مسقط: في إطار سعيه و جهوده الرامية لتعزيز مشهد الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان،شارك بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد و الاكثر موثوقية في سلطنة عُمان في الدورة الثانية من المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية لعام 2023، والذي سلط الضوء على التنافسية وصناعة فرص الاستثمار بسلطنة عُمان محلياً، والخليج العربي دولياً.

وأقيم المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. حيث حضر المؤتمر الشيخ خالد الخليلي، رئيس مجلس إدارة البنك الى جانب الرئيس التنفيذي للبنك الفاضل خالد الكايد وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث شهد الحدث حضور أبرز القادة و خبراء الصناعة في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان.

شارك البنك في المؤتمر في الجلسات والحلقات النقاشية المصاحبة للمؤتمر، حيث شارك الفاضل خالد الكايد رؤيته و أفكاره حول كيف يمكن للصيرفة الإسلامية أن تساهم في الاقتصاد المستدام وتمويل البنية التحتية، كما شارك الفاضل محمد الهاشمي رئيس قسم الالتزام ببنك نزوى في الجلسة النقاشية بعنوان نحو قطاع مصرفي إسلامي يلبي أولويات المستقبل.

و في تعليقه على المؤتمر، قال الفاضل خالد الكايد، "نشهد في حياتنا المعاصرة العديد من التغيرات على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي و بوتيرة سريعة و يجب علينا أن نواكب هذه التغيرات من أجل أن تتطور الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية باستمرار. لذا، من الضروري أن نبحث عن الفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع و تعزيزه. أيضًا تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تطوير الصيرفة الإسلامية، خاصةً نحو مستقبلٍ واعدٍ يعمل بسلاسة و سرعة في إنجاز المعاملات ويملي توقعات العملاء. المواضيع تناولت التحديات التي قد نواجهها عند دمج التكنولوجيا وخدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، إذ نعمل بكل جهد من أجل تنفيذ هذه الممارسات في الأيام المقبلة من أجل المُضي قُدُما نحو مسيرتنا للنجاح و تنمية إقتصاد سلطنة عُمان".

و تأتي مشاركة بنك نزوى في المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية لعام 2023 تجسيداً لمساعيه الدؤوبة لنشر الوعي حول الأوضاع الراهنة و إتجاهات الصناعة ، ويتجلى نهج البنك الراسخ في إسهامه لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة، و مع استمراره في مسيرته الحافلة بالإنجازات و التميز، وسيواصل بنك نزوى مساعيه لدفع عجلة التنمية في المجتمع من خلال مبادراته وفعالياته الهادفة.

#بياناتشركات

- انتهى -