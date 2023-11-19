أبوظبي: أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً النسخة الثالثة من مبادرة "لحظات أبوظبي"، المبادرة الحيوية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والاحتفاء بالتنوع الثقافي، ما يعود بالفائدة على كافة أفراد مجتمع إمارة أبوظبي. وأقيمت أنشطة المبادرة في ساحة خليفة وتضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات المجتمعية، مثل الفعاليات الرياضية والصحية والاحتفالات الثقافية والترفيهية.

ونجحت المبادرة في استقطاب آلاف الأفراد من مختلف الأعمار وشرائح المجتمع وجمعتهم تحت مظلة واحدة، حيث شاركوا بحماس وفاعلية في مجموعة واسعة من الفعاليات طوال فترة انعقادها. وقدّمت المبادرة مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل فن الخط، والرسم على الجدران، والحرف اليدوية الإماراتية التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت الفرصة للمشاركين للاستمتاع بورش العمل التفاعلية، التي تضمنت أنشطة مثل صناعة الفخار، وإنشاء الطوابع الأحفورية، وصناعة الأساور، واستخدام آلات الغزل الفنية، ما أضفى بعداً إبداعياً على مجمل الفعاليات. وجاءت هذه المبادرة تماشيا مع أهداف "معاً" لتشجيع الإدماج والمشاركة المجتمعية لإحداث تأثير اجتماعي حقيقي، وتعزيز الشعور بالوحدة وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من "لحظات أبوظبي". وأضاف: "تعد لحظات أبوظبي إحدى المبادرات المجتمعية ذات أهدافاً اجتماعية سامية، حيث تجسّد التكاتف الاجتماعي وتعبر عن تنوع الثقافات في إمارة أبوظبي."

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، إن تنظيم هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لفعاليات النسخة الثالثة من لحظات أبوظبي، يعكس دور الهيئة بصفتها الجهة المعنية بترسيخ المساهمة الاجتماعية وتعزيز التعاون والمساهمة بين الأفراد والمؤسسات، وتفعيل أجندة التنمية الاجتماعية، وإبراز الدور المشترك للجميع في رفعة الوطن وخدمة المجتمع.

وأكد الخييلي أن نجاح فعاليات اليوم الأول من المبادرة يجسد أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمتطوعين، بما يدعم دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبني برامج ومبادرات تسهم في بناء منظومة اجتماعية توفر البيئة المثلى للأفراد في المجتمع.

وقالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: "يسعدنا أن نعلن عن الاختتام الناجح لليوم الافتتاحي لمبادرة لحظات أبوظبي. لعبت هذه المبادرة دوراً جوهرياً في تعزيز الحيوية والترابط الوثيق في المجتمع من خلال سلسلة من الفعاليات المجتمعية المؤثرة".

وأضافت العميمي: "إدراكاً للتأثير العميق للعمل التطوعي على التقدم المجتمعي الفعلي والرفاهية المجتمعية الشاملة، أكدت نسخة هذا العام على الدور المحوري للعمل التطوعي في إرساء أسس التعاون المجتمعي. وأتوجّه بالشكر والتقدير للجميع على تفانيهم وحماسهم المشترك الذي كان له دور فعّال في النجاح الاستثنائي لهذا الحدث في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتفاعلاً".

يمثّل تنظيم هيئة المساهمات المجتمعية – معاً لهذه المبادرة نقطة تحوّل محورية في سعينا المشترك لترسيخ قيم الوحدة والشمولية وتعزيز المجتمع في أبوظبي، ما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي البيئية 2030.

وأعربت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن امتنانها للشركاء الترويجيين، العربية للطيران و"نيرفانا"، لتفانيهم الثابت لضمان نجاح مبادرة "لحظات أبوظبي".

واحتفت الهيئة بالمساهمات القيّمة للمساهمين المجتمعيين في المبادرة، بما في ذلك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشرطة أبوظبي، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، والأولمبياد الخاص، ومجلة ماجد، وشركة ميرال العقارية، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، و"فولت فتنسVolt Fitness "، ومؤسسة التنمية الأسرية، وعيادة أبولونيا لطب أسنان الأطفال. حيث أنّ جهودهم أدّت دوراً جوهرياً في بناء منصة متنوعة وشاملة تلقى صدى مجتمعياً واسعاً، وتُنمّي شعوراً قوياً بالوحدة والفخر.

وبالإضافة إلى ذلك، أعربت الهيئة عن امتنانها للشركاء المشاركين في هذا الحدث، بما في ذلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، و"إن إم سي للرعاية الصحية"، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومعهد الإمارات للسياقة، ومركز التواجد البلدي، على دعمهم الثابت والتزامهم المشترك بنجاح مبادرة "لحظات أبوظبي".

وصُمِّمت فعاليات مبادرة "لحظات أبوظبي" بعناية لتلبية احتياجات جمهور متنوع، بدءاً من العائلات وأصحاب الهمم وصانعي المحتوى والمدارس والأندية والأكاديميات والشركاء وأصحاب الفعاليات والفنانين والرياضيين. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المبادرة فعاليات تركز على تعزيز الصحة والرفاهية للجميع.

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-انتهى-