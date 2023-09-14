جدة : أعلنت شركة إلكترومين عن دخولها راعي مشارك للحفل الختامي لجائزة قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية الذي سيقام 6 نوفمبر 2023 ، لتنضمالى نخبة الشركاء لأكبر واضخم جائزة لقطاع السيارات بالشرق الاوسط بهدف لتعزيز وتشجيع التنقل الكهربائي في المملكة العربية السعودية وتم تصنيفه الكترومين شريكا للجائزة فئة "النقل الذكي المستدام“.

سيتم خلال حفل الجائزة تكريم أحدث السيارات الكهربائية التي تم طرحها مؤخرا بالمملكة وتكريم الشركات المهتمة بهذا المجال من خلال جوائز خاصة تحمل شعار الكترومين اضافة الى شعار الجائزة .

كجزء من استراتيجية شركة الكترومين للاستدامة، فهي تسخر جهودها لتواكب نمو السيارات الكهربائية بالمملكة التي من المتوقع ان تصل الى 30 % من جميع المركبات بحلول عام 2030 الذي ينمو بسرعة ويقود المملكة إلى مراكز متقدمة في هذا المجال .

جائزة قطاع السيارات بالمملكة خطوة جادة لقطاع السيارات للتأكيد على توجهات السوق بعد أن أثبتت الوكالة نجاحها على مدى الأعوام السابقة التي انطلقت مراحلها نهايــة مؤخرا وجاء ذلك خلال توقيع عقد رعاية مع "شركة الكترومين " السعودية لتصبح شريكا رسميا لها وللمساهمة في استمرارية هذا النجاح.

من جانبه، أوضح موفق السعدي، مدير عام التسويق والمبيعات بشركة الكترومين بالمملكة عن أهمية هذه الرعاية التي تأتي في إطار برامج تطوير علاقة الكترومين بقطاع السيارات التي تولي خططها المستقبلية للسيارات الكهربائية والتي بدأت تنمو بالمملكة حيث تواكب شركة الكترومين بكل شغف هذا التطور وهي رائدة بتوفير كل ما تحتاجه البنية التحتية للسيارات الكهربائية حيث اطلقت الكترومين اكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية في المملكة من خلال ١٠٠ نقطة شحن للتيار المتردد، ومنها إلى اطلاق شبكة جديدة من الشواحن الفائقة السرعة ذات التيار المستمر، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المبتكرة والتكنولوجية التي تساعد قطاع النقل من مالكي السيارات الخاصة أوالتجارية في تحديد مواقع الشواحن واستخدامها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يدعم اجراءات الدفع والتسويق وبرامج الولاء وخدمات أخرى لدعم قطاع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية .

مختما كلامه قائلا:" تشكل الجائزة الوطنية لقطاع السيارات استفتاء عاما حول السيارات المفضلة لدى جمهور المستهلكين ومحبي السيارات ودخولنــا برعاية الجائزة يأتي في إطار التنوع بنشر علامة الكترومين عبر الوسائل التسويقية المختلفة لارتباطنا بشكل مباشر بقطاع السيارات وتحديدا بسيارات المستقبل الهجينة والكهربائية، وسنقدم جوائز خاصة لهم تقديرا للجهود المبذولة في هذا المجال.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات :

فيصل الطيب

الجائزة الوطنية لقطاع السيارات

جدة - المملكة العربية السعودية

faisal@prarabia.me

www.prarabia.me