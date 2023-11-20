دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستعد "إنفورما كونكت"، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، لاستضافة معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023)، الذي يعدّ القمة الأبرز والأضخم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مجال النقل الذكي والتنقل المستقبلي. ستضمّ الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo)، الذي اشتهر سابقاً بإسم ""جلف ترافيك"، نخبة من القادة والجهات المعنية في قطاع النقل في الشرق الأوسط لمشاركة أفكارهم حول كيفية تسخير التحول الرقمي لاستكشاف أنظمة نقل جديدة، ذكية ونظيفة وأكثر كفاءة، بهدف توفير حلول أفضل في مجال التنقل لسكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يُعقد معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo) في مركز دبي التجاري العالمي، ما بين 21 و 23 نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يجمع ما يزيد عن 3 آلاف مشارك من أكثر من 90 دولة، لمناقشة الحلول التكنولوجية المبتكرة لتطوير قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل، بما في ذلك السلامة على الطرق والاستدامة ووسائل التنقل المستقبلية.

سيبحث معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو 2023" (Intermobility Expo 2023) في مختلف المبادرات المطروحة في هذا المجال، ويسلّط الضوء على الإمكانات غير المسبوقة التي يوفّرها التحول في قطاع النقل، خاصة في مدن دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال استخدام الحلول القائمة على التكنولوجيا.

يعدّ معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo) حدثاً نوعياً، وهو حائز على اعتمادية التطوير المهني المستمر. يستضيف المؤتمر أكثر من 90 متحدثاً مرموقاً، بما في ذلك فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وثريا الحارثي، مديرة البوابة الموحدة للخدمات الرقمية الحكومية بالإنابة، في وزارة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال أحمد خليل، مدير المعرض في شركة "إنفورما كونكت": "يشرفنا أن نستضيف مؤتمر البنية التحتية لأنظمة التنقل 2023، الذي يجمع مختلف قادة الفكر والمبتكرين وواضعي السياسات بهدف معالجة الصعوبات ومناقشة الإمكانات الواسعة في قطاع النقل. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكات واستكشاف الحلول الجديدة التي تمهّد الطريق نحو مستقبل التنقل الذكي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا."

ينعقد معرض ومؤتمر "إنترموبيليتي إكسبو" (Intermobility Expo) على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن جدول أعمال زاخر يشمل مجموعة من الندوات الفنية، والدردشات الجانبية التثقيفية والغنية بالمعلومات، وحلقات النقاش، والمؤتمرات التفاعلية، فضلاً عن الكلمات الرئيسة الملهمة يلقيها عدد من المتخصصين في هذا المجال.

من جانبه، قال آلان كيلي، المدير التجاري وشؤون الاستراتيجية في شركة "إنفورما كونكت": "تساهم الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر البنية التحتية لأنظمة التنقل 2023 بتسليط الضوء على أهمية استخدام ودمج الحلول التكنولوجية في قطاع النقل لتمهيد الطريق نحو إنشاء مراكز نقل محسنة وسلسة في المستقبل. تمثّل هذه الفعالية منصة حيوية تجمع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع النقل للتحاور ومناقشة الحلول الممكنة لمختلف الصعوبات التي يمكن أن نواجهها، فضلاً عن إبرام اتفاقيات تعاون لإطلاق مبادرات جديدة في مجال التنقل المستقبلي للجميع ".

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