضمن الرابطة الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيكا الرابطة الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيكا (IAPMO) والتي تمتاز بكفاءة تصل إلى 99%.

وقال إيه آر لاكسمان، مدير الصناعة في مجموعة "إندريس آند هاوزر Endress+Hauser" السويسرية: "نشارك في "ويتيكس" منذ عدة سنوات، لأننا نجد في المعرض منصة مثالية للابتكار، ومركزاً للحلول المبتكرة، وملتقى يجمع ذوي الاهتمامات المشتركة. ويسعدنا دائماً المشاركة في هذا الحدث والمساهمة في قطاع الطاقة وتبادل الرؤى والتطلعات مع هذه القطاع المهم." وتلقي الشركة الضوء على تقنية Memosens الثورية في مجال تحليل السوائل، حيث تعتمد على تحويل القيمة التي يتم قياسها إلى إشارة رقمية ونقلها إلى جهاز إرسال، مما يقلل من المشاكل المتعلقة بالبخار، ويضمن نقلاً آمناً للبيانات. كما تعرض الشركة نظام Netilion ecosystem السحابي المعتمد على إنترنت الأشياء للقطاع الصناعي، بهدف تعزيز التواصل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي لإرسال معلومات قيّمة من موقع العمل إلى الأجهزة الذكية.

وتعرض الشركة الألمانية "فيغا VEGA" مجموعة من الحساسات الرادارية المتطورة تردد 80 جيجا هرتز لقياس منسوب المياه في محطات معالجة المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. كما تعرض شركة "إمبريج" الألمانية تقنياتها المتقدمة لإصلاح أنابيب المياه وأنابيب الصرف الصحي من دون حفر، ومنها بطانة الأنابيب CIPP المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية.

وتستعرض شركة "إلكترونيك تكنولوجيز سيستمز Electrolytic Technologies Systems" العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، باقة من أنظمتها التي تحمل العلامة التجارية KlorigenTM، لمعالجة وتعقيم المياه، والتي تعتمد على إنتاج غاز ثاني أكسيد الكلور في الموقع، والذي يمتاز بأنه صديق للبيئة وآمن وسهل الاستخدام. كما تبرز شركة "بول-إيكو" البولندية منتجاتها من معدات المختبرات الحرارية والأثاث المعدني، بالإضافة إلى خزائن إزالة الغبار والأبخرة، ومعدات إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.