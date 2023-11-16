دبي، الإمارات العربية المتحدة: ركزت الجلسات النقاشية المتخصصة المقامة خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023 على مجموعة من المواضيع المتعلقة بالاستدامة والحلول المبتكرة لإنتاج وتنقية المياه، والاستدامة في القطاع العقاري وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وضمن جلسة "إطلاق العنان للقوة الشمسية: رحلة في رحاب مجال تطبيق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قالت ديالا حويلة، مسؤولة البرامج في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا): "تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اهتمامهما في العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني. وتولي الدولتان اهتماماً خاصاً بالهيدروجين الأخضر، فيما سجلت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في مجال الانتقال للاعتماد على الطاقة الشمسية من حيث عدد الاستثمارات وحجمها. وتعتبر الدولتان من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية. واليوم عبر دعمهما لدول المنطقة التي لا تستطيع تحمل تكلفة هذه الطاقة، تسهم دولة الإمارات والمملكة بشكل مباشر في دعم الانتقال الأخضر في المنطقة. وهناك أيضاً العديد من المشاريع التي تركز على الهيدروجين الأخضر، وكلما دعمنا هذه الخطوات ازدادت فرص جذب الاستثمارات. كما يشهد التعاون الدولي في هذا المجال تصاعداً واضحاً، خاصة في تصميم سياسات الابتكار بين القطاعين العام والخاص، وتوطيد التعاون لتحقيق مرونة في نظام إنتاج الكهرباء."

وفي جلسة "دور التواصل وقصص النجاح في إيجاد نتائج أكثر فعالية"، قال جيمس دوثي، شريك مؤسس لمنتدى ريادة الاستدامة: "تنشأ تحديات عديدة نتيجة النمو المتسارع في عدد السكان وارتفاع الاستهلاك، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات التلوث والنفايات واستنزاف الموارد الطبيعية. إنّ استهلاك البشرية للموارد الطبيعية يتجاوز قدرة الكوكب على تجديدها، كما نشهد انخفاضاً كبيراً في التنوع البيولوجي، إلى جانب تدهور النظم الإيكولوجية. وتخفق العديد من المؤسسات والشركات في الوفاء بوعودها المتعلقة بالاستدامة بسبب عدم اتباعها للحوكمة الرشيدة. وهناك حاجة ملحّة إلى استراتيجيات اتصال مسؤولة وممارسات مستدامة لمكافحة تحديات التدهور البيئي وضمان بقاء العلامات التجارية المعاصرة."

وفي جلسة "تمكين العمل المناخي الشبابي- تضافر الجهود من أجل مستقبل مستدام"، قالت مرجان فريدوني، رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "حينما كنا نخطط لاستضافة إكسبو 2020 دبي كان أحد أهم الأشياء التي نركز عليها هي الاستدامة، ودور الشباب في تعزيزها. دورنا هنا ليس إلهام الشباب فقط، بل وضع خطط وبرامج تدعو الشباب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، والجامعي لمشاركة أفكارهم حول البيئة والمناخ للاستفادة منها في برامجنا حول الاستدامة."

من ناحيتها، قالت دانا درويش، مستشار أول - استشارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، في شركة "دبليو اس بي" الشرق الأوسط: "أمامنا تحدٍ كبير لدعم الجهود المبذولة في مجال الاستدامة والطاقة، ويؤدي الشباب دوراً جوهرياً في تعزيز هذه الجهود ودعمها."

وقالت سارة عبدالله، خبيرة في مجال الطاقة النظيفة: "فخورة بالعمل الذي أراه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأجندة التي تعدها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، هذا المؤتمر سيدعم ويحفز العديد من القيم والمبادرات التي من شأنها تعزيز مفهوم الاستدامة."

من ناحيتها، قالت سارة الحارثي، المدير التنفيذي لشركة أكوا باور: "نرى الآن العديد من الحروب والأحداث المتصاعدة، وهو الأمر الذي يُصعب مهمتنا في جعل سكان العالم يؤمنون بالجهود المبذولة في مجال الحفاظ على البيئة والمناخ، لكن في الحقيقة التأثير السلبي للحروب والتغيير المناخي لهما نفس النتيجة على البشر."

وقال علي الشمري، مدير الأصول (دول مجلس التعاون) - الأصول الدولية، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة: "كل فرد في هذا العالم لديه دور مهم في الحفاظ على كوكبنا، فلم يعد الأمر مقتصراً فقط على دور الحكومات، وهذا ما تركز عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافة مؤتمر الأطراف (COP28).

وفي جلسة "تكنولوجيا مبتكرة مع حلول محلية"، قال مايكل روتمان، مدير التسويق في شركة بينونة لإنتاج المياه: "التقنيات المبتكرة التي تصنع باستخدام الموارد المحلية في التقنيات التي تقدمها مبادرة (ما هوا)، والتي تسهم في مواجهة تحدي شح الموارد المائية. وتتيح تقنياتنا إنتاج المياه عند قيادة السيارة، ليس هذا فحسب، بل تنقيتها لتصبح مياه صالحة للشرب. وتستخدم العديد من الشركات العالمية حالياً هذه التقنية المبتكرة التي أبصرت النور في دولة الإمارات من الألف إلى الياء."

وضمن جلسة "الطاقة النظيفة" (الهيدروجين الأخضر)، قال رابي صلح، مدير المبيعات في شركة اترنيت الخليج الصناعية: "بات من المعروف دور الهيدروجين في مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري، ولهذا نعمل في شركتنا على دعم التطوير في هذا المجال، ونحرص على أن تكون الاستدامة هي المعيار الأول لتنفيذ كافة مشاريعنا."

وناقش المشاركون في جلسة "تأثير الابتكار والتكنولوجيا على مستقبل القطاع العقاري"، تحديات الاستدامة في القطاع العقاري والتنمية الحضرية، والتأثير الحاسم للمدن التي تضم أكثر من 60% من سكان العالم على الاستدامة البيئية، حيث تعتبر المدن مساهماً رئيسي في توليد النفايات واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأكد المشاركون على الدور المحوري للقطاع العقاري في ترسيخ جهود الاستدامة، من خلال مساهمة المطورين العقاريين بشكل استراتيجي في خفض الانبعاثات عبر دمج التقنيات الخضراء وتعزيز كفاءة الطاقة طوال دورة حياة المشروع، ابتداءً من التخطيط إلى البناء.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية اتباع نهج شامل يشمل التعليم والتخطيط الحضري وكفاءة البناء وغرس الشعور بالمسؤولية. وتطرقت النقاشات أيضاً إلى اعتماد الحلول الكهروضوئية كاستراتيجية رئيسية لتحقيق استدامة فعالة من حيث التكلفة وتقليل الانبعاثات في المباني، إضافة إلى مبادرات تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير، مع التأكيد على أهمية التخطيط التفصيلي المدروس واللوجستيات لسلسلة التوريد.

وخلال جلسة "تخزين مثالي للطاقة: تمكين الشبكة من خلال دمج الطاقة المتجددة باستخدام حلول متقدمة لتخزين الطاقة"، أشار الدكتور رائد بكيرات، مؤسس شركة "سينيرجي للاستشارات"، إلى أهمية تخزين الطاقة لتحفيز التكامل الناجح للطاقة المتجددة وتقوية الشبكة. كما قدم كرزيستوف إجناسيوك، مدير شركة "أبريكوم"، رؤيته حول سبل تحسين التكامل بين الطاقة المتجددة والتخزين.

كما سلط أرماندو دومينيوني، من هيئة كهرباء ومياه دبي، الضوء على كيفية تجاوز العقبات التقنية والتنظيمية التي تواجه تكامل الطاقة المتجددة، وأهمية الحلول التخزينية في إنجاح هذا التكامل. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أن التحول الرقمي والاستدامة يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الهيئة نحو مستقبل الطاقة.

من جانبه أشار بروس سميث، المدير التنفيذي لدائرة الاستراتيجية والتخطيط في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى كيفية تحقيق النجاح التجاري من خلال التكامل بين القدرات التقنية، والنجاح التجاري في مجال دمج الشبكة. وأضاف بأن استثمارات الشركة في الابتكار وتقنيات الشبكات الذكية تعزز فعالية نظام الطاقة. وألقى محمد أيوب، المدير الإقليمي لشركة "جي فيرنوفا"، الضوء على دور تخزين الطاقة في تحسين قدرة الشبكة على نقل وتوزيع الطاقة، مع التركيز على حلول الشبكة الذكية والتكنولوجيا المتقدمة.

وشارك رزوان رزاق، مدير التكنولوجيا في هواوي تكنولوجيز، رؤيته حول كيفية تكامل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة وكيف يمكن أن تؤدي "هواوي" دوراً رئيسياً في تقديم حلول تقنية مبتكرة لتحسين كفاءة الشبكة وتكامل الطاقة.

وأضاءت شركة "سيمنس" في جلسة "الطريق إلى x (تقنيات تحول الطاقة)" على مشروع الهيدروجين الأخضر بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهرضوئية. وركزت الجلسة على منتج "سيليزر 300" أحدث وأقوى منتجاتها في مجموعة الخلايا الكهروكيميائية، والذي يضمن بفضل تصميمه المبتكر خفض تكاليف الاستثمار.

ويمكن التسجيل مجاناً لزيارة "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023" وحضور الفعاليات عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae)

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- انتهى -

عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.