أثمرت جهود شركة "إنتر إميرتس موتورز" في دولة الإمارات العربية المتحدة عن زيادة حصتها في السوق بنسبة بلغت نحو 4.5%

في عام 2023، حققت شركة "إنتر إميرتس موتورز" قفزة نمو بنسبة 70% تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: من دواعي فخر شركة "إنتر إميرتس موتورز" التابعة لشركة علي وأولاده القابضة والموزع الرسمي لسيارات "إم جي موتور"MG Motor ، الإعلان عن تحقيق أداء استثنائي على مدى العام 2023، والذي يمثّل قفزة غير مسبوقة من حيث النمو والإنجاز.

ومن خلال تفاني الشركة المستمر ومبادراتها الإستراتيجية، تمكّنت "إنتر إميرتس موتورز" من بلوغ آفاق جديدة وغير مسبوقة، حيث حققت زيادة ملفتة في حصتها في السوق بنحو 4.5٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكّل هذا الإنجاز دليلاً قوياً على مكانتها الراسخة بين أفضل خمسة لاعبين رئيسيين في القطاع. كما يؤكد هذا النمو المتسارع التزام الموزّع بالتميز وتبنّي الاستراتيجيات المرتكزة على العملاء في المقام الأول.

وأعرب محمد علي خلفان الظاهري، المدير العام لقسم السيارات في شركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م، عن فخره واعتزازه بهذا النجاح الاستثنائي بالقول، "إن التحسّن الملحوظ في مكانة "إنتر إميرتس موتورز" في السوق يؤكد سعينا المستمر نحو الامتياز في خدمة العملاء، والتي تُبرز جهودنا المركّزة والمتأصلة في نسيج السوق الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإنه لفخر كبير لنا أن نتمكّن من تحقيق هذه الخطوات الهائلة، والتي تشكل دليلاً حاسماً على التزامنا بتطور وازدهار مشهد السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والثقة الغالية التي يضعها عملاؤنا فينا."

أثبت 2023 بأنه عام متميز واستثنائي، حيث شهد نمواً ملفتاً وغير مسبوق بنسبة 70٪ تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما عكس سعي شركة "إنتر إميرتس موتورز" الدؤوب للابتكار. ويمثل طرح سيارات "زد إس إي في" ZSEV و"إم جي 4" MG4 و"بي اتش إي في" PHEV و"مارفيل آر" Marvel R التزام العلامة التجارية بتسخير التقنية المتطورة وحلول التنقل المستدامة، وهو ما يتردد صداه بكل وضوح في أوساط الجمهور الواعي ذو التفكير المستقبلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكّد هشام الصحن، المدير العام لشركة "إنتر إميرتس موتورز" هذه التطلعات بالقول، "يُبرز نجاحنا المدوي في عام 2023 تفاني فريقنا وشغفه وعمله الدؤوب في تقديم تجارب سيارات عالية المستوى، تتناغم بسلاسة مع سوق الإمارات العربية المتحدة الديناميكي والنابض بالحياة. وإنه لمن دواعي فخرنا القول بأننا قد شهدنا نمواً ملفتاً مدفوعاً بالإبداع والتركيز المتواصل على تلبية احتياجات عملائنا دائمة التغير، مما وضع أسساً قوية لمستقبل يزخر بالمزيد من الفرص الواعدة. وأود التأكيد بأننا هدفنا الأساسي هو دعم وتعزيز هذه الجهود من خلال الاستمرار بتقديم عروض ومزايا رائدة تضع في قائمة أولوياتها توفير أسعار معقولة من دون التأثير على مستوى الجودة في الخدمة."

وبالتطلع نحو المستقبل، يسرّ شركة "إنتر إميرتس موتورز" الإعلان عن خطّطها الطموحة لزيادة تنويع محفظة سيارات "إم جي" MG في العام المقبل. وفي ظل توقعات بطرح ثمانية طرازات جديدة، تواصل العلامة التجارية المضي قدماً بتقديم سيارات متطورة تلبي الاحتياجات والتفضيلات دائمة التغير في سوق الإمارات العربية المتحدة المزدهر. واستجابة لديناميكيات السوق وطلبات العملاء، ستقوم شركة "إنتر إميرتس موتورز" أيضاً بتوسيع شبكة مراكز الخدمة الخاصة بها في عام 2024. وبإضافة مركزين جديدين لخدمة ما بعد البيع في القوز والعين سيرتفع إجمالي المراكز في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ستة (6). وفضلاً عن ذلك، تستعد المجموعة للإعلان عن الافتتاح الكبير لصالة العرض الجديدة كلياً في دبي والتي تقع على طريق الشيخ زايد، مما يؤكد من جديد حرص الشركة على اختيار مواقع سهلة الوصول وتقديم تجارب عملاء استثنائية في قطاع السيارات الإقليمي.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تكريم شركة "إنتر إميرتس موتورز" بجائزة "الموزع المتميز" المرموقة من قبل "إم جي" MG، مما عزّز نهجها نحو الامتياز ورفع مستوى العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال إصرارها القوي ونظرتها البعيدة المدى، تتطلع شركة "إنتر إميرتس موتورز" نحو المستقبل بتفاؤل لا حدود له. كما أن ما تحرزه العلامة التجارية من تقدّم في مجال الابتكار ورضا العملاء والقدرة على مواكبة متطلبات السوق، يجعلها اليوم على استعداد تام لتحقيق مزيد من النمو والنجاح في عام 2024 وما بعده.

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