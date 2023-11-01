نمو قوي في إجمالي الدخل بنسبة 47% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.5 مليار درهم إماراتي.

نمو قوي في صافي الأرباح بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 4.8 مليار درهم إماراتي

بلغت الميزانية العمومية مستويات جديدة لتصل إلى 313 مليار درهم إماراتي، بزيادة 9٪ حتى تاريخه من العام.

تحسن في جودة الموجودات حتى 6.0%، بانخفاض بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، متجاوزًا المستويات المستهدفة.

استمرار تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة لتصل 18.4%، بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس منذ حتى تاريخه من العام.

دبي، أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول(DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023:

سجل صافي الأرباح للمجموعة نموًا بنسبة 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,823 م ليون درهم إماراتي، مقابل 4,101 مليون درهم إماراتي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم إماراتي. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 43 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي الدخل 14,548 مليون درهم إماراتي مقارنة مع9,873 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4% على أساس سنوي.

حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7٪ على أساس سنوي ليصل إلى8,547 مليون درهم إماراتي.

بلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,286 مليون درهم إماراتي مسجلاً نمواً بنسبة 12٪ على أساس سنوي مقارنة مع 5,612 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

توسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7٪ حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم إماراتي.

وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى221 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11.2٪ حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37% من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63٪ مرتفعةً من 56٪ في نهاية عام 2022.

بلغت خسائر انخفاض القيمة1,409 مليون درهم إماراتي مقابل 1,450 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3.0%. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5% على أساس سنوي وبنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي.

تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.04٪، مقارنة مع 6.46٪ في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 42 نقطة أساس حتى تاريخه من العام وأقل بـِ 31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي.

واصل معدل التكلف ة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5٪، أي أقل بـِ 20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي.

حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166%.

استمر تحسن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2% (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4% (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام).

حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6% (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم إماراتي.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ليصل إلى14,548 مليون درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 47% على أساس سنوي، مقارنة مع 9,873 مليون درهم إمارتي، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية والدخل غير المموَّل. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مدعوماً بالرسوم والعمولات والدخل من العقارات الاستثمارية، في اتجاه يتماشى مع سوق تأجير العقارات القوي في دبي. وأظهر الدخل غير الممول، لا سيما خلال الربع الثالث من عام 2023، أداءً قوياً مرتفعاً بنسبة 49% على أساس سنوي، حيث ارتفعت العمولات بنسبة 17% بسبب ارتفاع رسوم معالجة التمويلات والدخل من الإيجار. ويتجلى هذا الأداء القوي في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 12٪ على أساس سنوي ليصل إلى8,547 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع7,653 مليون درهم إماراتي في العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى6,286 مليون درهم إماراتي مقابل 5,612 مليون درهم إماراتي. وبلغت رسوم انخفاض القيمة1,409 مليون درهم إماراتي بانخفاض نسبته 3% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، انخفضت هذه الرسوم في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10٪ على أساس سنوي و3٪ على أساس ربع سنوي.

وسجلت النفقات التشغيلية نموًا بلغ 11% على أساس سنوي، لتصل إلى2,262 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقابل 2,040 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحسّن معدل التكلفة إلى الدخل ليبلغ 26.5% بتراجع قدره 20 نقطة أساس على أساس سنوي.

وشهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى4,823 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 4,101 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى1,713 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 6.7٪ على أساس ربع سنوي و22٪ على أساس سنوي.

وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.1% (بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات 2.2% بارتفاع قدره 20 نقطة أساس، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.3% بارتفاع قدره 130 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.

اتجاهات الميزانية العمومية

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 238 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022. وارتفع صافي المجودات التمويلية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 7٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما توسعت محفظة استثمارات الصكوك، التي تعد من مجالات التركيز الأساسية للبنك، بنسبة 27% حتى تاريخه من العام (بارتفاع نسبته 8٪ على أساس ربع سنوي) لتصل إلى 66 مليار درهم إماراتي.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً صحياً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى حوالي 72 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 69٪ مقارنة مع 43 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. وحافظت محفظة صكوك البنك على مرونتها لتحقق إجمالي استثمارات جديدة بقيمة 19 مليار درهم إماراتي، بما يمثل نمواً بنحو الضعفين على أساس سنوي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتسجل في نهاية المطاف نمواً صافياً قدره 14 مليار درهم إماراتي. وعلى صعيد آخر، تجاوزت التمويلات المؤسسية 37 مليار درهم إماراتي (بزيادة نسبتها 85% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، وصفقات تمويل إقليمية عبر الحدود، في حين سجلت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد نمواً بنسبة 21% لتصل إلى 16 مليار درهم إماراتي، بدعم من أنشطة التمويل الشخصي وتمويل السيارات، مما يدل على قوة امتياز البنك، على الرغم من التنافسية الشديدة في السوق. واستمرت عمليات السداد الروتينية خلال هذه الفترة لتمويلات مؤسسية بقيمة 18 مليار درهم إماراتي و13 مليار درهم إماراتي من تمويلات الأفراد في التدفق. وتراجع زخم التسويات المبكرة خلال الفترة بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 10 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 13 مليار درهم إماراتي في العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى نمو إضافي إيجابي في صافي التمويلات بقيمة 13 مليار درهم إماراتي في محفظة بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالنمو المتوازن الذي تم تسجيله في العام الماضي. وارتفع إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الثالث من عام 2023 بمقدار خمسة أضعاف على أساس سنوي، فضلاً عن تسجيل انخفاض كبير في التسويات المبكرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى نمو صافي إيجابي قدره 9.5 مليار درهم إماراتي.

وسجلت ودائع المتعاملين 221 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 11.2% حتى تاريخه من العام، مدعومة على التساوي بالودائع المؤسسية وودائع الأفراد. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 82 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي 37% من الودائع. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة خلال هذه الفترة وذلك بسبب وضع المعدلات العالمية الحالية. وانعكس ذلك على شكل زيادة في محفظة ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) والتي ارتفعت بنسبة 24٪ منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت نسبة تغطية السيولة 166% مرتفعة من 150% للسنة المالية 2022، لتبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 6.04%، بانخفاضٍ معدله 42 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2022. واستمرت التسديدات من شركة NMC وبنك نور، مما أدى إلى تراجع بنسبة 11٪ للتمويلات غير العاملة الخاصة بالشركتين. وبناء على ذلك، ارتفعت نسبة تغطية شركة NMC بمعدل 600 نقطة أساس لتصل إلى 80٪ حتى تاريخه من العام، وبمعدل 1100 نقطة أساس لبنك نور لتصل إلى 39٪. وختاماً، ارتفع حساب التمويلات غير العاملة الأساسية لبنك دبي الإسلامي بشكل طفيف بنسبة 1.2% حتى تاريخه من هذا العام (دون تغير على أساس ربعي) لتصل إلى 10.9 مليار درهم إماراتي، مع تغطية جيدة بلغت نسبتها 87% (بارتفاع قدره 400 نقطة أساس حتى تاريخه من هذا العام).

وارتفعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 18% حتى تاريخه لتبلغ الآن 18 مليار درهم إماراتي (دون تغير على أساس ربع سنوي)، وذلك على خلفية التدفقات الطبيعية بين مراحل التمويلات. كما تحسنت تغطية المرحلة الثانية لتصل إلى 7.4% لتعكس تعافياً إلى مستويات السنة المالية السابقة، وبارتفاع 70 نقطة أساس على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد متصل، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 65.4% (بارتفاع بلغ 420 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2022، وذلك على خلفية النشاط الكثيف في مجال التحصيلات.

كما بلغت نسبة التغطية النقدية 83% (بارتفاع قدره 600 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و800 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022)، وبلغت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 117% (بارتفاع قدره 700 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و1,200 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022). وبلغت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية 71 نقطة أساس مقارنة مع 84 نقطة أساس في عام 2022، بتحسن نسبته 13 نقطة أساس حتى تاريخه من العام.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1%(بارتفاع قدره 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.6% (بارتفاع قدره 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال في (الأشهر التسعة الأولى من عام 2023):

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 54 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع 52 مليار درهم في نهاية عام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الإصدارات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 16 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 13 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً لا سيما في مجال تمويل السيارات والذي شهد قفزةً بنسبة 34% على أساس سنوي، والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 20٪ على أساس سنوي في إجمالي الإصدارات الجديدة. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة 13 مليار درهم إماراتي، حققت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بمقدار 3 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وسجلت هذه الأعمال إيرادات بلغت 3.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة كبيرة قدرها 24% على أساس سنوي، مقارنة مع 3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وارتفعت العائدات الإجمالية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 85 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.7%. وعلى نحو منفصل، سجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 11٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 87 مليار درهم إماراتي على خلفية الزخم الكبير للودائع الاستثمارية التي جذبت اهتماماً متزايداً من المتعاملين، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها منذ بداية العام حتى تاريخه لتبلغ 48 مليار درهم إماراتي.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 145 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 8.2% حتى تاريخه من العام، مدعومة بشكل أساسي من قطاع الخدمات، والسيارات والمؤسسات المالية. وبلغ إجمالي التمويلات المؤسسية الجديدة 37 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو نسبته 85% على أساس سنوي، كما بلغ سداد المدفوعات والتسويات المبكرة 27 مليار درهم إماراتي، مما قاد إلى نمو بقيمة 10 مليار درهم إماراتي في هذه المحفظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويستند هذا النمو إلى انتعاش قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات، حيث أتاح وضع السيولة القوي للبنك نشر عمليات التمويل بشكل استراتيجي، إلى جانب انخفاض مستوى التسويات المبكرة. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى3.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 29٪ على أساس سنوي مقارنة مع 2.7 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 300 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.38٪، مقارنة مع 3.39%. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 10٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما تأثرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، على خلفية قيام شركات كبيرة بتدوير ودائعها إلى حسابات استثمارية ذات عائدات أعلى.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم النمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 66 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 26.8% منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتشكل حصة كبيرة تبلغ نسبتها 21% من موجودات البنك. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 19 مليار درهم إماراتي، على أساس سنوي وبنحو ضعفي ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق نمو صافي بقيمة 14 مليار درهم إماراتي في الفترة المشار إليها. وسجلت المحفظة عائدات قوية بنسبة 4.61%، بزيادة قدرها 65 نقطة أساس على أساس سنوي.

أبرز محطات الأعمال (للربع الثالث من عام 2023):

يقوم بنك دبي الإسلامي بصفقة استحواذ على 20% من أسهم مجموعة (تي.أو.إم) التركية. وقد أصبح من أهم مساهمي الأقلية في مجموعة (تي.أو.إم) التي تضم بنك تي.أو.إم التشاركي (T.O.M. Katılım Bankası A.Ş)، وهو أول بنك تجزئة رقمي مرخص في تركيا، وشركة تي.أو.إم للمدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع (T.O.M. Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş)، وهي شركة مدفوعات إلكترونية مرخصة تتمتع بقاعدة عملاء سريعة النمو في تركيا)، وشركة تي.أو.إم فينانسمان، وهي شركة تمويل مرخصة متخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة، والشركات التابعة للشركات السابق ذكرها. وتتمحور استراتيجية دخول بنك دبي الإسلامي إلى السوق التركية حول الاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في مجموعة تي.أو.إم، وهي مؤسسة خدمات مالية متكاملة وشاملة تتمتع بمكانة متميزة وراسخة في المشهد الرقمي في تركيا. كما أن لدى بنك دبي الإسلامي خيار زيادة حصته إلى 25% خلال 12 شهراً.

شجرة لكل شخص. أعلن بنك دبي الإسلامي أنه سيقوم بزرع شجرة واحدة مقابل كل متعامل جديد يفتح حساباً لديه. وتتفق هذه المبادرة مع مكانة بنك دبي الإسلامي المرموقة باعتباره لاعباً رئيسياً في مجال الاستدامة، كما تتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية. ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ التزامه بجعل الإمارات أكثر اخضراراً وصحة، من أجل تقليل بصمتها البيئية، فضلاً عن تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة التي يوفرها العمل المناخي.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 70 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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