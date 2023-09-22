رسّخت دو عبر مشاركتها الناجحة في المعرض مكانتها كواحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مسلطةً الضوء على مبادراتها وبرامجها لدعم التوطين وتعزيز ممارسات الاستدامة والابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بنجاح مشاركتها المتميزة في فعاليات معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، حيث وفر المعرض فرصة مثالية للشركة لتسليط الضوء على مبادراتها وبرامجها التدريبية الهادفة إلى دعم التوطين وتوفير مسارات مهنية مستدامة للمواهب الإماراتية وذلك من خلال مجموعة من العروض التقديمية والأنشطة وورش العمل التشاركية. ورسخت دو خلال مشاركتها الناجحة في المعرض مكانتها كشركة مفضّلة من جانب الباحثين عن عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدة التزامها بتعزيز مبادرات التوطين وتمكين المستقبل المهني للشباب الإماراتي استناداً إلى ممارساتها المؤسسية المستدامة ونهجها المبتكر.

وتحت شعار "استكشف مساراً مهنياً مدفوعاً بالابتكار المستدام"، سلّطت دو الضوء على بيئة العمل المتميزة والمستدامة التي توفرها لموظفيها، حيث يشكل الموظفون الإماراتيون 40.9% من إجمالي القوى العاملة في الشركة مع 50% منهم يشغلون مناصب قيادية. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت دو على دعمها للتطور المهني والشخصي لموظفيها، وخلق بيئة عمل تعتمد على التقنيات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاركة في مبادرات الاستدامة. إضافة إلى ذلك، جددت دو خلال مشاركتها في المعرض التأكيد على التزامها بدعم ممارسات الابتكار المستدام وخلق فرص جديدة للمواهب والخريجين الجدد والمتدربين من أبناء الإمارات. كما استقبلت الشركة في منصتها بالمعرض عدداً كبيراً من الزوار الذين تفاعلوا مع فريق الموارد البشرية وشاركوا في العديد من الأنشطة والتجارب.

وقال إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في دو: "نؤكد في دو على التزامنا بخلق بيئة عمل مستدامة تركز على الابتكار وتمكين المستقبل المهني للمواهب الإماراتية. وتعكس مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للوظائف، حرصنا على تعزيز مبادرات التوطين وتوفير فرص ومسارات مهنية قيّمة للخريجين الجدد وأصحاب الكفاءات. نحن نؤمن بأهمية خلق بيئة عمل إيجابية تلهم الابتكار والتعاون وتساهم في رعاية المواهب الإماراتية وتعزيز مساراتهم المهنية بما يدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

استكشف مساراً مهنياً مدفوعاً بالابتكار المستدام

وقدمت دو لزوار منصتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، مجموعة من العروض والفعاليات والأنشطة الهادفة إلى التعريف بمبادرات الشركة وجهودها الحثيثة لتعزيز الاستدامة والابتكار والمشاركة الهادفة. واستكشف الضيوف أبرز ممارسات دو لتعزيز الاستدامة، وفرص العمل المتوفرة والقيم التي ترتكز عليها الثقافة المؤسسية للشركة، إلى جانب مبادراتها في مجال التوطين ودعم المسارات المهنية المستدامة.

وإحدى أبرز الفعاليات التي قدمتها دو في المعرض فعالية "تعرّف على خالد"، حيث تفاعل الضيوف مع روبوت الذكاء الاصطناعي الذي طورته الشركة والذي أتاح للباحثين عن عمل فرصة استكشاف الحياة المهنية في دو، والتعرف إلى مبادرات الشركة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتوطين. إضافة إلى ذلك، وفر "تحدي التتبع بالعين المجردة" للمشاركين فرصة المنافسة باستخدام تقنية التتبع بالعين، لجمع وفصل العناصر المستدامة وغير المستدامة.

وأتاحت "ورشة النباتات" للمشاركين المهتمين بمبادرات المسؤولية المجتمعية، عرض أوعية النباتات بمشاركة مجموعة من أصحاب الهمم من مؤسسة "Enable"، حيث تتم تقديم النباتات كهدايا للمشاركين. كما وفّرت "شجرة المعرفة" مساحة مريحة للجلوس حولها أثناء التفاعل مع فريق الموارد البشرية وتقديم طلبات العمل في دو باستخدام تطبيق السيرة الذاتية. وفي إطار التزامها تجاه شركائها، خصصت دو مساحة لشركائها لاستقطاب وتوظيف مواهب إماراتية دعماً لأهداف البرنامج الوطني الاتحادي "نافس" والذي يهدف إلى زيادة مساهمات المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص ورفع كفاءتهم ومؤهلاتهم.

مجموعة متنوعة من برامج التطوير المهني والشخصي

تولي دو اهتماماً كبيراً بتعزيز النمو الشخصي والمهني لموظفيها من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج التطوير والتدريب. وتوفر جلسات تعزيز المهارات التي تقدمها الشركة لجميع موظفيها أدوات عملية لتحسين الأداء الوظيفي، بينما تساهم مبادرة YouTalk في تعزيز ثقافة التعلم والإلهام. وبالمثل، يساهم برنامج القيادة والإدارة من جامعة هارفارد في تزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة في مجالات الإدارة والقيادة، إضافة إلى تعزيز النمو الشخصي. إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج التدريبي المشترك بين دو ونوكيا مجموعة من المهارات التقنية ومهارات القيادة وإدارة الأعمال للموظفين، كما تساهم برامج التدريب التقني في تعزيز مهارات الموظفين وقدرتهم على الابتكار. وشهد البرنامج التدريبي الذي نفذته دو بالتعاون مع كلية هارفارد للأعمال - تخريج عدد كبير من المشاركين، كما شهدت برامج التدريب التقني بالتعاون مع شركتي هواوي ونوكيا تخريج أعداد متزايدة من الموظفين. وتُعد منصة رحلتي - My Journey إحدى المبادرات التي قدمتها دو لدعم برامج التوطين وتمكين أبناء الإمارات من الاستفادة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت لتعزيز مهاراتهم ومواكبة آخر التطورات في مجالات تخصصاتهم.

وعكست مشاركة دو في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 التزامها الراسخ بخلق قوة عاملة متخصصة تمتلك مهارات تواكب متطلبات المستقبل، إلى جانب المساهمة في دعم مبادرات التوطين وتعزيز ممارسات الاستدامة، وتمكين الأفراد من إطلاق كامل إمكاناتهم.

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