يعد التوسع جزءاً من استراتيجية شركة بروج لتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية عالية النمو

يساهم التوسع في تعزيز قدرة بروج على خدمة عملائها عبر قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والتغليف المطور

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم بروج "بي ال سي"، شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن افتتاح مكتبين جديدين لها في كينيا وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار مبادرة استراتيجية لتوسيع حصتها السوقية في المناطق الجغرافية عالية النمو.

تساهم مكاتب بروج للمبيعات والتسويق في سنغافورة، بالإضافة إلى التواجد الميداني في كينيا وكوريا الجنوبية من خلال مكتبيها الجديدين، في توسيع مبيعات حلول البنية التحتية الدولية المتكاملة وتعزيز سلسلة التوريد التابعة للشركة، والتي تضم حالياً 14 مكتباً دولياً متواجدة في الأسواق الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، والصين، ومصر، والهند، واليابان وجنوب شرق آسيا. ويتماشى التوسع الأخير للشركة مع نهج أعمالها المتميز الذي يركز على التعاون الوثيق مع العملاء والمستخدمين النهائيين على امتداد سلسلة القيمة.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لدى شركة بروج: "يؤكد قرارنا بشأن افتتاح مكتبين جديدين في كينيا وكوريا الجنوبية على التزامنا بتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة المضافة في الأسواق الاستراتيجية عالية النمو. ونهدف من خلال توسيع نطاق حضورنا العالمي إلى تعزيز علاقاتنا مع العملاء، واكتساب معرفة أعمق باحتياجات الأسواق الرئيسية، وتعزيز مكانة بروج باعتبارها شريكاً رائداً في توفير الحلول المستدامة. ويشكل الافتتاح علامةً فارقة في رحلتنا لتعزيز حضورنا في أسواق أفريقيا وآسيا التي تنطوي على إمكانات تسويقية وتجارية قوية. وتساهم خبرتنا الفنية وقدراتنا الابتكارية ومجموعة منتجاتنا المميزة في ترسيخ مكانتنا عبر توفير الحلول الأنسب لتلبية احتياجات عملائنا الدوليين عبر مجموعة واسعة من القطاعات الديناميكية."

وتسعى بروج من خلال تأسيس حضور ميداني لها في كينيا إلى الاستفادة من آفاق النمو القوية في منطقة تحتضن قرابة النصف مليار نسمة. ومن خلال مكتبها الجديد في نيروبي، تلتزم الشركة بتعزيز علاقاتها مع العملاء الحاليين مع سعيها الحثيث لاغتنام الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة عملائها في المنطقة. علاوةً على ذلك، يساهم حضور الشركة في كينيا في تعزيز علاقاتها التعاونية مع الشركات المصنعة المحلية والعلامات التجارية لتحفيز نمو مبيعات حلولها المخصصة لقطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتغليف المطور، بالإضافة إلى المواد الخام المعاد تدويرها لدعم استراتيجية بروج الرامية لتعزيز الاقتصاد الدائري.

علاوةً على ذلك، سيتيح حضور بروج في كينيا اكتساب فهم أعمق لديناميكيات السوق الفريدة في تلك المنطقة، لتقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. ويبلغ إجمالي حجم سوق حلول البولي أوليفين في شرق أفريقيا حوالي 1.5 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تمثل كينيا السوق الأكبر لهذه الحلول في تلك المنطقة، تليها تنزانيا، وإثيوبيا، وأوغندا. وفي عام 2020، افتتحت بروج مكتباً لها في القاهرة لدعم عملائها في مصر.

وفي الوقت نفسه، افتتحت بروج مكتب تمثيلي لإدارة أنشطة المبيعات والتسويق جديداً لها في كوريا الجنوبية، ويهدف إلى تعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول الكابلات عالية الجودة، وحلول الطاقة الشمسية. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والحلول ذات القيمة العالية - والتي تتضمن بيع منتجات من شركة "دي واي إم سوليوشنز كو ليميتد" الكورية الجنوبية المملوكة بغالبية أسهمها لشركة بورياليس - تسعى بروج إلى تلبية المتطلبات المتطورة لعملائها في كوريا الجنوبية مع فتح آفاق جديدة أيضاً لنمو أعمالها في بلد يتخطى تعداده السكاني حاجز 51 مليون نسمة. وستركز الشركة على المدى القصير في كوريا الجنوبية على الحلول المتخصصة ذات الاستخدامات الحيوية في قطاع الطاقة، مع سعيها لإرساء خطط طويلة الأجل للتوسع في تطبيقات رئيسية أخرى مثل قطاع البنية التحتية والتغليف المطور.

وبدعم من القوة المالية للشركة، سيلعب مشروع "بروج 4"، الذي يعد أحد أضخم المشاريع الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، دوراً محورياً في دعم جهود التوسع التي تقوم بها الشركة عبر توفير حلول مخصصة ومستدامة وعالية الجودة. وسيؤدي هذا المشروع الاستراتيجي إلى تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية، ودعم مساعي الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المتخصصة في أسواق النمو الرئيسية. ومع نمو الاستثمار عالمياً في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، تحتل بروج مكانة فريدة تؤهلها لتعزيز نمو أعمالها وعملياتها التجارية من خلال منتجاتها الموثوقة والمبتكرة.

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نبذة عن بروج

تُعد شركة بروج بي إل سي، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والزراعة والتغليف المطوّر. ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف، وهي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في أكثر من 86 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تأسست شركة بروج عام 199​8 كشراكة إستراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتشييد وتشغيل مجمع لتصنيع البولي أوليفين في مدينة الرويس الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد اليوم أحد أكبر المجمعات المتكاملة لإنتاج البولي أوليفينات في العالم. وتمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بي ال سي بنسبة 54%، في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%.

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رحاب عمر عتيق

نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الدولي

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سمر خان

نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين

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