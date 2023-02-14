تستعرض الشركة نظام الاتصالات دبلوي نت (DeployNet) الذي يتم تصنيعه في الإمارات العربية المتحدة إضافةً إلى حلولها المتقدمة للمراقبة والإنذار والتمويه

أعلنت ساب، الشركة الرائدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات، عن تقديمها أبرز حلولها الدفاعية والأمنية المبتكرة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 20 إلى 24 فبراير 2023.

وتشديدًا على التزام ساب بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع الدفاع والأمن في الدولة، تستعرض الشركة نظام الاتصالات التكتيكية القابل للنقل الخاص بالمهمات الحرجة "دبلوي نت" الذي يعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد – LTE/5G ويوفر نطاق ترددي عالي السعة في المناطق الصعبة. ويتم تطوير النظام في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي.

كما تستعرض الشركة أبرز حلولها المتقدمة في مجالات المراقبة والإنذار والتمويه منها طائرة الإنذار المبكر غلوبال أي GlobalEye التي توفر المراقبة طويلة المدى على مستوى المجال الجوي الداخلي أو المجالات الجوية الحليفة وتعزز الوعي التشغيلي والتحكم عبر البر والبحر والجو؛ بالإضافة إلى رادارات جيراف Giraffe 1X و4A التي تستطيع تحديد وتعقب الأهداف الصغيرة والتي من الممكن أن تعمل بشكل إنفرادي أو كجزء من شبكة دفاع جوي للدفاع عن البنية التحتية الوطنية الأساسية. وتعرض الشركة أيضًا أنظمة التمويه متعددة الأطياف "ساب باراكودا" وأنظمة التحذير والتدابير المضادة الآلية لتحديد الأسلحة المعادية والتهديدات الواردة مما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الخصم.

وتعليقًا على المشاركة في آيدكس، قالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" في الإمارات العربية المتحدة:’’نتطلع قدمًا للمشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس الذي يؤكد على مكانة العاصمة الإماراتية أبوظبي كملتقى عالمي لرواد قطاع الأمن والدفاع. ويشكل المعرض منصة مثالية لساب لتقديم حزمة حلولها الأمنية والدفاعية المبتكرة ولقاء شركائها المحليين والدوليين للارتقاء بقطاع الدفاع والأمن عالميًا‘‘.

ويمكن للحاضرين في معرض آيدكس زيارة ساب في الجناح 07 B41 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

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