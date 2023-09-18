المجموعة حققت نسبة توطين بين كوادرها بلغت 51% في 2023

المجموعة تتيح الوظائف الجديدة ضمن قطاعات مثل التوريد والتجارة والمعالجة، والتجزئة، والمبيعات التجارية والدولية، ومنشآت التخزين، والخدمات المشتركة، والقطاع المؤسسي

دبي، الامارات العربية المتحدة: أكّدت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، التزامها بدعم الجهود الوطنية للتوطين، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف "رؤية" الذي يقام من 19 ولغاية 21 سبتمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث من المقرر أن توفّر اينوك مجموعة متنوعة من فرص العمل في قطاع النقل والتخزين والمعالجة وقطاع التسويق والتوزيع والأقسام المؤسسية داخل المجموعة، إذ وظّفت المجموعة في وقت سابق من هذا العام أكثر من 60 مواطناً إماراتياً، وأكثر من 35 آخرين سينضمون إلى كوادر المجموعة قريباً.

وسيتمكن المرشحون المعنيون بالانضمام إلى المجموعة، من التقدم لوظائفها مباشرة من خلال القاعة رقم 4 - الجناح رقم B4-4 ضمن المعرض، أو من خلال زيارة صفحة الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "انطلاقاً من مكانتنا كشركة وطنية، نتبنى في مجموعة اينوك استراتيجيات وأجندات وطنية منسجمة مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، لاسيما فيما يتعلق بالتوطين. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وظّفت المجموعة أكثر من 60 مواطناً إماراتياً، مما يؤكد استثمارنا المستمر في دعم المواهب الإماراتية الشابة التي تسعى جاهدة لتكون في طليعة قيادة وتطوير قطاع الطاقة الإماراتي."

وحققت المجموعة حتى الآن نسبة توطين قدرها 100% في فريق الإدارة التنفيذية، ونسبة 81% في فريق الإدارة العليا، و51% في مجمل الوظائف في المجموعة. وتقوم المجموعة بتوظيف المواهب الإماراتية الشابة في قطاع الطاقة ضمن تخصصات تشمل الخدمات الفنيّة والعمليات والصيانة والهندسة وتطوير الأعمال والمبيعات وعمليات التسويق والتجارة وخدمة العملاء وتقنية المعلومات والشؤون المالية والصحة والسلامة والبيئة والخدمات اللوجستية والمشتريات.

وبالإضافة إلى الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب الداخلي، وفرص التدريب؛ أطلقت مجموعة اينوك سلسلة من المبادرات الهادفة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية وتنمية قدراتها، بما فيها "برنامج تطوير الخريجين" الأول من نوعه والذي يعنى بتنمية وصقل المهارات الوظيفية والسلوكية والاحترافية والإدارية والقيادية لدى مواطني الدولة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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