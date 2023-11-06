"عرض مضخات الحرارة وحلول تسخين المياه بالطاقة الشمسية يسلط الضوء على التزام العلامة التجارية أريستون تجاه السوق والاستدامة. دبي - في معرض" ذا بيج فايف 2023" المقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي – قاعة 2، الجناح 2C31 . هذه المجموعة المتقدمة من المنتجات تؤكد تمامًا التزامها واتجاه العلامة التجارية الجديد الذي يكون "منزل الراحة المستدامة". رؤساء الإدارة العليا من المقر الرئيسي في إيطاليا الذين يشرفون على أعمال تسخين المياه، المسؤولين عن استراتيجية الشركة والتسويق والاستدامة، يزيد زيارتهم للمعرض من التزام مجموعة أريستون تجاه أسواق الشرق الأوسط واهتمامها بالاستدامة." أفاد كوزيمو كورسيني – الرئيس التنفيذي للاستراتيجية ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وآسيا في مجموعة أريستون: "يعد 'ذا بيج فايف غلوبال' كأبرز وأكبر تجمع لصناعة البناء، مرتكزًا في دبي". وأضاف: "للراحة الحرارية تأثير كبير تاريخيًا فيما يتعلق بأحمال الشبكة الكهربائية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذا كوننا متخصصين عالميين يتمتعون بمركز قيادي في أكثر من 40 دولة وتاريخ يبلغ 90 عامًا، فإنه واجبنا أن نقود الحوار حول هذه التحولات. وبما أن معرض" ذا بيج فايف" يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28"، فهي لحظة مهمة لتقديم حلول الراحة المستدامة لسلسلة القيمة بأكملها. تمثل المضخات الحرارية، التي تسحب الحرارة من الهواء وتنقلها إلى الماء، نموذجًا للتكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتي تقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 80%. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت وفرة أشعة الشمس في المنطقة في انتشار شعبية نظام ثيرموسيفون من أريستون، وهو مثال رائع على حلولنا المتجددة وعالية الكفاءة. الزجاج المقوى للمجمعات يقلل من فاقد الطاقة، ويعطي السطح المنشوري تأثير الاحتباس الحراري. تغطي مجمعات الطاقة الشمسية حوالي 76% من إجمالي استهلاك الطاقة مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الغاز وتكاليف الطاقة. أما نسبة الـ 24% المتبقية، تغطيها المقاومات الكهربائية المثبتة في كل خزان ثيرموسيفون. اختبرت أريستون النظام ضد البَرد لسلامة أفضل، وبذلك أصبح أفضل نظام للمياه الساخنة يوفر طاقة شمسية مجانية كمصدر متجدد بينما يتطلب الحد الأدنى من الاحتياطي للتدفئة الكهربائية. جورجيو سكالوني، مدير وحدة أعمال تسخين المياه والاتصال في مجموعة أريستون، يوضح بشكل أكثر تفصيلًا حول الحلول المقدمة قائلاً: "نظرًا لأن التطبيقات والمباني لها متطلبات متغيرة، فإن التغيير يحتاج إلى تضمين مجموعة متنوعة من الحلول المختلفة، وتتطور أريستون باستمرار نحو هذا الاتجاه في مجال المضخات الحرارية والطاقة الشمسية الحرارية وسخانات المياه الكهربائية ذات التخزين الفعّال. تقبلت أسواق الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص بالفعل مضخاتنا الحرارية، ومُنحت مشروعاتنا التي تنفذ هذه التكنولوجيا التقدمية جوائز متعددة. تسمح تكنولوجيا أريستون متعددة الاستخدامات بالتكامل مع أنظمة تسخين المياه مثل الألواح الشمسية، مما يقدم حلًا هجينًا بأقل قدر من استخدام الطاقة والغاز. اعتمدت العديد من المشروعات المقامة خلال العام الماضي تكنولوجيا المضخات الحرارية، ومن المتوقع أن تتبنى المزيد من هذه المشاريع خلال عام 2024. رؤية الإمارات 2021 بدأت طريقًا نحو التكنولوجيا الخضراء، مركزة على جودة الهواء وحفظ موارد المياه والطاقة النظيفة والنمو الأخضر. تلي هذه الدفعة استراتيجية الطاقة لعام 2050 وخطة الإمارات الوطنية لمكافحة تغير المناخ لعامي 2017-2050، والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 25٪ إلى 50٪ بحلول عام 2050، وتقليل الآثار الكربونية لإنتاج الطاقة بنسبة 70٪، مما يؤدي إلى توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050. واختتم ألبرتو تورنر، رئيس مجموعة أريستون في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز، قائلاً: "تقدر أريستون الشرق الأوسط وتثني على جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة وتحث المؤسسات العامة والخاصة على استكشاف المزيد من الخيارات الصديقة للبيئة. نحن متفائلون بقيادة أريستون للسوق من خلال الابتكار والتميز في المنتجات المطروحة. ومع تاريخها الثري الذي يمتد لأكثر من 40 عامًا في الخليج، نعتقد أن مجموعة أريستون من حلول تسخين المياه مناسبة تمامًا لهذا التحول. وستكتسب هذه المبادرات زخماً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28". وأضاف: "ندعو الحاضرين في معرض" ذا بيج فايف" للحضور وتجربة حلولنا المستدامة في القاعة 2، الجناح 2C61 المنعقد في الفترة من 4 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2023." #بياناتشركات

- انتهى - حول مجموعة اريستون جروب مجموعة اريستون جروب رائدًا من رواد التنمية المستدامة لحلول تسخين المياه والمساحات ومكوناتها والموقدات. بلغت أرباح المجموعة في 2022م حوالي 2.4 مليار دولار، وبدءً من اليوم وبعد إضافة أنظمة سنتروك للحفاظ على المناخ في يناير 2023م، وبلغ موظفي المجموعة أكثر من 10,000 موظف، وفروع في 43 دولة، و31 موقع انتاج و30 مركز بحث وتطوير في خمس دول. اُدرجت مجموعة اريستون في بورصة يورونيكست ميلان منذ نوفمبر 2021م. تبرهن مجموعة اريستون التزامها نحو الاستدامة عن طريق تطوير حلول مستجدة وذات كفاءة مثل المضخات الحرارية وحلول هجينة وأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية. كما تنفرد مجموعة اريستون بديمومة استثمارها في الابتكارات التقنية والرقمنة وأنظمة الاتصال المتقدم، حيث تقدم اريستون مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول والخدمات تحت العلامات التجارية "اريستون"، و"الكو"، و"ولف" كما انها تعمل تحت العلامات الأيقونية "كالوريكس"، و"ان تي أي"، و"اتش تي بي"، و"تشافوتو"، و"اتاج"، و"برينك"، و"كروماجن"، و"راكولد" علاوة على "ثيرموات"، و"اكوفلام" في مشاريع المكونات والموقدات.