عقدت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" اجتماعها العام السنوي لعام 2023، وناقشت الأهداف المستقبلية لتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الصيرفة والتحويلات المالية.

حضر الاجتماع محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي"، الذي أعرب عن امتنانه للدعم الذي تقدمه المجموعة من أجل تحقيق رؤية قطاع الصيرفة والتحويلات في الإمارات العربية المتحدة. كما شهد الحدث حضور أعضاء مجلس إدارة المجموعة، حيث تم تقديم عدد من العروض التقديمية وجلسات نقاشية بحضور عدد من المتخصصين في القطاع.

وصرح الأنصاري: "تتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال الصيرفة والتحويلات المالية بدعم وتوجيه من المصرف المركزي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نهدف إلى تطوير عملياتنا والمساهمة الفعالة في دفع العجلة الاقتصادية للدولة، وتعزيز المشهد المالي للدولة على مستوى العالم ".

قدم راجيف ريبانشوليا، أمين سر، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، خلال الحدث أنشطة المجموعة وإنجازاتها على مدار العام، والتي شملت الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، واجتماعات اللجان، ومشاركة المجموعة في الفعاليات المتخصصة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتعقيباً على ذلك، قال أديب أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي": "باعتبارنا منصة استباقية متخصصة في قطاع الصيرفة والتحويل المالي، نلتزم في "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" بتحقيق النمو المستدام والابتكار داخل القطاع المالي في دولة الإمارات. ونؤكد على التزامنا بالتميز والشفافية وجودة الخدمة، والمساهمة المستمرة في تشكيل مستقبل القطاع في الدولة".

منذ تأسيسها، عقدت "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" 130 ورشة عمل لأكثر من 10,000 موظف في قطاع الصيرفة والتحويلات المالية. ولعبت هذه الورش التي ركزت على مجالات مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر، دورًا بارزاً في تمكين وتوعية شركات الصيرفة التي تحتاج إلى الدعم من حيث الموارد والخبرات والتدريب.

كما جرى على هامش الحدث، استعراض والموافقة على البيان المالي المدقق لعام 2022، والذي يؤكد على التزام المجموعة بالشفافية والإدارة المالية المسؤولة، بما يتماشى مع دورها في الحفاظ على معايير مساءلة عالية. وقدم أنتوني جوس، أمين خزينة في المجموعة الحسابات المقدرة لعام 2023 وميزانية العام 2024، مقدماً استراتيجية مالية واضحة لدعم نمو القطاع في الدولة.

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نبذة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي:

تعتبر مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مجموعة أعمال مسجلة تابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، والمؤسسة المعنية برعاية ودعم الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص في دولة الإمارات. وتلعب المجموعة دورًا حيويًا في دعم القطاع المالي حيث تركز بشكل رئيسي على ضمان تنفيذ أفضل المعايير والممارسات، كما تعتبر منصة لتبادل المعرفة بين شركات الصيرفة، بالإضافة إلى تمثيل المجموعة للشركات العاملة في القطاع أمام الهيئات التنظيمية والحكومية. ومن خلال تبسيط اللوائح التشغيلية، تهدف مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى تعزيز بيئة الأعمال والنمو في دولة الإمارات.

وتضم المجموعة عدد من الشركات العاملة في قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، تعمل تحت منصة واحدة تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل المنافع وتعزيز بيئة تعاونية بين أعضائها من الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 100 فرع إلى الشركات الصغيرة.