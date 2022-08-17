شهد الربع الأول من السنة المالية 2023 أداءً مستقرًا وداعما لنمو الربحية، مع تحقيق صافي ربح بقيمة 58 مليون ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 26 ٪ على أساس سنوي

النشاط التجاري في شهر رمضان يحقق إيرادات بما يقرب الـ 800 مليون ريال سعودي، بمعدل نمو 5.2% على أساس سنوي

مبادرات ترشيد التكاليف وتحسينها ستمكن من تحقيق المزيد من الوفورات

تحقيق تقدم جيد في الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير تجربة عملاء فريدة ومتعددة القنوات

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير ("الحكير" أو "الشركة" المدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرقم 4240)، والكيان التجاري الرائد المرتبط بتوفير أسلوب حياة عصري ونشط في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن نتائجها للربع الأول من السنة المالية المنتهي في 30 يونيو، والتي أظهرت المحافظة على مستوى الإيرادات من السنة الماضية عند 1,706 مليون ريال سعودي، مع أرباح صافية بقيمة 58 مليون ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 26٪ عن الربع الأول من السنة المالية 2022. وقد تزامن الربع الأول لهذه السنة المالية، وكذلك للسنة الماضية، مع شهر رمضان المبارك الذي بدأ في الثاني من أبريل، ممثلاً فترة نشاط تجاري مهمة للحكير.

ولا تزال بيئة التشغيل تشهد ازدهارًا، بحيث سجلت المبيعات الدولية لقطاع التجزئة وقطاع الأغذية والمشروبات نموًا بنسبة 22٪ و8٪ سنوياً على التوالي. كما حققت إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي أداءً مستقرًا على أساس سنوي بعد استبعاد النتائج المرتبطة بالفترة المؤدية لشهر رمضان، لوقوعها بالكامل ضمن الربع الأول من السنة المالية الماضية مقابل بدئها في مارس هذا العام. وبناءاً عليه، تظهر الإيرادات الموحدة نموًا بنسبة 3.4٪ على هذا الأساس السنوي المعدل.

ويأتي التحسن في صافي أرباح الربع الأول لهذه السنة المالية نتيجة لانخفاض المصروفات البيعية والعمومية والإدارية على خلفية مبادرات الشركة المستمرة بترشيد التكاليف التشغيلية.

وعن النتائج، قال محمد مراد، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة الحكير:

"حققت الشركة أداءً مستقرًا خلال هذا الربع، مما يعكس التأثير الإيجابي لتنفيذ استراتيجيتنا التشغيلية المطورة، إلى جانب النشاط التجاري القوي خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعد أحد أبرز مواسم البيع للحكير. وبشكلٍ خاص، شهدت محفظتنا الدولية أداءً قويًا، مدفوعًا بالزخم الإيجابي من رابطة الدول المستقلة والأردن. كما حقق قطاع الأغذية والمشروبات نموًا جيدًا، مع استمرار استثمارنا فيه للاستفادة من عوامل السوق السعودية الايجابية. كما استمر التزامنا بالرقمنة كونها ركيزة رئيسية لاستراتيجيتنا في الحكير، وقد تجاوزت مبيعات المنصات الالكترونية عبر الإنترنت المستويات التي حققناها خلال فترة الجائحة. وبالنسبة للربع القادم، نتحلى بتفاؤل حذر بينما ندخل موسمًا تشغيليًا يتسم بالهدوء في المملكة. وسنواصل التعاون مع شركائنا من العلامات التجارية لزيادة عروضنا محليًا ودولياً، مع ضمان تقديم تجربة فريدة ومبتكرة متعددة القنوات لترسيخ بصمتنا القوية وتحفيز النمو على المدى الطويل." ملخص لأبرز ملامح الأداء المالي مليون ريال سعودي الربع الأول- السنة المالية 2023 الربع الأول- السنة المالية 2022 التغيير على أساس سنوي الإيرادات 1,706 1,701 0.3% إجمالي الربح (الخسارة) 278 333 )16.4%( الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16)* 146 151 )3.3%( صافي الربح (الخسارة) 58 46 26.0% *بعد خصم الإهلاك على أصول حق الاستخدام وتكاليف التمويل لالتزامات عقود الإيجار

من جهته، قال أحمد البلبيسي، المدير المالي التنفيذي في الحكير: حققت الحكير نتائج جيدة أظهرت تحلي جميع قطاعات التشغيل بالاستقرار والمرونة على الرغم من ضغوط التضخم المستمرة وعقبات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. وتم تعزيز الربحية خلال الربع بفضل استمرار التدابير لتحقيق انسيابية في العمليات وترشيد التكاليف وإدارة المخزون."

أهم مؤشرات الربع الأول للسنة المالية 2023 – مبادرات التحسين المستمرة تدفع الربحية المستدامة

تحليل الإيرادات

سجلت شركة الحكير إيرادات بقيمة 1,706 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 مقارنة بـ 1,701 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022. ويرجع هذا الأداء الخافت إلى وقوع فترة الذروة المرتبطة بمبيعات ما قبل شهر رمضان قبل الربع الحالي (حيث احتسبت كليا ضمن نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2022) مقارنة بوقوعها بالكامل ضمن الربع الأول من السنة المالية السابقة. وسيؤدي تعديل النتائج عن طريق استبعاد زيادة نشاط المبيعات المرتبطة بالفترة المؤدية إلى الشهر الفضيل إلى نمو سنوي بنسبة 3.4٪ في الإيرادات الموحدة. وقد أظهرت كل من المبيعات الدولية لقطاع التجزئة (+22٪ سنويًا) وإيرادات قطاع الأغذية والمشروبات (+8٪ سنويًا) نتائج قوية خلال الربع.

النشاط التجاري في شهر رمضان: بدأت الحكير السنة المالية الجديدة على أسس قوية، حيث إن شهر رمضان المبارك، كونه موسم ذروة المبيعات، قد بدأ في 2 أبريل. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.2% على أساس سنوي لفترة النشاط التجاري في رمضان، والمحددة بثلاثين يوماً من رمضان و7 أيام تشمل عيد الفطر. وبقيت مبيعات بالسوق السعودي خلال هذه الفترة مزدهرة، بنمو جيد بلغت نسبته 4.2% مقارنة بموسم رمضان لعام 2021. بينما شهد قطاع الأغذية والمشروبات التحسن الأكبر خلال الموسم الرمضاني، مع نمو الإيرادات بمعدل 25.3% على أساس سنوي، بسبب تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة والارتفاع الكبير في النشاط نتيجة زيادة ثقة المستهلكين.

مليون ريال سعودي 2021 2022 النمو التجزئة 717.5 747.8 +4.2% الأغذية والمشروبات 33.5 41.9 +25.3% إجمالي الإيرادات في السعودية 750.9 789.7 +5.2%

بلغت إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي 1.3 مليار ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 منخفضة بنسبة 4٪ سنويًا. وعند تعديل الفترة المماثلة لوضع تأثير الفترة المؤدية لشهر رمضان في الحسبان، والتي كانت غائبة عن نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية لوقوعها في مارس، سيبقى أداء الإيرادات مماثلا لذات الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من الأداء القوي نسبيًا خلال شهر رمضان، شهد قطاع التجزئة بالسوق السعودي بعض الهدوء في مايو، لينتعش لاحقًا في يونيو بالتزامن مع استعدادات عيد الأضحى.

بلغت المبيعات الدولية لقطاع التجزئة 267 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، بزيادة قدرها 22٪ على أساس سنوي، مدفوعة بشكلٍ أساسي بالزخم المستدام من رابطة الدول المستقلة والأردن. في حين أظهرت المبيعات في مصر بعض التراجع (-39٪ على أساس سنوي) على خلفية قيود البنك المركزي التي تم فرضها في فبراير ومارس 2022، بما في ذلك نظام الاعتمادات المستندية للاستيراد والتي عرقلت قدرة تجار التجزئة على استيراد البضائع اللازمة. وتواصل الشركة استكشاف فرص التعاون مع العلامات التجارية العالمية الرائدة في أسواق النمو المختارة.

سجل قطاع الأغذية والمشروبات نتائج قوية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 8٪ سنويًا إلى 116 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، مقارنة بـ 107 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022، مع صافي اغلاقات لـ 4 متاجر خلال هذه الفترة. وعلى أساس فصلي، انخفضت إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 11٪، والتي تعتبر نتيجة موسمية متوقعة لهذه الفترة بسبب انخفاض الطلب على الوجبات السريعة خلال شهر رمضان. وقد شهدت الحكير في هذا الربع أول تدفق للدخل من علامة "صب واي" في شكل رسوم منح امتياز التشغيل، في حين نواصل المضي في خطتنا للاستحواذ على 45 متجرًا حاليا تحت امتياز التشغيل الفرعي. ومن المتوقع الانتهاء من الاستحواذ على 30 متجراً من ال 45 بحلول الربع الثالث من السنة المالية الجارية. وبشكلٍ عام، لا تزال الحكير تركز على تعزيز أعمالها في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال زيادة توجدها في المملكة، مع ترحيل علاماتها التجارية الحالية إلى أسواق مختارة مثل مصر والمغرب ورابطة الدول المستقلة، لدفع أداء القطاع في السنة المالية 2023 وما بعدها.

ووصلت مبيعات المنصات الالكترونية عبر الإنترنت إلى 84 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، ممثلة تحسناً نسبته 36٪ على أساس سنوي، ومدعومة بمواصلة الشركة لتعزيز قدراتها الرقمية وتقديم تجارب فريدة ومتعددة القنوات لعملائها، عبر العديد من ال منصات للعلامات التجارية الأحادية على الانترنت، والعلامات التجارية المتعددة. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة مبيعات المنصات الالكترونية عبر الإنترنت في إجمالي الإيرادات (باستثناء الأغذية والمشروبات) من 3.9٪ في الربع الأول من السنة المالية 2022 إلى 5.3٪ في الربع الأول من السنة المالية الحالية. ونستمر في المضي قدماً لتحقيق هدفنا للسنة المالية 2023 والمتمثل في زيادة نسبة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي إيرادات التجزئة إلى 5.5٪.

النشاط التجاري لعيد الأضحى: مع الوصول الى الفترة الأخيرة من الربع الحالي، استهل نشاط المبيعات ارتفاعه استعدادا لعيد الأضحى الذي بدأ في 8 يوليو. وقد زادت الإيرادات الموحدة بنسبة 18.8٪ سنويًا للفترة المؤدية لعيد الأضحى والمحددة ب 14 يومًا قبل بدء العيد. وقد نمت الإيرادات الموحدة على أساس المثل بالمثل بنسبة 12٪ سنويا.

في حين انخفضت الإيرادات الموحدة على أساس حساب المثل بالمثل بنسبة 2.7٪ سنويًا في الربع الأول من السنة المالية 2023، ويرجع ذلك في الأساس إلى تراجع الأداء في السوق السعودي. انخفضت إيرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي بنسبة 6.6٪ سنويًا على أساس حساب المثل بالمثل للربع الأول من السنة المالية 2023 بسبب التغيير في توقيت فترة رمضان وحلول الامتحانات المدرسية. ارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 20.6٪ على أساس حساب المثل بالمثل للربع الأول من السنة المالية، مما يرجع في المقام الأول إلى التحسن المستمر في مبيعات رابطة الدول المستقلة والأردن. ومن المتوقع استمرار تحسن المبيعات الدولية على الرغم من تراجع النشاط في السوق المصرية. كما انخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات على أساس المثل بالمثل بنسبة 4.5٪ سنويًا في الربع الأول من السنة المالية 2023، بسبب تراجع الطلب على الوجبات السريعة خلال شهر رمضان.



تحليل صافي الدخل

بلغ إجمالي الربح 278 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، مقارنة بـ 333 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022، ما يمثل انخفاضًا نسبته 16٪ على أساس سنوي. ويرجع ذلك في الأساس إلى الأداء الخافت للإيرادات، نتيجة وقوع فترة الذروة التي تسبق شهر رمضان قبل الربع الحالي، إلى جانب انخفاض الهوامش التجارية بسبب التغيير في فترة التنزيلات التي اعتمدتها الشركة. وبشكل أكثر تحديدًا، تم تقديم فترة التنزيلات 10 أيام مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما نتج عنه هامش تجاري بنسبة 40.1٪ للربع (مقابل 42.1٪ في الربع الأول من السنة المالية 2022)، وهامش ربح إجمالي قدره 16٪، مقارنة بـ 20٪ في الربع الأول من السنة المالية 2022.

بلغت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية 130 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، ما يمثل انخفاضا بنسبة 9٪ على أساس سنوي، نتيجة تركيز شركة الحكير على ترشيد التكاليف ورتفاع الكفاءات التشغيلية. أما الزيادة على أساس فصلي، فكانت على خلفية انخفاض تلك المصروفات في الربع السابق بفضل الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي.

كما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، أي بعد خصم الإهلاك على أصول حق الاستخدام وتكاليف التمويل لالتزامات عقود الإيجار) للربع الأول من السنة المالية إلى 146 مليون ريال سعودي من 151 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022. وانخفض هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 8.9٪ إلى 8.6٪. ويأتي ذلك في الأساس نتيجة استقرار الإيرادات وانخفاض الهوامش التجارية، والتي فاقت بشكلٍ كبير الانخفاض في المصروفات البيعية والعمومية والإدارية خلال هذه الفترة. وبالمضي قدماً، تتوقع الحكير أن ترتفع هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة تتراوح بين 1-2٪ على خلفية استمرار تدابير ترشيد التكاليف في جميع أقسام المجموعة.

وقد سجلت الشركة ربحًا صافياً قدره 58 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023 بزيادة 26٪ على أساس سنوي مقارنة مع 46 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام الماضي. ويأتي ذلك في المقام الأول نتيجة انخفاض المصروفات البيعية والعمومية والإدارية على خلفية مبادرات الشركة المستمرة لترشيد التكاليف، إلى جانب ارتفاع صافي الدخل التشغيلي (من البنود الأخرى)، مدعومًا بالمكاسب المرتبطة بالعملات الأجنبية خلال هذه الفترة.

صافي الربح / (الخسارة) (مليون ريال سعودي) الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء (قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) (مليون ريال سعودي)

تحليل الميزانية العمومية

عادت أرصدة المخزون إلى 1,411 مليون ريال سعودي بتاريخ 30 يونيو 2022، بعد أن ارتفعت في الربع السابق استعدادًا لموسم رمضان وعيد الفطر والأضحى. وأدى ذلك إلى بلوغ المخزون المتاح مدة 18 أسبوعا. وستركز الحكير في السنة المالية 2023 وما بعدها على تحسين نظام تخطيط المخزون بهدف زيادة كفاءة سلسلة التوريد وتخفيض المخزون النهائي.

وتتقدم الإجراءات التنظيمية بشأن تعديل رأس المال الموصي به بشكل جيد، بعد الحصول على موافقات هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال. ونحن الان في مراحل متقدمة بشأن زيادة رأس المال وننتظر حاليًا موافقة هيئة السوق المالية. وسيتم الاعلان عن التطورات في حينه.

تحت التركيز: الاستراتيجية التشغيلية المطورة

أطلقت شركة الحكير استراتيجيتها التشغيلية المطورة لتحقيق نمو مستدام ومربح. وتركز استراتيجية التحول على أربع ركائز وهي تحسين أداء المحفظة، والتميز التشغيلي، وبناء علامة تجارية لنمط الحياة، والالتزام بالرقمنة. وتم تحقيق النتائج التالية خلال السنة المالية 2022:

تحسين أداء المحفظة التميز التشغيلي خلال الربع، شهدنا خروج علامتين تجاريتين للبيع بالتجزئة: "يوتريك" Uterque و"إف آند إف" F&F، مع انضمام علامة جديدة :"صب واي". وبذلك وصل إجمالي العلامات التجارية إلى 82* علامة بنهاية يونيو.

شهد عدد المتاجر التابعة للحكير زيادة صافية قدرها 8 متاجر من الربع الماضي.

تم إغلاق 16 متجرًا للبيع بالتجزئة، مع افتتاح 28 متجرًا، مما أدى إلى ارتفاع صافٍ لمحفظة البيع بالتجزئة بمقدار 12 متجرًا

في حين تم افتتاح 11 منفذا للأغذية والمشروبات، وإغلاق 15 منفذا، ما أدى إلى انخفاض صاف قدره 4 منافذ. * يتضمن تعداد العلامات التجارية المضافة إلى شبكة المتاجر والبيانات المالية وصل مستوى السعودة إلى 71% للربع الأول من السنة المالية 2023 أي ما يعادل النطاق البلاتيني في برنامج "نطاقات"، مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المهني المستمر وتوفير الفرص الوظيفية. بناء علامة تجارية لنمط الحياة الالتزام بالرقمنة تم تحديد المواقع المناسبة لافتتاح متاجر "فناك دارتي" Fnac Darty ومن المتوقع افتتاح أول متجر خلال العام الجاري.

مع بدء تشغيل امتياز علامة "صب واي" من المتوقع الاستحواذ على 30 متجر بحلول الربع الثالث من السنة المالية 2023. إطلاق 4 مواقع إلكترونية جديدة للعلامات التجارية الأحادية على الانترنت في المملكة العربية السعودية، وهم: "تشارلز آند كيث" Charles & Keith، "لا فيه إن روز" La Vie en Rose، "إف جي 4 كيدز آند وومن" FG4 Kids & Women، "جاكادي" Jacadi. وتقوم الشركة حاليًا بتشغيل 18 موقعًا للعلامات التجارية الأحادية.

إطلاق موقعين جديدين للعلامات التجارية الأحادية في جورجيا وأرمينيا لعلامة "بيرشكا"، ليصل عدد المواقع للعلامات التجارية الأحادية في الأسواق الدولية إلى 7.

استمرار تكامل علامات الحكير التجارية على منصة "فوغا كلوسيت" مع إضافة 48 علامة تجارية مدعومة بتحسين العمليات التسويقية.

العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين ستستضيف الشركة المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة وذلك في 18 أغسطس 2022 في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية. للحصول على تفاصيل المؤتمر الهاتفي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: investors.relations@fahretail.com لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: إدارة علاقات المستثمرين البريد الإلكتروني: investors.relations@fahretail.com

قائمة الدخل

مليون ريال سعودي الربع الأول - السنة المالية 2023 الربع الأول - السنة المالية 2022 التغيير على أساس سنوي الإيرادات 1,706 1,701 0.3% تكلفة الإيرادات (1,428) (1,368) 4.4% إجمالي الربح 278 333 -16.4% هامش إجمالي الربح 16.3% 19.6% (3.3) مصاريف البيع والتوزيع (44) (44) -0.4% المصاريف الإدارية والعمومية (85) (99) -13.3% مصاريف تشغيلية أخرى (8) (15) -45.6% الإهلاك والاستهلاك (41) (65) -37.2% الدخل التشغيلي (أخرى) 44 18 139.7% دخل التشغيل 144 128 12.2% هامش دخل التشغيل 8.4% 7.5% 0.9 الرسوم المالية (68) (72) -5.7% الربح قبل احتساب الزكاة والضريبة 76 56 35.1% الزكاة وضريبة الدخل (18) (10) 75.1% صافي الربح للفترة 58 46 26.1% هامش صافي الربح 3.4% 2.7% 0.7 الربح الخاص بكل من: مساهمي الشركة 58 47 23% الحصص غير المسيطرة 0.1 (1) غير محدد ربحية السهم الأساسية والمخففة 0.50 0.41 22.8% الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 146 151 -3.3% هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.6% 8.9% -0.3

الميزانية العمومية

التغيير 31 مارس 2022 30 يونيو 2022 مليون ريال سعودي الأصول 5% 1,358 1,420 الممتلكات والآلات والمعدات 1% 3,276 3,306 حق استخدام الأصول 1% 1,083 1,094 الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة 0% 2 2 استثمارات عقارية 2% 62 63 استثمارات في الشركات الزميلة وغيرها -1% 300 297 استثمارات أخرى 0% 30 30 الأصول المشتقة 2% 6,110 6,212 مجموع الأصول الثابتة -17.0% 1,700 1,411 المخزونات 15% 475 548 السلف والودائع والذمم المدينة الأخرى -7% 64 59 المدفوعات المسبقة والإيجارات والتأمين 0% 198 197 النقد وما في حكمه -9% 2,437 2,216 إجمالي الأصول الحالية -1% 8,547 8,428 إجمالي الأصول حقوق الملكية والمطلوبات -45% 2,100 1,148 رأس المال -1% (520) (512) الاحتياطات (النظامية والعملة الأجنبية والقيمة العادلة) 0% 13 13 احتياطيات القيمة العادلة غير محدد (982) 28 الارباح (الخسائر) المتراكمة 11% 611 676 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 0% (107) (107) الحصص غير المسيطرة 13% 504 570 إجمالي حقوق الملكية 1% 2,846 2,876 التزامات عقود الإيجار 4% 103 107 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 1% 2,949 2,984 إجمالي المطلوبات غير المتداولة -16% 1,496 1,261 الذمم الدائنة التجارية 0% 50 50 السحب على المكشوف من البنوك 34% 37 50 مطلوبات الزكاة والضرائب 1% 632 641 التزامات عقود الإيجار – الجزء المتداول 0% 2,878 2,873 القروض قصيرة الأجل -4% 5,094 4,875 إجمالي المطلوبات الحالية -2% 8,043 7,858 إجمالي المطلوبات -1% 8,547 8,428 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

نبذة حول فواز الحكير وشركاه

تأسست شركة فواز الحكير وشركاه (المعروفة باسم "الحكير") في العام 1990م من قبل فواز وسلمان وعبد المجيد الحكير. وتعد الشركة منذ تأسيسها من الكيانات الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط. ومنذ افتتاحها لأول متاجرها عام 1991م، تسارعت وتيرة نمو الشركة بشكل متزايد حتى أصبحت استثماراتها اليوم حوالي 1,676 متجر عبر 11 دولة مختلفة. وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مساحة قابلة للتأجير تصل إلى أكثر من 484,000 متر مربع. وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات يضم أكثر من 10,500 موظف. وتضم الشركة حوالي 82 علامة تجارية تتنوع بين الملابس النسائية والملابس الرجالية ومستلزمات الأطفال وحديثي الولادة والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، فضلاً عن إدارة وتشغيل كبرى المتاجر الشاملة والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.fahretail.com.

التوقعات والبيانات المستقبلية

يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع لا يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل العبارات والكلمات الآتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن الأعمال التجارية والإدارة، والنمو أو الربحية والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على الشركة.

وتعكس التوقعات المستقبلية وجهات النظر الحالية لإدارة الشركة ("الإدارة") على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات الإدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفة اختلافا جوهرياً عن أي نتائج في المستقبل، أو عن أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا الافتراض في اختلاف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختلافا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختلافا جوهرياً عن الأمر الواقع. وهذه المخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة اللازمة لمزاولة النشاط، وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنجاح وسط متغيرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، سواء في المملكة العربية السعودية أو على صعيد الاقتصاد العالمي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة الإقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر الإرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وقدرة الإدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية لأنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.