[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - تشارك ساس، الشركة الرائدة في مجال التحليلات، في النسخة الثالث والأربعين من معرض جيتكس غلوبال 2023. وبالتوافق مع تركيز حدث هذا العام على الذكاء الاصطناعي، تعرض ساس أحدث تطورات حلول التحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دورها في تحقيق نتائج تحويليّة عبر مختلف القطاعات.

وفي ظلّ التبنّي المستمر لإمكانات الذكاء الاصطناعي حول العالم، تبقى ساس في صدارة هذه الثورة التكنولوجية. وتتمحور مشاركة ساس في معرض جيتكس غلوبال 2023 حول الابتكار وصنع القرار المعزز بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من منصتها السحابية "ساس فايا" SAS Viya إلى منصّتها لمعلومات العملاء، يضاف إلى ذلك حلولها المتخصصة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومة والخدمات المصرفية والمرافق والطاقة والتجزئة والنفط والغاز والتصنيع والرعاية الصحية.

وطوال مدة المعرض، ستستضيف ساس ورشاً وبرامج تتناول التميّز في الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الحكومة والبنوك. كما سيتناول برنامج SAS D[n]A Factory Morning Talks الصباحي مواضيع حول التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات الاصطناعية والمدن الذكية. وستستعرض الشركة أيضاً المزايا التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لمختلف القطاعات، لتمكين الأطراف المعنيّة على جميع المستويات من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع وأكثر فعالية من حيث الكلفة لخدمة أعمالهم على النحو الأمثل. وستكشف الجلسات المخصصة للقطاع المصرفي السبل التي يمكن اتباعها من قبل المؤسسات المالية للاستفادة من القوة الهائلة التي تتمتع بها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع جهود التحول الرقمي، وتوفير أعلى مستويات الحماية لعملائها من الممارسات الاحتياليّة.

وقال ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لدى ساس في الإمارات العربية المتحدة: "تحتاج المؤسسات في ظل المشهد الراهن إلى إثبات جدارتها في الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتأكيد حرصها على الابتكار المستمر للارتقاء بتجارب العملاء وتحسين كفاءتها وتوقّع التحدّيات القادمة. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا، يمكننا توضيح الدور الذي تلعبه التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي من ساس لدعم المؤسسات، خاصّة تلك التي تتطلع لإعادة تنظيم عملياتها، وتحقيق الريادة في مجالاتها، والوصول إلى أعلى مراتب الريادة.

ويلعب الشركاء دوراً حاسماً في استكمال خبرات التحليلات والذكاء الاصطناعي التي توفّرها ساس، وذلك بالاعتماد على تقنيات الدعم المتطورة والمعرفة الصناعية، وهذا ما سيتم عرضه في جناحها في معرض جيتكس غلوبال. وعن طريق إقامة علاقات قوية مع شركاء إقليميين موثوقين، مثل "إميركوم" Emircom و "رقميات" Raqmiyat و "بصيرة" Basserah و "إنسبيرا" Inspira و "أيه بي جي" ABG و "كوكديجيتال" Kocdigital، تستطيع ساس ضمان قيمة أكبر للمؤسسات.

ولمعرفة المزيد، يمكن زيارة جناح ساس ولقاء خبرائها في جناحها (A10) في القاعة رقم (6). وللاطلاع على أجندة البرامج والورش، يمكن الضغط على هذا الرابط.

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نبذة عن "ساس"

تعتبر "ساس" الشركة العالمية الرائدة في مجال التحليلات، وتعتمد على برامجها وخدماتها المبتكرة لتمكين عملائها وإلهامهم في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم على تحويل البيانات إلى ذكاء، كما تمنحهم القدرة على اكتساب المعرفة.