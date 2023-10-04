بن شعفار: استراتيجيات الاستدامة في دبي تعزز الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية وجعل المدينة مثال للمدن الأخرى حول العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مشاركتها في مؤتمر ومعرض طاقة المناطق (LATAM2023) الذي انعقد في "Cartagena" بكولومبيا الذي انعقد الأسبوع الماضي بحضور ومشاركة قادة عالميين بارزين وصناع قرار في قطاع الطاقة ووفود من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء واستشاريون من مختلف انحاء العالم.

وكان سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لإمباور، قد عرض خلال اليوم الثاني في جلسة "مساهمة طاقة المناطق في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مفهوم الاستدامة في المدن"، قصة نجاح دبي في تطبيق طاقة المناطق كمثال لمدن أخرى حول العالم. وخلال حديثه، أكد بن شعفار أن أنظمة التبريد باتت ضرورة حتمية لا بد منها وليس رفاهية في منطقة الشرق الأوسط بسبب المناخ الحار والنطاق المحدود للتبريد الطبيعي حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة على دراية كافية بالتغييرات المناخية والاحتباس الحراري، لذا فهي من أوائل الدول التي تبنّت حلول كفاءة الطاقة إذ تصل نسبة استهلاك الطاقة لتبريد المباني حوالي 70% لذا فقد تم اعتماد نظام تبريد المناطق كحل صديق للبيئة يقلل من الانبعاثات الكربونية السنوية بشكل كبير.

وأكد بن شعفار أن «إمباور»، التي تعتبر المزود الرئيسي لخدمات تبريد المناطق لشركات التطوير العقاري في دبي، هي في طليعة تنفيذ خطة تتضمن عمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق حيث بلغت نسبة القدرة الموصلة للمؤسسة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي؛ حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة بالإضافة الى استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، موضحاً أن الريادة الدولية التي حققتها الامارات على صعيد صناعة تبريد المناطق كانت ثمار استثمار الدولة في بنى تحتية متطورة ومرافق بمعايير عالمية.

وأكد بن شعفار أن مثل هذا الحدث الدولي يمّكن «إمباور» من بناء جسور متينة مع أقطاب صناعة تبريد المناطق ومع الشركاء التجاريين كما يعد فرصة ثمينة لتبادل الأراء وإجراء الحوارات الثرية الهادفة الى الارتقاء بتصميم أنظمة تبريد المناطق وتطوير تقنيات مبتكرة.

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