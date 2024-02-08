البنك العربي المتحد يحقق نمواً بنسبة 65% في صافي أرباح السنة المالية 2023

زخم قوي للأعمال مع نمو كبير في الأصول

الإمارات العربية المتحدة: أعلن ’ البنك العربي المتحد ش.م.ع‘ ("البنك العربي المتحد" أو "البنك") عن نتائجه المالية لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 255 مليون درهم إماراتي في 2023 مقارنة بأرباح قدرها 155 مليون درهم في 2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي. يأتي النمو في صافي الأرباح نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب التحكّم في إدارة التكاليف.

نجح البنك في تحقيق تقدم كبير في الأعمال الأساسية حيث سجل نموًا بنسبة 15% في دخله التشغيلي في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 ومن المتوقع أن يزداد التحسن بشكل أكبر مع مواصلة الاكتتاب في محفظة أصول جديدة عالية الجودة.

سجل إجمالي الأصول نموًا سنويًا بنسبة 25% خلال السنة المالية 2023 ليصل إلى 17.6 مليار درهم إماراتي، مدفوعًا بالنمو القوي في القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي (+23% على أساس سنوي)، فضلاً عن زيادة في محفظة الاستثمارات (+ 31% على أساس سنوي).

مدعوماً بالإصدار الإضافي لرأس المال من الشق الأول بقيمة 150 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، واصل البنك الحفاظ على قاعدة قوية مع نسبه كفاية رأس المال وصلت إلى 19.0% كما بلغتCET1 13.5% والتي لا تزال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية المعمول بها حالياً مما يعزّز دعم نمو الائتمان في المستقبل. كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة من 8.2% في عام 2022 إلى 5.0% في عام 2023.

يواصل البنك تركيزه على تنميه أعماله الأساسية وإيراداته عبر المعاملات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأفراد وقطاعات الخزينة وأسواق رأس المال مع التحرك نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة مقدّماً الحلول والقدرات الرقمية ليصبح شريكا مفضلا بين شرائح عملاء الشركات الرئيسية.

ويتجلى ملف السيولة القوي للبنك أيضاً في نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 20%، وكلاهما أعلى من المتطلبات التنظيمية.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد:

"يسعدني الإعلان عن تسجيل عامًا آخر من النمو الجيد في صافي الأرباح مدعوما بالتنفيذ المتقن للاستراتيجية الجديدة. إننا ملتزمون بالتركيز على الاستفادة من الأسس القوية الذي تم تطويرها مؤخراً ومواصلة تحقيق النمو في إطار مسؤول ومستدام. كما سنواصل التزامنا بدعم النمو في الدولة مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. وبالنيابة عن مجلس الإدارة و أعضاء الإدارة التنفيذية، نود أن نعرب عن شكرنا للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولعملائنا الكرام والجهات التنظيمية والشركاء والمساهمين، على دعمهم وثقتهم المستمرة في البنك العربي المتحد".

من جهته أكّد شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد التزام البنك بالتميز حيث أشار إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح التي تم تحقيقها في عام 2023

"إن نهجنا الذي يتمحور حول العميل وسياساتنا الحكيمة ساهمت في زيادة الإيرادات بنسبة 15٪ وارتفاع الأرباح بنسبة 65٪. كذلك شهد البنك نموًا قويًا من حيث الأصول، نتيجة الطلب القوي في قطاع الأعمال ومن المتوقّع استمرار هذا الزخم القوي خلال العام 2024.

كذلك قام البنك بتحسين كبير في جودة الأصول مما ساهم في انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 5.0% في عام 2023 مقارنة ب 11.6% قبل عامين."

وأضاف قائلاً " تم تعزيز الميزانية العمومية بجمع 150 مليون دولار أمريكي من خلال إصدار رأس مال إضافي من الشق الأولى إضافة لحصوله على تسهيلات ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة 735 مليون درهم كقروض متوسطة الأجل بأسعار تنافسية في السوق. كما واصل البنك استقطاب عملاء جدد وإطلاق منتجات جديدة في القطاعات التجاري مثل منتجات التمويل المستدام والتي تم طرحها خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، كما سجل البنك زيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتحسين التواصل مع العملاء. وتجسيدًا لالتزام البنك بتعزيز رضا العملاء فقد تمّ إنشاء مركز اتصال جديد لتوفير إمكانية الوصول لخدمات البنك على مدار الساعة."

"نتطلّع إلى المستقبل بثقة من إمكانية تنفيذ استراتيجيتنا، مبنيّة على التقدّم الكبير الذي أحرزناه خلال العام الماضي بفضل الدعم المستمر من قبل عملائنا وموظفينا المخلصين. ويبقى تركيزنا على تقديم منتجات وخدمات لعملائنا الكرام، وتسخير التكنولوجيا وجميع الخدمات المتاحة لتحسين تجربتهم المصرفية."

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