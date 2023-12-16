أحمد الأمير: نفتخر بأننا الأقرب إلى المجتمع من حيث التفاعل والتواصل

في إطار حرصه على ترسيخ مبادئ الاستدامة، نجح بنك الخليج خلال عام 2023 في تحقيق الكثير من الإنجازات، جعلته الأقرب إلى المجتمع، ومن الأكثر تنوعاً في تنظيم البرامج والفعاليات المنتقاة، التي تلبي طموحات الجمهور والعملاء.

وقال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج السيد/ أحمد الأمير: «نفتخر بأننا دائماً الأقرب في التفاعل والتواصل مع المجتمع بشكل عام، وعملاء البنك بشكل خاص، إذ حرصنا على التواجد معهم وبينهم في مختلف المناسبات، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة للبنك».

وأضاف: «تطبيقاً لاستراتيجيته الخمسية، قدم بنك الخليج نموذجاً أكثر تميزاً للاستدامة في 2023، في إطار حرص البنك على دعم الاستدامة على مستوى البيئة والمجتمع، من خلال مبادرات يتم اختيارها وتحديدها بعناية فائقة تعود بالنفع على المجتمع».

واستعرض الأمير إنجازات إدارة الاتصالات المؤسسية التي أظهرت تفوق البنك في القيام بمسؤولياته المجتمعية على أفضل صورة، والتي تمثلت فيما يلي:

تقرير الاستدامة واستراتيجية 2024/2030 :

في إطار إيمانه بأهمية تطبيق مبادئ الاستدامة، أطلق بنك الخليج تقريره السنوي الثالث للاستدامة عن عام 2022، والذي تضمن حزمة كبيرة من الإنجازات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بصدد إطلاق إستراتيجيته 2024/2030الخاصة ب ESG (الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة)، والتي ستمثل الإطار الأساسي لعملنا بشأن الاستدامة خلال المرحلة المقبلة.

المشاركة في مؤتمر المناخ ( COP28 )

شارك بنك الخليج ضمن جناح دولة الكويت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، الذي عقد في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 بحضور أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، يتقدمهم رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولي شركات، ومنظمات دولية، وأكاديميين، وإعلاميين.

مبادرة الاستدامة البيئية

ضمن جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة، يباشر بنك الخليج قريباً تنفيذ مبادرة "الاستدامة البيئية"، التي تستهدف تغير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة استخدامها، وذلك بالتعاون مع 5 من كبرى الجمعيات التعاونية في الكويت.

شراكة طويلة المدى مع " إنجاز "

في إطار شراكتهما المتواصلة على مدى 17 عاماً، كرمت جمعية إنجاز الكويت بنك الخليج، ضمن عدد من المؤسسات والشركات الراعية لأنشطتها في دعم وتدريب الشباب، وتزويدهم بالمهارات، التي يتطلبها سوق العمل، وإعداد جيل جديد من المبادرين ورواد الأعمال الشباب

وكانت جمعية إنجاز، قد أعلنت عن فوز شركتين من بين 12 شركة وصلت لنهائيات المسابقة السنوية، برعاية بنك الخليج، وهما شركتي "Raskla " الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023 عن فئة الجامعات، وشركة " B-one"عن فئة طلاب المدارس، والذي أعلن البنك رعايته لتدريب الشركتين الفائزين في مسابقة "الشركة" 2023، لتمثيل دولة الكويت في مسابقة إنجاز الإقليمية، التي أقيمت في دولة قطر الشقيقة بمشاركة 14 دولة عربية.

رعاية برنامج " المؤثر"

انطلاقاً من دعمه المستمر لفئة الشباب، اختتم بنك الخليج رعايته لبرنامج " المؤثر" الذي نظمته أكاديمية لوياك للفنون " لابا "، التابعة إلى مؤسسة لوياك غير الربحية، وذلك بهدف توفير فرص تدريبية مميزة، تمكن الشباب من كافة مهارات التواصل الجماهيري، وتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل، وركز البرنامج الذي استهدف الشباب في الفئة العمرية من ١٥ وحتى ١٩ عاماً على ثلاثة محاور أساسية، وهي: أساسيات التواصل الفعال، وتحسين مهارات العرض والتقديم، وصناعة محتوى احترافي.

مؤتمر " OUD FASHION TALKS "

للعام الثاني على التوالي، وسط حضور واسع من مختلف الفعاليات والمهتمين بالموضة والأزياء، نظم بنك الخليج النسخة الثانية من مؤتمر " OUD FASHION TALKS "، الذي أقيمت فعالياته على مدى يومين في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بمشاركة نخبة من المصممين العالميين والكويتيين، لدعم قدرة المصممين الكويتيين على لفت أنظار نظرائهم العالميين، بروعة وجمال تصميماتهم.

وحرص البنك على إثراء المؤتمر هذا العام بعدد أكبر من المصممين وإضافة ورش عمل لتبادل الخبرات بين المصممين العالميين والكويتيين، ما يساعد المصممين الشباب على اكتساب خبرات جديدة، تمكنهم من مواكبة أحدث ما وصلت إليه كبريات بيوت الموضة والأزياء حول العالم.

الأسبوع الرياضي GB Fit

ضمن مبادراته المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، ومساعيه لتغيير أسلوب حياة الناس إلى نمط أكثر صحة، اختتم بنك الخليج أسبوع الفعاليات الرياضية الرمضانية GB Fit، التي أقيمت في حديقة الشهيد، على مدى أسبوع، وسط إقبال ملحوظ من الجمهور، الذين وفر لهم البنك فرصة مثالية لممارسة الرياضة، تحت إشراف مدربين متخصصين على مستوى عال من الكفاءة، والاستماع بأجواء الطقس الرائعة.

الماجلة الرمضانية

قام بنك الخليج بتوزيع "ماجلة رمضان" على الأسر المتعففة، الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، والتي تعكس دور البنك المميز في المسؤولية الاجتماعية انطلاقاً من دوره الرائد في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع".

إفطار صائم

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، قام بنك الخليج بتوزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين في بعض مناطق الكويت، بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوب المحتاجين، لاسيما في شهر رمضان الكريم".

توزيع الأجهزة الكهربائية

شارك بنك الخليج في الحملة الإنسانية التي تقودها جمعية الهلال الأحمر، لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المتعففة في الكويت، وذلك في إطار التزاماته نحو الحفاظ على الاستدامة المجتمعية، ودعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في مد يد العون للأسر المتعففة في الكويت، وإدخال الفرحة على البيوت المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل ".

تفريج كرب الغارمين

ضمن مبادراته الخيرية في شهر رمضان الكريم، شارك بنك الخليج في حملة "الأقربون أولى بالمعروف"، للعام الثاني على التوالي، والتي تنظمها جمعية التكافل، لتفريج كرب الغارمين، الذين أثقلت كاهلهم الديون، وتعثروا عن سداد مديونياتهم بسبب ظروفهم الاقتصادية.

نقصة الخميس

للعام الثالث على التوالي، وضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية المتنوعة خلال شهر رمضان الفضيل، نظم بنك الخليج «نقصة الخميس»، بالتعاون مع العديد من المطاعم والمخابز الكويتية، إحياء لهذه العادة الكويتية الأصيلة وتعزيز تواصل البنك مع المجتمع من ناحية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تسويق لمنتجاتهم" من ناحية أخرى.

العشر الأواخر

ضمن مبادراته المجتمعية خلال الشهر الفضيل، بادر «الخليج» إلى توزيع عبوات المياه والمرطبات الباردة على المصلين في عدد من المساجد، عقب أداء صلاة القيام في العشر الأواخر.

الإفطار الرمضاني مع الداخلية

تقديراً لدور رجال وزارة الداخلية في حماية أمن المجتمع، شارك بنك الخليج رجال الإدارة العامة لخفر السواحل في الفنطاس الإفطار الرمضاني، تعبيراً لهم ولكافة رجال وزارة الداخلية عن تقدير المجتمع للدور المميز الذي يقومون به في حماية المجتمع، وجهوزيتهم التامة في كل وقت، وتحت أي ظرف للقيام بواجبهم الوطني.

سلسلة GB Masterclass

واصل بنك الخليج تنظيم فصول جديدة ضمن سلسة GB Masterclass، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجالات متنوعة، منها "الطبخ "و "التصوير" و" تنسيق الزهور" و" التصميم والأناقة " و " الخط / الكتابة العربية "، وغيرها من المجالات التي تهم الجمهور والعملاء، على أن تكون مدة كل فصل ساعتين متواصلتين.

تحدي الطرق الوعرة

ضمن مساعيه لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، ودعمه المتواصل لفئة الشباب، أطلق بنك الخليج النسخة الثانية من تحدي الطرق الوعرة ""Challenge Off Road، بمشاركة العشرات من الشباب هواة رياضة سيارات الدفع الرباعي، الذين منحهم بنك الخليج الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة، والتمتع بشغف التحدي والمنافسة، والفوز بجوائز قيمة.

رعاية سباق KTC

شارك بنك الخليج كراعي رئيسي في النسخة الثانية من سباق KTC لهواة السيارات الرياضية، الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات على مدى يومين، بمشاركة 40 متسابق.

رعاية معرض "قوت ماركت"

واصل بنك الخليج دعمه للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كراع رئيسي لمعرض "قوت ماركت"، الذي يعد أكبر منصة محلية تجمع ما بين الطاقات والمواهب من المبادرين في قطاع المطاعم والصناعات الغذائية والحرف اليدوية مع الجمهور في مكان واحد، حيث تجاوز عدد زوار المعرض 15 ألف زائر.

التبرع بصخور بحرية

انطلاقاً من دوره في ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، تبرع بنك الخليج بكمية من الصخور البحرية لصالح الهيئة العامة للبيئة، وذلك لإعادة تدويرها، حيث تم نقل الصخور إلى محمية الجهراء، وذلك لما يمثله إعادة استخدام تلك الصخور من أهمية كبرى في الحفاظ على البيئة، ودعماً للمحمية في تعزيز إمكاناتها كبيئة مثلي لحياة الكائنات البرية.

إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

تماشيا مع المعايير والإرشادات العالمية في حماية البيئة، تخلص البنك بشكل آمن من نحو22.3 طناً من النفايات الإلكترونية خلال عامين، منها 18 طناً بالعام الأخير، وتنوعت تلك النفايات ما بين أجهزة كمبيوتر لوحية وطابعات وشاشات ولوحات مفاتيح وهواتف وسيرفرات ومفاتيح وأسلاك ومعادن متنوعة.

دعم متواصل لحملة "لنكن على دراية"

للعام الثالث على التوالي وفي إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، واصل بنك الخليج دعمه لحملة" لنكن على دراية"، من خلال تعريف عملائه بالقنوت السليمة للادخار والاستثمار، وتوعيتهم بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، من خلال جميع قنواته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني وسائل الإعلام المختلفة.

الاستخدام الأمثل لقنوات التواصل الاجتماعي

استعرض بنك الخليج تجربته الرائدة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خلال المؤتمر الإقليمي الذي نظمته شركة Sprinklr، المتخصصة في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، في دبي، بحضور ممثلي عدد من الشركات والمنصات العالمية، وهي شركات " ميتا" و" تيك توك" و" واتساب" و" لينكدإن " والتي طرحت آخر التحديثات التي أدخلت على منصاتها، والمميزات الجديدة التي يمكن للشركات وأصحاب الأعمال التجارية الاستفادة منها للوصول إلى جمهورها بشكل هادف وجذاب.

#بياناتشركات

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