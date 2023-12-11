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تأتي هذه الرعاية في إطار إسهامات برنامج المسؤولية الاجتماعية "يحييك" من مجموعة "روشن"، وتمثل التزام المجموعة بإحداث أثر إيجابي خارج نطاق مشاريعها

تأتي هذه الشراكة تأكيداً على اهتمام المملكة بدعم الثقافة في المجتمع ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة بجعل المملكة منصة رائدة للنشر

جدة - أعلنت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني الرائد في المملكة العربية السعودية وإحدى المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن رعايتها لمعرض جدة للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ويقام خلال الفترة من 7 وحتى 16 ديسمبر الجاري، ويعد نافذة ثقافية هامة تجمع صناع الأدب والنشر والترجمة والقراء والمهتمين بالثقافة.

وتؤكد هذه الرعاية، التي تأتي في إطار إسهامات برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات "يحييك" من مجموعة "روشن"، على التزام روشن الراسخ بتنمية الأثر الإيجابي داخل المملكة، من خلال تمكين وتعزيز الحياة الثقافية والمشاركة المجتمعية في المملكة.

ويشهد معرض جدة للكتاب مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح، إلى جانب إيماناً منها بأهمية الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني لجدة والمملكة بصفة عامة، إذ ستتواجد "روشن" من خلال جناحها في قلب المعرض بجانب مسرح روشن الثقافي، حيث ستتاح الفرصة للعائلات للمشاركة في ورش العمل المتخصصة في تعليم حرفة نسيج "السدو" والحرف اليدوية الجلدية، بالإضافة إلى حضور جلسات سرد القصص والعروض الفنية.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن، غادة الرميان، في حديثها عن رعاية مجموعة روشن لمعرض جدة للكتاب "تلتزم روشن برعاية المواهب والإبداع، ولهذا السبب نحن فخورون برعاية معرض جدة للكتاب، فهذا المعرض يعد فرصة رائعة للاحتفاء بالتميز في مجال النشر وتعزيز التواصل بين القراء والكتاب والفنانين من جميع أنحاء العالم، ويساعد على تعزيز ثقافة التعلم والإبداع في المملكة العربية السعودية"، وأضافت: "نحن ملتزمون كذلك بفتح آفاق الحوار الثقافي على الصعيدين المحلي والعالمي، وإحياء التقاليد الأدبية العديدة التي تثري مجتمعنا. ويعكس هذا الالتزام القيم التي تتبناها روشن ورسالة التنمية المجتمعية التي تعمل على إيصالها لمختلف مناطق المملكة من خلال الاحتفاء بالأدب ونشر المعرفة في مختلف مناطقها".

وسيتمكن زوار جناح "روشن" في معرض جدة للكتاب 2023 من تجربة نمط الحياة الفريد الذي تقدمه روشن في مجتمعاتها، وخصوصاً مجتمع العروس الذي يقام المعرض بجواره، وسوف يجمع العائلات في منطقة خاصة بالأنشطة بجوار مدخل مسرح روشن الثقافي، ففي ركن الأطفال، يمكن للأطفال الصغار رسم منازلهم وعرضها في شكل ثلاثي الأبعاد، والاستمتاع بالتلوين وقراءة كتاب قصص روشن. وفي منطقة القراءة، يستطيع الزوار الإبحار في عالم الأدب والاطلاع على الكتب القيمة التي تضمها مكتبة "روشن"، إلى جانب مجموعة من الكتب الصوتية الجذابة. كما سيقدم الجناح للزوار لمحة عن أسلوب الحياة الجديد الذي تقدمه "روشن"، وفرصة الحصول على جوائز مميزة وإمكانية التقاط صور لذكرى لا تُنسى في جناح التصوير الحصري.

وتعكس شراكة "روشن" مع معرض جدة للكتاب استمرار جهودها في تمكين وتعزيز الحياة الثقافية في المملكة، وذلك في إطار رؤيتها الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، وخاصة في دعم الفعاليات والمشاريع والبرامج الرائدة التي تساهم في رفع جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. وتتنوع هذه المساهمات لتشمل العديد من المبادرات التي تدعم الجوانب المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز المجالات الحيوية الفنون والثقافة والرياضة والحفاظ على البيئة ونشر مفاهيم الاستدامة والممارسات الصحية والتعليم والابتكار. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعاية دوري روشن السعودي (RSL) وموسم الرياض ومعرض الرياض الدولي للكتاب ومؤسسة بينالي الدرعية ومهرجان الرياضة للجميع وسلسلة ليف قولف جدة وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورومولا 1 وغيرها من الأحداث والفعاليات.

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