دبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة لتعزيز السفر العالمي الشامل، أعلنت شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة" عن مشاركتها في "اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023"، وهو أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يعمل على تضخيم أصوات واحتياجات وتطلعات أصحاب الهمم. يقام هذا المعرض، بدعم من السلطات الحكومية الإقليمية، في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي؛ ويُسلِّط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح الوجهة الأكثر شمولاً وسهل الدخول إليها في العالم.

يدعم "اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023" الشمولية لأكثر من 50 مليونًا من أصحاب الهمم في الشرق الأوسط، ويعزز التعلم والتواصل والظهور كمركز لتقنيات إمكانية الوصول. ونظرًا لكونها مشاركًا نشطًا إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تستخدم شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة" هذه المنصة لرفع مستوى الوعي حول التحديات الاستثنائية التي يواجهها المسافرون الصم - بدءًا من عوائق الاتصال إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة - وكيف يمكن تحويل هذه التحديات إلى تجارب سفر شاملة.

سيشاهد الزوار مقاطع فيديو تعريفية وتثقيفية، تتضمن محتوى بلغة الإشارة الدولية والعربية، وتقدم عرضًا مرئيًا حيويًا لعروض "أمسان" التي يمكن للجميع الوصول إليها. ومع وجود ممثل مختص للصم في جناحها، تهدف الشركة إلى المشاركة بشكل مباشر مع مجتمع الصم وعائلاتهم لتخصيص حلولهم التكنولوجية في مجال السياحة، وتشكيل شبكات للتعاون وتعزيز الدعوة إلى إمكانية الوصول. ويتماشى هذا المسعى مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيس مطارات دبي والرئيس والمدير التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، لجعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من الوجهات الأكثر شمولاً في العالم.

تؤكد المشاركة النشطة لحكومة الإمارات في "اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023" على عزمها على جعل الدولة منارة لسهولة الوصول والشمولية. وتهدف الإمارات، التي تُصنَّف باستمرار من ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية، إلى ضخ 450 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، مما يظهر الحاجة إلى إعطاء الأولوية للشمولية لتحقيق هذا الهدف.

صرح فيتالي ميخالتشوك، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات للصم في شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة" قائلًا: "بروح السفر السلس وغير المقيد للجميع، نحن هنا لإثبات أنه يمكن استكشاف العالم دون قيود، حتى 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم الذين تتأثر حياتهم اليومية بفقدان السمع. إن مشاركتنا في "اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023" لا تُجسِّد التزامنا الثابت بهذه المهمة فحسب، بل تمثل أيضًا شهادة على نهجنا المبتكر لرفع مستوى مجتمع الصم وتمكينه في استكشافاته العالمية."

تشهد لورا سابيجا، شريكة صماء في شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة" من المملكة المتحدة، على التأثير التحويلي لخدمات "أمسان" قائلةً: "لم يكن السفر مع أمسان مجرد رحلة عبر الوجهات ولكن من خلال التجارب والثقافات والمغامرات الجامحة، التي لم تشوبها الحواجز التقليدية التي نواجهها نحن مجتمع الصم. إنها خطوة تحررية وعاطفية نحو الاستكشاف العالمي الذي يتحدث لغتنا - لغة الإشارة."

قم بزيارة جناح دائرة دبي للسياحة، 6000، في "اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023" لمعرفة المزيد عن جهودهم الرائدة في مجال السفر الشامل.

لمزيد من المعلومات عن شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة"، قم بزيارة https://amsaantours.com/

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نبذة عن شركة أمسان أكسيسبل للسياحة

شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة" هي أول شركة لإدارة الوجهات يقع مقرها في دبي، وتتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز نظام بيئي سياحي شامل مصمم للأفراد الصم والأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع. وتتميز الشركة من خلال سمعتها القوية في المجال بخبراتها في مجال السفر السهل والسلس لمجتمع الصم ومعرفتها العميقة بالمنطقة. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع قطاعات أعمال-مع-أعمال، تُقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، ومن بينها دعم التأشيرات، والمساعدة في الانتقالات، ومجموعة واسعة من الفنادق التي يمكن الوصول إليها، ومجموعة جذابة من الجولات والرحلات المميزة والفريدة من نوعها. علاوةً على ذلك، تفتخر "أمسان أكسيسبل للسياحة" بتنظيم باقات سياحية جذابة وشخصية، مما يوفر للمسافرين تجارب لا تُنسى.