وجهة التكنولوجيا العالمية تبحث في سبل تعزيز الابتكار والارتقاء بعمليات البحث والتطوير محلياً

مجموعة من ورش العمل والأنشطة المقرّرة داخل جناح مدينة دبي للإنترنت لتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز

مدينة دبي للإنترنت تدعم هذا الحدث التكنولوجي الأضخم في العالم عبر مشاركتها كشريك الابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم من جديد هذا العام في معرض "جيتكس جلوبال 2023" بصفتها شريك الابتكار في هذا الحدث التكنولوجي الأبرز والأضخم من نوعه في العالم. وسوف يستقطب هذا المعرض، المقرّر تنظيمه بين 16 – 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة كبيرة من صناع التكنولوجيا والمبتكرين والأكاديميين والباحثين والمطوّرين من كافة أنحاء العالم، للمشاركة في 10 فعاليات سيجري تنظيمها في الحدث لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتطور العمراني المستقبلي.

ومن خلال التركيز على أحدث التوجهات في عالم التكنولوجيا والابتكار، سيكون جناح مدينة دبي للإنترنت في معرض "جيتكس جلوبال 2023" وجهةً لألمع العقول المشاركة من حول العالم، عبر استخدام تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزّز لإيجاد حلول سريعة للمشاكل الأكثر تعقيداً في العالم اليوم.

تضطلع مدينة دبي للإنترنت بدور محوري في المساعي الرامية إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي واستراتيجية التحوّل الرقمي لإمارة دبي ودولة الإمارات منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث نجحت في استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصُناع التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت، قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: انطلاقاً من مكانتها الرائدة في الطليعة على صعيد الابتكار التكنولوجي في المنطقة، تحرص دبي على توفير بيئة أعمال تنافسية مدعومة ببنية تحتية تقنية متطورة وبكافة مقومات وعناصر النجاح بما ذلك الاستراتيجيات المحفزة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي الرقمية، ما يسهم في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة والمنطقة على حد سواء".

وأضاف: "تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من الجهات الرئيسية الداعمة لرؤية دبي، المتمثلة في تعزيز التعاون للتوصّل إلى ابتكارات تقوم على التكنولوجيا لصُنع مستقبل أفضل للأمم والشعوب. نحن حريصون على تعزيز التواصل والتعاون الفعّال بين أبرز العلامات التجارية في عالم التكنولوجيا والمبتكرين الطموحين بما يرسخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً عالمياً للتكنولوجيا وحاضنة لأبرز العقول والأفكار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم".

مسيرة تطوّر ركيزتها الذكاء الاصطناعي

سوف يحظى المشاركون بفرصة التواصل مع الخبراء والمبتكرين القائمين في مدينة دبي للإنترنت، من خلال فرص التواصل والعروض التوضيحية الحية لأحدث خدمات التكنولوجيا التي توفرها مدينة دبي للإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، سيتسنّى لزوّار جناح مدينة دبي للإنترنت في معرض "جيتكس جلوبال 2023" الاستمتاع بتجربة ذراع آلية مبرمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتنافس في تجربة تفاعلية مبتكرة، كما ستتاح فرصة التعرف على التنافس الحاصل اليوم بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. وللاستمتاع بتجربة تفاعلية بامتياز، يمكن للزائرين أيضاً استكشاف ما يقع خلف "باب سرّي" للدخول إلى عالم افتراضي ينبض بالحياة للأجواء في مدينة دبي للإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أنّ جناح مدينة دبي للإنترنت يقع في الكونكورس رقم (2) في مركز دبي التجاري العالمي. وسيكون مركز "جيتكس" الإعلامي العالمي، الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع مجموعة تيكوم، مفتوحاً أمام الصحفيين وصانعي المحتوى المشاركين في المعرض. لتسجيل المشاركة، نرجو زيارة الموقع الإلكتروني الخاصّ بمعرض "جيتكس" العالمي.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت الوجهة الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها، وهي من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

#بياناتشركات

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 10,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.