المنامة، البحرين: أعلن سيتي سنتر البحرين، وجهة الحياة العصرية والتسوق الرائدة في المملكة، فوزه بالجائزة الذهبية خلال مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراكز التسوق وتجار التجزئة 2023، الفعالية الأكبر من نوعها لمراكز التسوق والتجزئة في المنطقة، وذلك عن حملته المجتمعية "كن النور" خلال شهر رمضان المبارك.

وفاز سيتي سنتر البحرين بالجائزة المرموقة لقاء التزامه المتواصل بالارتقاء بالمجتمع البحريني من خلال حملته الرمضانية التفاعلية والمبتكرة. وشكلت حملة "كن النور" فرصةً لسكان المملكة للتعاون وجمع أكثر من 10,000 دينار بحريني لتعزيز صحة وسلامة الأيتام في البحرين. وتركت مبادرة سيتي سنتر البحرين تأثيراً إيجابياً كبيراً على المجتمع المحلي، كما وفرت المنصة المثالية للجهات المجتمعية والجمهور للمساهمة بدور فاعل في قضية إنسانية نبيلة.

واستقطبت حملة "كن النور"، التي نُظمت بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أكثر من 5,000 شخص من جميع أنحاء المملكة للمشاركة فيها. وأتاحت هذه المبادرة الفرصة أمام المجتمع المحلي لتقديم مساهماتهم لصالح هذه القضية الاجتماعية والإنسانية من خلال تشغيل الأضواء، حيث تبرع مركز التسوق بمبلغ مالي مقابل كل مشاركة. وأُضيئت نحو 5,000 مصباح من المصابيح المتواجدة على منصة الأضواء الخاصة بمبادرة "كن النور"، داخل سيتي سنتر البحرين، خلال الشهر الفضيل بهدف دعم الأيتام في البحرين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دعيج الرميحي، المدير التنفيذي في سيتي سنتر البحرين: "يسعدنا الحصول على الجائزة الذهبية المرموقة من خلال المؤتمر والفعالية الأبرز في المنطقة، لا سيما وأننا فزنا بها في سياق قضية لطالما كانت قريبة إلى قلوبنا. وبصفتنا وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الرائدة في المملكة، نفتخر بحصولنا على هذه الجائزة لقاء دورنا في التفاعل مع المجتمع المحلي من خلال حملاتنا المجتمعية، وجهودنا في تحقيق مستقبل أفضل لآلاف الأطفال اليتامى في البحرين. ولا شك أن الجائزة ستلهمنا لإطلاق مزيد من التجارب المميزة والهادفة في سيتي سنتر البحرين، الوجهة الأولى للسكان في مملكة البحرين".

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عن سيتي سنتر البحرين

سيتي سنتر البحرين وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الأبرز في المملكة، يستقطب أكثر من ١٤ مليون زائر سنوياً. يمتد سيتي سنتر البحرين على مساحة تزيد عن ١٥٨٠٠٠ متر مربع، ويقدم مزيجًا عالميًا يضم أكثر من ٣٤٠ علامة تجارية حصرية بما في ذلك ٦٠ منفذًا لتناول الطعام، مع متاجر كبرى مثل هايبر ماركت كارفور في المملكة ، وساكس فيفث أفينيو، ودبنهامز، وسنتربوينت ، وهوم سنتر. يشمل العرض الترفيهي العائلي المتكامل في المول ڤوكس سينيكو سينما ذات ٢٠ شاشة وماجيك بلانيت. كما يجاور المركز التجاري فندقان متميزان، فندق ويستن سيتي سنتر البحرين من فئة 5 نجوم وفندق لو ميريديان سيتي سنتر البحرين

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن شركة "ماجد الفطيم لإدارة الأصول"

تمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوّق في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ولبنان وعُمان. وتشمل محفظة الشركة "مول الإمارات"، و"مول مصر" و "مول عمان" ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما تدير الشركة خدمات متعددة القنوات تشمل مراكز التسوق عبر الانترنت، خدمة الكونسيرج الرقمي، متجر المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي و "مول الميتافيرس" أول مركز تسوق في الفضاء الرقمي في المنطقة. وتتميز جميع هذه المرافق بأنها مدعومة من برنامج الولاء والمكافآت الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة "شير"، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصاً قائمة على البيانات في مراكز التسوق، إلى جانب العديد من الامتيازات والتي تشمل إمكانية الوصول إلى صالة كبار الشخصيات ومواقف السيارات الذكية. وتعمل شركة "ماجد الفطيم" على تطوير الفنادق المتصلة أو المجاورة لمراكز التسوق، التي تتميز بتحقيق قيمة مضافة والراحة والتجارب الاستثنائية للزوار من المنطقة وخارجها ومن المجتمعات المحيطة لرجال الأعمال.

تمتلك شركة "ماجد الفطيم" 11 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة وفندقين في البحرين، يتم إدارتها تحت علامات تجارية عالمية مثل "شيراتون"، و"نوفوتيل"، و"إيبيس"، و"ألوفت"، و"هيلتون جاردن إن" ، وفندق "كمبينسكي"، و"بولمان"، و"لو ميريديان"، و"ذا ويستن".

في العام 2022، أصبحت شركة "ماجد الفطيم"، المجموعة الأولى والوحيدة في العالم، التي تحصل على شهادة LEED البلاتينية المرموقة عن جميع فنادقها.