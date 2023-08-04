إنخفاض الإيرادات في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 872 مليون درهم إماراتي بسبب الضغوط السوقية وتراجع قيمة العملة وزيادة تكاليف الفائدة.

تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 37.3% بواقع 110 نقطة أساس بسبب انخفاض الإيرادات وتغير في خليط المنتجات في الربع الثاني من عام 2023.

إنخفاض الأرباح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5.5% لتبلغ 155.3 مليون درهم. تحسن هامش الأرباح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك وإطفاء الدين بواقع 10 نقاط أساس في الربع الثاني من العام 2023. إرتفاع الأرباح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك وإطفاء الدين للنصف الثاني من العام 2023 بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليبلغ 312.4 مليون درهم.

انخفض صافي الربح المسجل إلى 75.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2023انخفض صافي الربح المسجل إلى 75.1 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2023.

بقي صافي الدين إلى الأرباح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك وإطفاء الدين في نهاية الفترة ثابتة عند 2.4 مرة.

اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بمقدار 10 فلس للسهم (99.4 مليون درهم إماراتي) للنصف الأول من عام 2023.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز :(RAKCEC)، والتي تعد إحدي أكبر العلامات التجارية العالمية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهية في 31 مارس 2023.كنتيجة لدورة السوق الغير مواتية، وتراجع قيمة العملة، وإرتفاع تكاليف الفائدة، فقد سجلت شركة سيراميك رأس الخيمة إيرادات بلغت 872.0 مليون درهم، مما يشكل إنخفاضاً بنسبة 5.9%. وتراجع صافي الربح للفترة بنسبة 26.5% ليصل إلى 75.1 مليون درهم.

مراجعة الأداء التشغيلي:

انخفضت إيرادات البلاط بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتبلغ 497.4 مليون درهم إماراتي بسبب تزايد المنافسة وقيود السيولة وعدم اليقين الاقتصادي الذي عرقل النمو في الأسواق. واستمر أداء الأسواق في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وألمانيا وإيطاليا بشكل جيد.

تراجعت إيرادات الأدوات الصحية بنسبة 8.9% على أساس سنوي لتصل إلى 133.2 مليون درهم إماراتي. تسبب التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض في تأجيل أعمال التجديد الكبيرة من قبل الأسر وتباطؤ مشاريع المطورين العقاريين. سوق الإمارات العربية المتحدة هو النقطة المشرقة الوحيدة.

زادت إيرادات أدوات المائدة بنسبة 3.0% على أساس سنوي لتبلغ 92.0 مليون درهم إماراتي بفضل إدخال منتجات مختلفة والطلب في أوروبا.

حقق قطاع إكسسوارات الحمامات إيرادات بقيمة 116.5 مليون درهم إماراتي، ومنها ساهمت مجموعة كلودي بقيمة 110.6 مليون درهم إماراتي.

وفي تعليقه على النتائج، صرّح عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: "نواجه خلفية تحديات تتمثل في زيادة شدة المنافسة وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات العملة. تعكس نتائجنا للربع الثاني هذه الصعوبات. ومع ذلك، لقد كنا نعمل بنشاط على إدارة المخاطر واستغلال الفرص. مع مشاهدتنا لتغيرات ديناميكية في الاتجاهات العالمية وتفضيلات العملاء، فنحن نعمل على توجيه عروض منتجاتنا بعيدًا عن بلاط السيراميك التقليدي إلى بلاط البورسلين. نتوقع ارتفاع كبير في الطلب العالمي على بلاط البورسلين، خاصةً فيما يتعلق بمشاريع العقارات الفاخرة القادمة عالميًا. نحن نعمل بجد لتحفيز النمو من خلال الاستثمارات المستمرة في تحسين مرافق الإنتاج، وافتتاح صالات عرض جديدة، وتوسيع نطاق المنتجات، وخطط لتوسيع شبكة التوزيع عالميًا. تواصل السوق الإماراتية الأداء القوي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت قسم أدوات المائدة أداءً قويًا، وذلك بفضل السوق الأوروبية بشكل رئيسي، ونحن متفائلون بآفاقه المستقبلية."

نقاط محورية استراتيجية:

تستمر شركة سيراميك رأس الخيمة بتحقيق تقدم في خطط التوسع عبر أسواقها المختلفة.

مشاريع التوسع في الإمارات العربية المتحدة: بقيت خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية لأعمال أدوات المائدة (إضافة 10 ملايين قطعة إضافية) على جدول المواعيد المحددة. من المتوقع أن يكتمل العمل في الربع الثالث من عام 2023، بينما يستهدف الإنتاج التجاري في الربع الرابع من عام 2023.

مشاريع التوسع في بنجلاديش: تستمر أعمال البناء لتحسين الطاقة الإنتاجية وزيادتها خلال الربع. تم تأجيل بدء الإنتاج إلى الربع الثاني من عام 2024.

المشاريع الجديدة: في بنجلاديش، تم الحصول على شهادة تحويل ملكية العقار والموافقات والأذونات اللازمة الأخرى. تم تعيين المهندسين المدنيين والاستشاريين. من المتوقع أن يتم تصميم مخطط المصنع في الربع الثالث من عام 2023، وبعدها ستبدأ عملية البناء. في المملكة العربية السعودية، المشروع الجديد يتبع مساره. تم تقديم طلب لوزارة الطاقة للحصول على موافقة تخصيص الغاز جنبًا إلى جنب مع الانتهاء من تصميم مخطط المصنع والحصول على جميع الموافقات اللازمة.

أبرز الجوانب المالية:

انخفضت إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 5.9% لتصل إلى 872.0 مليون درهم إماراتي بسبب تراجع قيمة العملة وظروف التداول الصعبة في قطاعات البلاط والمواد الصحية. ارتفعت إيرادات النصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.75 مليار درهم إماراتي بشكل رئيسي بسبب دمج أنشطة أعمال إكسسوارات الحمامات. انخفض هامش الربح الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 110 نقطة أساس ليصل إلى 37.3% بسبب انخفاض الإيرادات، في حين استمر في الربع الأول من عام 2023 بالاستقرار على أساس سنوي عند 37.6%. انخفض صافي الربح المسجل إلى 75.1 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2023، وإنخفض إلى 155.2 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2023 بسبب انخفاض الإيرادات والهوامش.إنخفضت الأرباح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5.5% ليبلغ 155.3 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2023، في حين إرتفعت خلال النصف الثاني من العام 2023 بنسبة 6.3% على أساس سنوي لتبلغ 312.4 مليون درهم وتحسن هامش الأرباح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك وإطفاء الدين بواقع 60 نقطة أساس سنوياً بنسبة 17.8%. ارتفع صافي الدين بمقدار 148 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 1.45 مليار درهم إماراتي في يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 1.30 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2022 بسبب زيادة رأس المال العامل. بقيت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، الإهلاك وإطفاء الدين ثابتة عند 2.4 مرة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

الاستدامة:

تواصل شركة سيراميك رأس الخيمة القيام بإستثمارات طويلة الأجل نحو استخدام النفايات واستهلاك الطاقة حيث إنها ملتزمة بشدة نحو الإستدامة وتقليل البصمة البيئية الشاملة.

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عن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

شركة سيراميك رأس الخيمة هي إحدى كبرى العلامات التجارية للسيراميك في العالم، ومتخصصة في بلاط السيراميك والخزف الحجري من البروسلين للحوائط والأرضيات، ومستلزمات المائدة، والأدوات الصحية، ومستلزمات الحمامات. تنتج الشركة 118 مليون متر مربع من البلاط و5.7 ملايين قطعة من الأدوات الصحية سنويا، 26 مليون قطعة من بورسيلان مستلزمات المائدة و مليون قطعة من مستلزمات الحمامات سنوياً في 23 مصنعا من الطراز الأول في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش.

تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ويقع مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة، ونخدم عملائنا في أكثر من 150 بلدا من خلال شبكة من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

وعلاوة على ذلك، فإن شركة سيراميك رأس الخيمة مدرجة بشكل علني في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، وفي بورصة دكا في بنغلاديش وكمجموعة تحقق مبيعات سنوية بنحو 1 مليار دولار.