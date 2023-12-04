الرياض، المملكة العربية السعودية. أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل الحصري لعلامتي بيجو وسيتروين التجاريتين في المملكة، عن استعدادها الكامل للمشاركة الفَعّالة في معرض الرياض للسيارات خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2023. وستقام هذه الفعالية في قاعة "المملكة أرينا" ضمن فعاليات موسم الرياض.

تستعد شركة المجدوعي بيجو وسيتروين لعرض مجموعة متنوعة من أحدث موديلاتها في جناح خاص بها في المعرض، والذي سيتضمن بيجو 408 سيارة السيدان التي تم تدشينها سابقَا هذا العام، والتي تتمتع بتصميم استثنائي وتقنيات حديثة لضمان أقصى رفاهية ممكنة. كما سَتستَعرض الشركة مجموعة من سيارات سيتروين التي اشتهرت بتقديمها سيارات عائلية ذات أداء عالي ومنها C4 وC5. وكما عودت الشركة عملائها سوف تقدم مجموعة من أحدث السيارات الأوروبية، اللتي تتميز بالتفرد في التصميم، والابتكار في التقنيات، واللتي تلبي توقعات مُحبيها الذين يتطلعون إلى تجربة قيادة مميزة تتميز بالمتانة والراحة.

تأتي أهمية المشاركة في معرض الرياض للسيارات بنسخته الحالية، كفرصة مميزة لتعزيز التواصل مع العملاء الحاليين والمستقبليين، حيث تًعتزم الشركة انتهاز أي فرصة تُمكنها من أن تكون على مقربة من عملائها. كما تَعكس هذه المشاركة التزام المجدوعي بيجو وسيتروين بتقديم تجارب استثنائية للزوار والعملاء من حيث الموديلات الحديثة التي توفرها، والعروض والجوائز المتنوعة المصاحبة لجناحها في المعرض.

وفي هذا السياق، أشار الأستاذ عبدالله الرفاعي -المدير العام لشركة المجدوعي بيجو وسيتروين- إلى أهمية المشاركة في المعرض، قائلًا: "نتطلع للمشاركة في معرض الرياض للسيارات هذا العام، حيث تعد مشاركتنا فرصة جديدة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات للسيارات الأوروبية بيجو وسيتروين، هذا بالإضافة إلى تعزيز حضورنا في سوق السيارات السعودي بالبقاء على مقربة من عملائنا، والتفاعل معهم ضمن برنامج المعرض، والاستجابة لمقترحاتهم، وتلبية توقعاتهم.".

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