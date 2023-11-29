مسقط. امتداداً لمسيرة نجاحاته المتواصلة، أعلن البنك الأهلي عن أدائه المتميز في الربع الثالث من عام 2023م. حيث سطر البنك الأهلي مكانته الراسخة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، بالتزامه الثابت بنهج الابتكار، مع حرصه على تقديم خدمات مصرفية مرتكزة على احتياجات العملاء، إلى جانب أداءه التشغيلي المتميز. وبفضل محفظته الواسعة من المنتجات والخدمات الرقمية، نجح البنك الأهلي في أن يعزز مكانته كأحد أسرع البنوك نموًا في البلاد، حيث يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف المحددة لرؤية عُمان 2040.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية، تظهر نتائج الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م نمواً ملحوظاً، حيث سجلت إجمالي الأصول نموًا بنسبة 4.7٪ لتصل إلى 3,154.3 مليار ريال عماني. وزادت ودائع العملاء بنسبة 6.4٪ لتصل إلى 2,371.4 مليار ريال عماني، بينما نمت القروض والسلف والتمويل بنسبة 5.1٪ لتصل إلى 2,666.9 مليار ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م. وارتفعت إيرادات التشغيل للبنك بنسبة 8.5٪ ليبلغ 73.67 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2023م، وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 2.1٪. وزاد ربح الفترة حتى 30 سبتمبر 2023م بنسبة 16.9% حيث بلغ 29.29 مليون ريال عماني، مقارنة مع 25.06 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل سعيد بن عبد الله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، "مع اقتراب نهاية عام 2023م، يعكس أداءنا التزامنا الراسخ بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددناها في مطلع هذا العام، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة عملائنا المتنامية. ومع حلولنا المصرفية المبتكرة والمتميزة تمكنا من وضع معايير جديدة في القطاع المصرفي. وتأتي هذه النجاحات المتتالية حصيلة الدور المحوري الذي يلعبه البنك الأهلي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي في السلطنة، لهذا نكرس كافة الجهود لتوفير محفظة متميزة من الخدمات المصرفية الرائدة محلياً مع التزامنا بتطبيق معايير عالمية، مستندة على احتياجات العملاء المتغيرة."

وقوفاً عند الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث، كان إصدار أسهم حق الأفضلية للبنك الأهلي في شهر سبتمبر، أحد أهم الإنجازات في عام 2023م. مما أدى إلى زيادة رأس المال للبنك من 194.9 مليون ريال عماني إلى 244.9 مليون ريال عماني.

وأضاف الحاتمي قائلاً، "إلى جانب الإنجازات المحققة على الصعيد المالي، واصلنا مسيرتنا نحو التميز مع عدد من المبادرات الاستراتيجية والشراكات المثمرة في الربع الثالث من 2023، والتي ساهمت في توطيد العلاقات وترسيخ جسور التعاون والترابط مع أصحاب المصلحة. يكمن جوهر عملياتنا في تفانينا بتقديم حلولاً مصرفية مصممة حسب الطلب لتلبية كافة احتياجات عملائنا. وتدفعنا هذه الإنجازات الواعدة إلى تحقيق المزيد من الأهداف في المستقبل، وسنواصل سعينا الدؤوب للحفاظ على مكانتنا في صدارة الصناعة المصرفية في سلطنة عُمان."

في إطار استراتيجيته لتعزيز الشمول المالي، واصل البنك الأهلي توسيع شبكة فروعه في مختلف أنحاء السلطنة، مع حرصه على تقديم خدمات مصرفية تلبي كافة احتياجات العملاء المصرفية، حيث افتتح البنك الأهلي والأهلي الإسلامي عدداً من الفروع من ضمنها ثلاثة فروع رقمية لمواكبة التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع، بالإضافة لافتتاح أول فرع إسلامي مصمم حصرياً لعملاء الشموخ للخدمات المصرفية الخاصة.

وعلى صعيد الجوائز، حافظ البنك الأهلي على أعلى مستويات التميز، فيما حصد في شهر يونيو ثلاث جوائز مرموقة ضمن حفل توزيع جوائز عُمان للصيرفة والمالية، الذي أقيم بنسخته الثامنة في مؤتمر العصر الجديد للصيرفة 2023م. وتوج الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، الفاضل سعيد بن عبد الله الحاتمي، بجائزة "الرئيس التنفيذي للعام"، وتحت قيادته حصد البنك أيضاً جائزتي "التميز في الخدمات المصرفية للشركات" و"التميز في التحول الرقمي". فيما توج الأهلي الإسلامي في شهر يوليو بجائزة أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان، ضمن حفل جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023. كما حصد البنك الأهلي في شهر سبتمبر جائزة "الريادة في الخدمات المصرفية الرقمية" ضمن مؤتمر التحول الرقمي. وتأتي هذه الجوائز تقديراً لجهود البنك المبذولة لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة.

ومع هذه الإنجازات البارزة يتطلع البنك الأهلي لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، معززاً بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات الرقمية، ومولياً الاهتمام لاحتياجات العملاء والموظفين على حد سواء، مع حرصه على تطبيق نهج الابتكار في كافة العمليات لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي.

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