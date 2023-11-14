الإمارات العربية المتحدة، دبي: تستعرض "أكوا باور"، الرائدة في التحوّل ضمن قطاع الطاقة وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، أحدث الابتكارات المتضمنة أفضل الممارسات والحلول الخضراء المستخدمة في مشاريعها، وذلك خلال مشاركتها كراعٍ اليوبيل الماسي في النسخة الخامسة والعشرين لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة مابين 15-17 نوفمبر 2023، بمشاركة وحضور نخبة من أبرز قادة القطاع والمبتكرين والخبراء الذين سيتناولون موضوعات مهمة حول التغيرات والتحديات السريعة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

وانطلاقاً من دورها الريادي في تسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة عالمياً؛ تأتي مشاركة "أكوا باور" في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، تأكيداً على التزامها بتحقيق الأهداف المرتبطة في الوصول إلى الحياد المناخي على مستوى المنطقة. وتعتزم الشركة الاستفادة من هذه المنصّة لإلقاء الضوء على إسهاماتها في مجال الطاقة النظيفة وحلول التي توفرها لمشاريعها في مجال خفض الكربون لتحلية المياه، بالإضافة إلى أبرز مبادراتها لدعم أهداف العمل المناخي على صعيدٍ إقليمي وعالمي.

تعليقاً على المشاركة، قال ماركو أرتشيلّي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "برعايتنا لمعرض (ويتيكس) لهذا العام، نؤكد التزامنا بتعزيز محفظتنا من مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة، بالإضافة إلى ترسيخ دورنا كلاعب رئيس في التوصّل إلى حلول مبتكرة تتضمن استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والناشئة في مجال تحلية المياه. نتطلّع هذا العام إلى تسليط الضوء على مشاريعنا الرائدة، وتأكيد التزامنا ببناء مستقبل أخضر ومستدام على صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وسيشارك نخبة من كبار المدراء التنفيذيين في أكوا باور في عددٍ من الجلسات الحوارية والعروض التوضيحية وورش العمل التي يجري تنظيمها على هامش المعرض، حيث سيُلقي بارت بوزمانز، الرئيس التنفيذي التقني في شركة أكوا باور، كلمة رئيسة حول موضوع الطاقة النظيفة (الهيدروجين الأخضر) وكفاءة الطاقة واستدامتها وطرق الحفاظ عليها. كما سيقدم هاشم غباشي، الرئيس التنفيذي لمشروع محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركّزة ونائب الرئيس لإدارة المحافظ، عرضاً توضيحياً بعنوان "رؤية أكوا باور لتحقيق الحياد المناخي من خلال حلول الطاقة المستدامة". في حين يشارك توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتكنولوجيا الجديدة في شركة أكوا باور، في طاولة مستديرة تضم مدراء تنفيذيين، وتناقش مستقبل المياه المستدام، ودور الشراكات في تعزيز حلول إدارة المياه.

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حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها ما يزيد على 4000 موظف، وهي حالياً موجودة في 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 77 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 310.5 مليار ريال سعودي (82.8 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 53.69 جيجاواط من الكهرباء و7.64 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com