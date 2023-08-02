الشركة الرائدة حققت نسب 82.7% و82% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن المغادرة والوافدة على التوالي متجاوزة النسبة المستهدفة عند 80%

الاتحاد للشحن حققت نسبة 90.6% في مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد وتخطّت هدفها المقرر عند 85%

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن نجاحها في تخطي أهداف الأداء التشغيلي المقررة للنصف الأول من العام الحالي وتحقيق تطورات كبيرة في العديد من معايير الأداء الرئيسية.

واستناداً إلى أدائها التشغيلي القوي في عمليات الشحن خلال العام الماضي، حققت الاتحاد للشحن نسب 82.7% و82% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن المغادرة والوافدة على التوالي، مما يشير إلى نجاحها في تجاوز الهدف المقرر للنصف الأول من العام الحالي عند 80% لكلا الفئتين. كما يعكس التزام الاتحاد للشحن بتوفير حلول الشحن الموثوقة وعالية الجودة مع الحد الأدنى من التعطيل للشركاء والعملاء.

وعززت الاتحاد للشحن أداءها في مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد لتحقق نسبة 90.6% وتتخطى هدفها المقرر عند 85%، كما تجاوزت النسبة التي سجلتها في العام الماضي بمقدار 86.6%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يؤكد تخطي الأهداف المقررة على مؤشري الأداء في الوقت المحدد والالتزام بالتسليم حسب الوعد على تميز الاتحاد للشحن في مستوى المصداقية وكسب ثقة العملاء وتكريس مكانتها كشريك مفضل في قطاع الشحن الجوي. ولعبت عمليات الشحن دوراً محورياً في تعزيز قدرة الاتحاد للشحن على تحقيق أهداف النمو الطموحة لديها، حيث أطلقت الشركة مسارات جديدة للشحن إلى وجهات رئيسية، بما فيها جوانزو، إلى جانب توفير سعة شحن إضافية في شبكة الاتحاد للشحن العالمية. ويتولى مركز مراقبة البضائع المتطور متابعة حالة جميع الشحنات بالوقت الفعلي وتتبع الشحنات والرحلات الجوية وخدمات النقل البري من أجل تحسين مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد للشركاء والعملاء".

وتتميز الاتحاد للشحن بشبكتها الواسعة من خدمات الشحن، كما توفر سعة شحن في بدن طائرات الركاب إلى 69 وجهة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا والأمريكيتين مع 674 رحلة أسبوعياً. وتشغل الاتحاد للشحن رحلات مستأجرة فضلاً عن توسيع شبكتها من خدمات النقل البري لتعزيز الوصول إلى الوجهات خارج شبكتها، ودعم محفظة خدماتها المجدولة.

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