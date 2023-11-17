



شاشات إل جي الذكية الجديدة مقاس 31.5 و27 بوصة تمتاز بلوحات IPS الرائعة ومزايا العمل عن بُعد وخدمات تنظيم المحتوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن أحدث مجموعة لديها من شاشات LG SMART (طرازيّ 32SR50F و27SR50F). ولا تتطلب الشاشات الجديدة متعددة الاستخدامات مقاس 31.5 و27 بوصة الاتصال المباشر بالحاسوب، كما أنها مثالية لتعزيز الإنتاجية. وإلى جانب لوحات IPS المتطورة التي توفر ألواناً واقعية وتبايناً قوياً، تتميز شاشات "إل جي" الذكية بمنصة webOS 23 من "إل جي" التي توفر المزيد من الراحة خلال العمل عن بُعد بالإضافة إلى تطبيقات بث البرامج ومشاهدة المباريات الرياضية والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم.

تُعتبر شاشات LG SMART مثالية للترفيه وإنجاز مهام العمل حيث تتميز بلوحات IPS عالية الأداء ودعم HDR 10. وتساعد الصور الحيوية والدقيقة التي تنتجها الشاشات الجديدة على إضفاء الحيوية على المحتوى وتعزيز تجربة المستخدم أيضاً عند المشاركة في المكالمات الجماعية أو العمل على المستندات أو البحث على الإنترنت. وبفضل تصميمه ثلاثي الجوانب الخالي من الإطارات تقريباً، يقدم الطراز مقاس 27 بوصة مظهراً أنيقاً وبسيطاً سيرتقي بمساحة المستخدم ويعزز إحساسه بالانغماس.

توفر أحدث شاشات LG SMART المجهزة بنظام التشغيل webOS 23 راحة معززة. ويوفر طرازا 32SR50F و27SR50F الوصول السهل إلى تطبيقات البث1 والتوصيات المخصصة للأفلام والمسلسلات والموسيقى عبر شاشة اللوحة الرئيسية وملفات التعريف الخاصة بالمحتوى الرياضي2، مع بطاقات الخدمة الرياضية القابلة للتخصيص والتي تسهل على المستخدمين متابعة المباريات التي يحبونها. وتخزّن شاشات LG SMART معلومات الدوريات والفرق المفضلة لدى المستخدم وتُخطره بمواعيد المباريات القادمة وتعرض الجداول الزمنية والإحصائيات الأساسية المُحدّثة. وتتضمن أيضاً وظيفة LG Mood Music التي تعمل كمنسق الموسيقى الشخصي وتُنظّم قوائم الأغاني حسب التفضيلات الموسيقية للمستخدم.3

وتشمل الشاشات الجديدة حلول مفيدة لمن يعملون من المنزل، حيث تأتي مزودة ببرنامج LG Home Office المدمج الذي يدعم البرامج الإنتاجية المختلفة4، وتشمل Microsoft 365 وتقويم Google Calendar. وتساعد شاشات LG SMART على تحسين سير العمل والتخلص من الحاجة إلى الاتصال بحاسوب مباشرة، حيث تتيح للمستخدمين مشاركة المحتوى بسهولة من أجهزتهم الذكية عبر AirPlay 2 وMiracast. وتعمل الشاشات الجديدة أيضاً كمراكز منزلية ذكية بفضل دعم ThinQ Home Hub من "إل جي" الذي يتيح للمستخدمين مراقبة أجهزتهم المنزلية وإدارتها. ويستطيع طرازا 32SR50F و27SR50F من خلال تطبيق ThinQ الاتصال بالعديد من الأجهزة المنزلية المتوافقة مع تقنية إنترنت الأشياء مثل الثلاجات والغسالات.

قال سيو يونغ جاي، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال تقنية المعلومات لدى شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأعمال: "صُممت مجموعة شاشات LG SMART مع التركيز على تلبية التفضيلات الشخصية والمتطلبات الفريدة لمختلف أنواع المستخدمين. وتخطط إل جي من الآن فصاعداً لتقديم الشاشات الذكية الجديدة القادرة على تلبية مجموعة واسعة من احتياجات نمط الحياة".

سيتم إطلاق شاشات LG SMART الجديدة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، مع بدء توفرها في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

1- يدعم نظام تشغيل LG webOS 23 خدمات البث مثل Netflix وAmazon Prime Video وDisney+ وYouTube.وتتطلب العديد من تطبيقات البث المتاحة على نظام التشغيل webOS اشتراكاً مدفوعاً. وقد يختلف دعم تطبيقات البث حسب البلد.

2- الميزة متاحة فقط في الطرازات المباعة في سوق الولايات المتحدة.

3- الوصول متاح بعد تسجيل الدخول واستكمال تسجيل الفريق المفضل.

4- يتطلب تسجيل الدخول المنفصل للبرنامج.

5- قد تختلف خيارات الطراز المتوفرة حسب البلد.

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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم.



