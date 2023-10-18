دبي: أعلنت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أفضل الوجهات من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أفضل الوجهات الداخلية والدولية من السعودية

ينشد عشاق السفر التحليق في الطائرات بشكل أكبر هذا العام، والمسافرون من السعودية ليسوا استثناءً! فقد أظهرت بيانات ويجو أن القاهرة واسطنبول ودبي وجاكرتا ولاهور تتصدر قائمة أكثر الوجهات الدولية شهرةً من السعودية في عام 2023 حتى الآن.

فيما يتعلق بالوجهات الداخلية، يقوم المسافرون السعوديون بإعادة اكتشاف جمال بلادهم. جدة تتصدر القائمة، تليها الرياض والدمام وأبها والمدينة.

تقدم هذه الوجهات الدولية والداخلية تجارب ثرية للمسافرين السعوديين. سواء كنت تستكشف كنوز القاهرة أو تستمتع بجمال الساحل في جدة، فإن كل وجهة لها سحرها الفريد.

وتلتزم ويجو بمساعدة المسافرين السعوديين على اكتشاف وجهات أحلامهم، وتوفير تجربة حجز سهلة للرحلات الجوية وأماكن الإقامة. مع آلاف طرق الطيران المتاحة، فإن الإمكانيات للراغبين في استكشاف العالم في عام 2023 وما بعدها لا حدود لها.

أفضل الوجهات الدولية من الكويت

تعانق الطائرات مجددًا سماء البلاد، حيث يتطلع المسافرون الكويتيون إلى استكشاف العالم. إلى أين يتوجه معظمهم في هذا العام؟ ويجو يمتلك الإجابة، حيث تكشف بياناته عن أكثر وجهات السفر الدولية شهرةً من الكويت في عام 2023 حتى الآن.

تتصدر قائمة وجهات السفر الدولية للمسافرين من الكويت القاهرة، تليها مباشرة إسطنبول، وعمان، وتشيناي وجدة. تجمع كلّ هذه الوجهات بين سحر التاريخ وروعة الحداثة، وهو أمر يجذب المسافرين الكويتيين.

ويلتزم ويجو بأن يكون الموقع والتطبيق الأمثل للمسافرين الكويتيين، والمصدر الرئيسي لمعلومات الرحلات، ضامناً أن تكون كل رحلة ممتعة مثل سابقتها!

أفضل الوجهات المحلية والدولية من الهند

بعد انقضاء جائحة كورونا، عاد السفر العالمي بقوة، حيث شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المسافرين وخاصة من الهند. ويسر ويجو أن يشارككم تحليلًا شاملاً لأهم وجهات الرحلات من الهند، سواء داخلية أو دولية، حتى هذه اللحظة من عام 2023.

فوفقًا لبيانات ويجو حول الوجهات الدولية المفضلة للمسافرين الهنديين في عام 2023، تتصدر دبي والكويت القائمة، حيث توّفران مجموعة متنوعة من عوامل الجذب السياحيّ، يليهما كلّ من الرياض والدوحة ومسقط.

في الساحة المحلية، تبرز نيودلهي كخيار رئيسي للسياح الهنديين، بينما تتميز مومباي وبنغالور وجوا وكولكاتا كوجهات داخلية مفضلة للرحلات والوجهات.

في البيئة الحالية للسفر، تواصل ويجو تعزيز نفسها كأكبر سوق للسفر بأسعار معقولة من وإلى الهند، بالإضافة إلى أنه المصدر الرئيسي لمعلومات الرحلة مما يضمن تحسين كل رحلة.

أفضل الوجهات المحلية والدولية من مصر

مع استعادة السفر مرة أخرى حول العالم، يسر ويجو أن يقدم تقريرًا مفصلًا حول أهم وجهات الرحلات من مصر للسفر الداخلي والدولي في عام 2023.

ووفقًا لبيانات ويجو لهذا الوقت من عام 2023، فإن الكويت وجدة هما وجهتان مرغوبتان بشدة من قبل المسافرين المصريين نظرًا لإمكانية الوصول السهل ومجموعة الواسعة من المقوّمات السياحية. وبعد هاتين المدينتين تأتي دبي والدوحة ومسقط.

فيما يتعلق بالوجهات المحلية، تتصدر القاهرة القائمة كخيار أكثر شهرة حتى بالنسبة للسياح المحليين. بجانب العاصمة، يجذب كلّ من شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر أيضًا المسافرين المصريين بسماتها الفريدة.

في ظل التغيرات المستمرة في قطاع صناعة السفر، تبقى مهمة ويجو الأساسية هي مساعدة المسافرين المصريين على اكتشاف وجهاتهم المفضلة، من خلال توفير عملية حجز مبسطة للرحلات وأماكن الإقامة لضمان تجربة سفر استثنائية. مع مجموعة واسعة من خيارات الرحلات الموضوعة في تصرفهم، سيجد كلّ ما لديه شغف لاستكشاف العالم فرصًا لا حصر لها في عام 2023.

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نبذة عن "ويجو"

تضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة ”ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com