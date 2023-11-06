الإمارات العربية المتحدة - يستعد وفد فرنسي ديناميكي مؤلف من مجموعة متنوعة من الشركات للتنقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في النسخة العاشرة من معرض جلفود للتصنيع الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023، وذلك بهدف تقديم أحدث المعدات والمكونات عالية الجودة في مجال صناعة الأغذية الزراعية.

من خلال هذه المشاركة الواسعة، يسعى العارضون الفرنسيون إلى إقامة شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية والمعدات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط، وسيتوزعون على جناحين رئيسيين: القاعة 8 وقاعة الشيخ سعيد 1.

سيكون للمشاركة الفرنسية حضور بارز في مجال تصنيع الأغذية، حيث سيتم تقديم ابتكارات صناعة الأغذية الزراعية، بالإضافة إلى حلول ومنتجات متقدمة تجسد التميز والابتكار الفرنسيين. وستشمل هذه المشاركة 20 شركة متخصصة في مجال التصنيع الغذائي ضمن جناح "المكونات" في القاعة 8. وسيضم جناح "المعدات" 28 شركة متميزة متخصصة في قطاع المعدات الزراعية والغذائية والخدمات اللوجستية في قاعة الشيخ سعيد 1.

حلول فرنسية صديقة للبيئة لدعم استراتيجية الأغذية الزراعية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تلبيةً لاحتياجات السوق الإماراتية، سيقوم المشاركون في الأجنحة الفرنسية بعرض أحدث ابتكاراتهم في مجالات الزراعة والحفظ والبسترة والنظافة وتعبئة المواد الغذائية. وسيشمل ذلك معدات الري الحديثة وأنظمة الحفظ المتقدمة التي تسهم في الحد من هدر الطعام، بالإضافة إلى معدات التبريد والأجهزة المصممة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه.

وفي مجال المكونات الغذائية، سيقوم العارضون المتخصصون بتسليط الضوء على منتجات غذائية خالية من المواد الحافظة والعفن والمبيدات الحشرية والمضادات الحيوية، وذلك من خلال مجموعة واسعة من قطاعات الأغذية الزراعية. ستشمل هذه المجالات تحويل مكونات الألبان الكاملة الدسم إلى مسحوق عبر عمليات التجفيف، وتصنيع منتجات من القمح والدواجن والمعجنات والبهارات ومنتجات الألبان. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الشركات المشاركة بدائل صحية للأسمدة ومصححات النكهة التي تسهم في الحفاظ على صحة المستهلكين.

تسلط كافة هذه الجهود الضوء على المنتجات الصحية والأكثر أماناً للإنسان ولكوكب الأرض، وتؤكد على الجهود المبذولة للمساهمة في تعزيز استراتيجية أكثر استدامة في مجال الأغذية الزراعية، حيث يتماشى التركيز على التكنولوجيا المتقدمة وصحة المستهلك مع المبادئ الأساسية للاستدامة والتقدم.

فرنسا، الشريك الرئيسي في تطوير قطاع الأغذية الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تسعى فرنسا، التي تشتهر عالميا بجودة منتجاتها من الأغذية والمشروبات، إلى التكيف مع متطلبات سلامة الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل الصادرات فرنسا الرئيسية، باعتبارها خامس أكبر مصدر أوروبي للمكونات الغذائية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل الألبان (23٪ من إجمالي الصادرات) ومكونات الخبز والمعجنات والكرواسون (13.8٪ من إجمالي الصادرات).

في الفترة من عام 2016 إلى عام 2021، شهدت الصادرات الفرنسية زيادة بلغت 34.2٪ على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لطبيعة السوق الإماراتية حيث يتم استيراد 85٪ من المواد الغذائية، تشهد الصادرات الفرنسية ازديادًا مستمرًا، حيث تعتبر فرنسا سادس أكبر مورد لمنتجات الألبان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع صادرات الفواكه زيادة بنسبة 4٪ في عام 2021، إلى جانب قطاع المعدات الزراعية.

يجب أن نلاحظ أن فرنسا تتمتع بميزة تنافسية كبيرة كشريك، وذلك بفضل جودة منتجاتها وتنوعها وأصالتها، بالإضافة إلى خبرتها في تقديم حلول متقدمة ومخصصة لإنتاج الأغذية وتقنيات الطهي. وهذا يجعلها شريكًا مفضلًا يلبي احتياجات السوق في هذه المنطقة التي تشهد جذبًا متزايدًا للسياحة، وتشهد نموًا سريعًا في عدد سكانها.

في هذا السياق، قال أكسيل بارو، مفوض التجارة والاستثمار الفرنسي: "تهدف المشاركة الفرنسية في معرض جلفود للتصنيع 2023 لتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، وهي ليست مجرد خطوة استراتيجية، بل هي أولوية بالنسبة لفرنسا. من المتوقع أن تقدم الوفود المشاركة في المعرض ضمن الأجنحة الفرنسية، الابتكارات الفرنسية ذات الجودة العالية في مجال الأغذية الزراعية. وسيكون للزوار فرصة استكشاف مزيج من النكهات اللذيذة والمعدات المتقدمة التي صُممت خصيصًا لصناعة الأغذية في منطقة الشرق الأوسط. وباعتبارها واحدة من أكبر المصدرين الأوروبيين إلى المنطقة، تلتزم فرنسا بتقديم مكونات ومعدات فائقة الجودة تلائم معاييرها الصارمة لسلامة الأغذية. إن البراعة الابتكارية والخبرة الواسعة في مجال الطهي اللتان تتميز بهما فرنسا، تجعلان منها شريكا مثاليا لسوق متنامية تلبي احتياجات متزايدة للمستهلكين والسياح على حد سواء."

يتجلى هذا الحضور الفرنسي المتميز الذي يحظى بدعم من منطقة بريتاني وإيفيان وكافيه ريتشارد والخطوط الجوية الفرنسية كتجسيد لتفردها وإبداعها في مجالات الابتكار والاستدامة والتميز في قطاع الأغذية الزراعية.

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