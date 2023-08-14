دبي: أعلنت دار التأمين "ش.م.ع "(IH)، إحدى مؤسسات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجها المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

سجلت دار التأمين إجمالي خسارة شاملة بقيمة 25.64 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بإجمالي خسارة شاملة قدرها 4.72 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتكبّدت أعمال تأمين السيارات جزءاً كبيراً من تلك الخسائر "نتيجة للمنافسة الشديدة بين شركات التأمين التي دفعت بهبوط أقساط التأمين إلى معدلات منخفضة للغاية بما لا يتناسب مع قدرات الاكتتاب المتعلقة بالمخاطر الأساسية،" وفقاً لعصام مسلماني، الرئيس التنفيذي الجديد لدار التأمين.

مع ذلك، أعرب مسلماني عن تفاؤله بالمستقبل، قائلاً: "اتخذت إدارة دار التأمين الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامة هذه المحفظة ونتوقع نتائج أفضل في المستقبل."

وعلى الرغم من التحديات، جاءت النتائج المالية بمؤشرات إيجابية حيث ارتفعت إيرادات التأمين للأشهر الستة الأولى من عام 2023 بنسبة 13.82% إلى 128.06 مليون درهم مقارنة بـ 112.52 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت مصاريف خدمات التأمين بنسبة 8.61% إلى 169 مليون درهم.

إلى ذلك، أوضح مسلماني، في سياق إدراكه للتحديات، إن "الإدارة تنظر إلى المنافسة السعرية غير الصحية بين شركات التأمين باعتبارها عثرات مؤقتة قد تحدّ من زخم نمونا في الفترة القريبة، وبدأ فريق الإدارة العليا الجديد، الذي يتمتع بكفاءة عالية والمؤهل تأهيلاً عالياً، في تنفيذ خطة تعافٍ شاملة معدّة بدقة."

أكد مسلماني كذلك على تفاؤله بشأن المستقبل، مضيفاً: "نحن على ثقة من عودتنا بشكل أقوى من السابق بفضل استمرار دعم المساهمين وتفاني إدارة وموظفي دار التأمين. سيقود تحسين إمكانات تقديم الخدمات الرقمية، الاستفادة من قاعدة عملاء الشركة الأم دار التمويل، والضبط الدقيق لقدرات الاكتتاب المتعلقة بالمخاطر، وتحسين الضوابط في عملية إدارة المطالبات لدينا، قدرتنا على تحقيق الأرباح من أنشطة التأمين الأساسية في شركتنا."

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عن دار التأمين:

دار التأمين مقرها أبوظبي، برأس مال مدفوع وقدره 118,780,500 درهم، تقدم دار التأمين منتجات وخدمات تأمينية على أعلى مستويات الجودة بأسعار معقولة، تفي بالمعايير الدولية وتتناسب مع الاحتياجات المحلية التي تتراوح بين فئات التأمين الأساسية إضافة إلى التأمينات المتخصصة. دار التأمين مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز IH.