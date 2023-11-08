

نمو قوي في إيرادات الشركة بنسبة 24.8% منذ بداية العام الى الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدعوما بالأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية التي تضم العقارات والبناء والبحرية والتجريف والخدمات.

نمو إجمالي الأصول إلى 235.6 مليار درهم إماراتي و بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز (ADX:IHC)، وهي تكتل عالمي متنوع الأنشطة وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 مسجلةً أرباحاً بقيمة 15.2 مليار درهم إماراتي بعد الضرائب (مقابل 24.3 مليار درهم إماراتي في نفس الفترة لعام 2022).

وعلق سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة قائلاً: "حققت الشركة العالمية القابضة مجموعة قوية من النتائج في الربع الثالث، نتيجة للأداء القوي والذي تحقق منذ بداية العام. وفي إطار الاحتمالات أن تظل عائدات السندات العالمية مرتفعة لفترة أطول، فإننا نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق. وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد، نتوقع أن تستمر قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية في العمل كأساس لخلق قيمة إضافية للمساهمين بينما نستمر في تقييم فرص الأستثمار على الصعيدين المحلي والدولي."

ففي الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة العالمية القابضة بزيادة إجمالي أصولها بنسبة 3.3% وخفضت إجمالي إلتزاماتها بنسبة 1.3% (مقارنة بشهر ديسمبر 2022). بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمالك بنسبة 16.3% ليصل إلى 78.9 مليار درهم إماراتي. تعتزم المجموعة الاستمرار في التركيز على تحسين أداء ميزانيتها العمومية وعوائد المساهمين.

وأضاف شعيب: "بالرغم من الظروف الاقتصادية غير المستقرة، تظل المجموعة في وضع جيد لتحقيق نتائج قوية في عام 2023 وعلى المدى الطويل. في حين تحقق قطاعاتنا الرئيسية نمواً ذاتي كما يتضح من توقيع "NMDC Energy" (المعروفة سابقًا باسم NPCC) لعدة عقود ذات قيمة كبيرة طويلة الأجل وتسجيل محفظتنا العقارية مبيعات قياسية. سوف يستمر تركيزنا على تحقيق تقدم في إطار استراتيجيتنا طويلة المدى، ويشمل ذلك إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية الحالية، والتكامل بالقطاعات الحالية عبر الشركات التابعة لنا، والدخول في قطاعات جديدة."

وفي وقت تعد الاستدامة شرطاً أساسياً لبناء غد أفضل للأجيال القادمة مع إطلاق العنان لأبعاد جديدة لخلق قيمة إضافية، ولدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل الشركة العالمية القابضة العمل على المبادرات السباقة مثل مركز "بروسيد" من خلال العمل مع شركات المحفظة للمساهمة في إنجاز أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وفي الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ العالمي الثامن والعشرين، تتمتع الشركة العالمية القابضة بمكانة جيدة لعرض دورها في مساهمة القطاع الخاص من الطموح المناخي إلى العمل المناخي مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع والازدهار.

أبرز المؤشرات المالية للشركة العالمية القابضة خلال الربع الثالث من عام 2023:

تلقت شركة كيو القابضة ش.م.خ عرضاً لدمج شركة مدن العقارية وأدنيك وأصول أخرى مع شركة كيو القابضة

حصلت شركة NMDC Energy(المعروفة سابقًا باسم NPCC)، وهي شركة تابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية، على عقود كبيرة للنفط والغاز

استحوذت شركة بالمز الرياضية ش.م.خ على شركة سيكيوري جارد ميدل ايست ذ.م.م.

شركة الصير مارين تستلم سفينة غاز الشمال VLGC مما يزيد حجم أسطولها إلى 20 سفينة

حصلت مجموعة ملتیبلاي ش.م.ع على حصة أغلبية في شركة ميديا 247 القابضة المحدودة

استحوذت مجموعة ملتیبلاي ش.م.ع على شركة LVL Technology القابضة

الدار التعليمية توسع محفظتها من خلال الاستحواذ على مدرسة فيرجينيا الدولية الخاصة وحضانة كينت

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عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 879 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة ، التي تضم أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظفًا، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والجرف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيزعلى المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.