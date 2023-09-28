موناكو، أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعاونها للمرة الأولى مع شركة الوساطة المرموقة لبيع وتأجير اليخوت الفاخرة "إدميستون" خلال معرض موناكو لليخوت. وتتيح هذه الشراكة لـ "نخيل" استعراض مشاريعها على الواجهة البحرية لضيوف المعرض فضلاً عن إظهار مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير تجارب المعيشة الراقية.

وتسلط "نخيل" الضوء خلال المعرض على مشروعها الأحدث الفاخر "كومو ريزيدنسز" في "نخلة جميرا"، وهو عبارة عن برج سكني مكون من 76 طابقاً مع شرفات محيطة توفر لجميع الوحدات إطلالات بانورامية بزاوية 180 أو 360 درجة على مدينة دبي والخليج العربي.

وتستعرض "نخيل" خلال الحدث أيضاً فلل "كورال" وفلل "بيتش" التي تم إطلاقها مؤخراً في مشروع "نخلة جبل علي". وقد تم الكشف مؤخراً عن المخطط الجديد لهذا المشروع الذي سيصبح الوجهة الأبرز في المنطقة الجنوبية سريعة النمو لدبي. وتتألف "نخلة جبل علي" من سبع جزر و16 سعفة، مما يضيف إجمالي واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً وبذلك يمتلك المشروع أطول خط ساحلي مقارنة بأي وجهة أخرى في دبي.

يذكر أن "نخيل" هي مطور عقاري رائد عالمياً تضم محفظتها، والتي تبنت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة، معالم أيقونية في شتى القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه؛ وتلعب هذه المشاريع دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي. وتشمل محفظة "نخيل" المتنوعة فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم مثل سانت ريجيس دبي، بالإضافة إلى عدد من أشهر مراكز التسوق في دبي مثل "نخيل مول" في "نخلة جميرا".

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.