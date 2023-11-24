دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، على جائزة "أفضل مشروع سكني للعام" إحدى جوائز "كونستراكشن ويك" للعام 2023، عن مشروعها الرائد "ريفييرا"، الذي يحظى باهتمام كبير في قلب مدينة محمد بن راشد. وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت ماركي دبي يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023.

وتعدّ الجائزة التي تسلّمها تيزيان إتش. جي. راب، مدير العلاقات العامة والاتصالات في عزيزي للتطوير العقاري، بمثابة شهادة على إنجازات عزيزي الفريدة في مختلف جوانب صناعة العقارات بما في ذلك تطوير المشاريع والنهج المبتكر للإنشاءات، والالتزام بالتسليم المستمرّ للمشاريع عالية الجودة. كما تعكس الجائزة نهج المطور الراسخ تجاه التركيز على العملاء، وتوفير تجارب معيشية استثنائيّة للمستثمرين المحليين والدوليين والسكّان المقيمين في مجتمعاتها السكنيّة.

وحول الحصول على هذه الجائزة المميّزة؛ قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير: "نعبّر عن سعادتنا بهذا التكريم والاعتراف الرائع الذي حظي به مجتمع ريفييرا في مدينة محمد بن راشد. وتؤكّد هذه الجائزة الجهد الجماعي والعمل المتفاني الذي أظهره كل عضو من فريق عزيزي للتطوير إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة، كما تعكس التزامنا بتعزيز معايير الجودة والابتكار والاستدامة في المشهد العقاري. يجسد مشروع ريفييرا سعينا الدائم لتنويع أنماط وأساليب الحياة المتنوّعة إلى جانب إنشاء المنازل والأحياء السكنية ذات الجودة العالية. نحن ممتنون لتقدير جهودنا في استكمال هذا المجتمع المتميز الذي يشهد إقبالاً كبيراً، ويشكل ذلك حافزاً قوياً يلهمنا مواصلة رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب معيشية استثنائيّة ودعم صناعة العقارات".

ويعدّ ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية. وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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