اختتم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" برنامجه التدريبي حول فنون تصميم المجوهرات والذي أطلقه بالتعاون مع شركة مجوهرات الكوهجي خلال النسخة الثانية عشر من مدينة الشباب، وذلك في إطار حرص المعهد على الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتزامه بتدريب وتمكين الشباب البحريني في قطاع اللؤلؤ والمجوهرات، وتفعيل دورهم في تنفيذ الخطة الوطنية لإحياء اللؤلؤ.

واستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً المهتمين بصناعة المجوهرات، وقام فريق متخصص من "دانات" بتثقيف المشاركين في البرنامج حول مبادئ الألماس والأحجار والكريمة وعدد من التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فيما تولى فريق آخر من "مجوهرات الكوهجي" تقديم تدريب عملي حول فنون تصميم وصياغة المجوهرات.

وقد تناول البرنامج التدريبي بشكل خاص علم تصميم المجوهرات، حيث تم تدريب المشاركين على أساسيات تصميم نماذج مختلفة من المجوهرات والألماس وعملية الإنتاج وتقنيات طلاء وفحص المجوهرات ورسم تصاميمها ورسم الهياكل للقطع الثمينة، إضافةً إلى تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم في مجال علوم الجيمولوجيا، من خلال مجموعة متكاملة من الورش المتميزة الموجهة لبناء وتنمية الطاقات والقدرات الشبابية.

ودخل المشاركون بنهاية البرنامج في مسابقة لاختيار أفضل تصميم لقطعة مجوهرات، حيث سيتم صنع القطعة الفائزة من قبل "مجوهرات الكوهجي" وعرضها في معرض الجواهر العربية لهذا العام، ويشارك فريق متخصص من "دانات" في لجنة التحكيم لاختيار الفائز.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" أن هذا البرنامج التدريبي يأتي انطلاقاً من التزام المعهد بتنظيم المبادرات التي تساهم في تحفيز ونمو نجاحات الشباب البحرينيين، وإتاحة الفرص التدريبية أمامهم في اكتساب المهارات في مختلف المجالات ذات الصلة باللؤلؤ والأحجار الكريمة، وصقل قدراتهم لجعلهم الخيار الأمثل في صناعة المجوهرات، منوهة بالشراكة المثمرة مع مجوهرات الكوهجي في هذا البرنامج.

وأوضحت السيدة جمشير أن التدريب ركز بشكل خاص على تطوير مهنة صياغة الألماس والمجوهرات في مملكة البحرين، خاصةً وأن المملكة تتميز بتاريخ عريق في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ، وتحتضن أهم وأبرز معهد في العالم في مجال فحص وتصنيف اللؤلؤ والأحجار الكريمة، مشيرةً إلى أن "دانات" يسعى عبر برامجه إلى رفع كفاءة وخبرة الشباب في هذا القطاع وتشجيعهم على دخول هذا المجال الحيوي، وبما يعكس اهتمام وحرص المعهد على دمج الشباب في مختلف المبادرات والبرامج التي تساهم في تطويرهم وتعزز دورهم في النهوض بالقطاعات وتطورها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.