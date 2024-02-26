الشركة تختتم عام 2023 بنتائج قياسية هي الأعلى منذ انطلاقة أعمالها، في ضوء تضاعف إجمالي المبيعات التعاقدية وصافي الربح بواقع ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالعام السابق، مدعومةً بنجاح المشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركة وقوة استراتيجية النمو التي تتبناها.

القاهرة - أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة عن العام المالي 2023 (المنتهي في 31 ديسمبر 2023)، حيث بلغت الإيرادات 7.6 مليار جنيه تقريبًا، وبلغ صافي الربح 2.1 مليار جنيه.

وخلال الربع الأخير من 2023 منفردًا، ارتفعت الإيرادات إلى 3.2 مليار جنيه تقريبًا، كما ارتفع صافي الربح إلى 764.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

أبرز المؤشرات الرئيسية

• ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدّل سنوي 194.3%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 29.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بفضل الارتفاع الملحوظ لمبيعات الوحدات. ونجحت شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما مدينة مصر مؤخرًا، في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 2.2 مليار جنيه، علمًا بأن قيمة هذه المبيعات لم تُدرج في القوائم المجمعة لشركة مدينة مصر، ليبلغ بذلك إجمالي المبيعات التعاقدية 32 مليار جنيه خلال العام. وخلال الربع الأخير منفردًا، حققت المبيعات التعاقدية قفزة قوية لتسجل 15.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 334.5%.

• تسليم 1103 وحدة خلال عام 2023، وهو تراجع سنوي بمعدل 46.7% نظرًا لزيادة عدد الوحدات الجاهزة للتسليم خلال فترة المقارنة المتمثلة في عام 2022. وخلال الربع الأخير منفردًا، نجحت الشركة في تسليم 311 وحدة، وهو نمو سنوي بمعدل 67.5%.

• ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 48.1% إلى 7.6 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية. وارتفعت الإيرادات إلى 3.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأخير من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 48.3%.

• ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 152.5% إلى 5.0 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 66.0% مقابل 38.7% خلال عام 2022، مدعومًا بارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة المتميزة بهامش الأرباح المرتفع، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا. وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفع مجمل الربح إلى 2.2 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بنسبة 181.8%. وصاحب ذلك ارتفاع هامش مجمل الربح إلى 67.5% مقابل 35.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.

• ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 128.1% إلى 3.1 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية ليسجل 40.5%، مقابل 26.3% خلال العام السابق. وخلال الربع الأخير من نفس العام، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدّل سنوي 138.4% إلى 1.2 مليار جنيه تقريبًا، مصحوبًا بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية إلى 36.3% مقابل 22.6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

• ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 183.9% إلى 2.1 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 27.8% مقابل 14.5% خلال العام السابق. وخلال الربع الأخير منفردًا، بلغ صافي الربح 764.4 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 277.6%، ونتج عن ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 23.9% خلال الربع الأخير من عام 2023 مقابل 9.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

• بلغ صافي الاقتراض 35.6 مليون جنيه كما في 31 ديسمبر 2023، وهو انخفاض سنوي بنسبة 97.4%، حيث يعكس ذلك نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوظيف الأمثل للاقتراض في دعم النمو وإدارة المخاطر المالية. وانخفضت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 0.01 مرة كما في 31 ديسمبر 2023، مقابل 1.03 مرة كما في 31 ديسمبر 2022.[1]

• بلغ رصيد أوراق القبض 4,0 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة سنوية 2.2%. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض 113.4 مرة خلال بنهاية عام 2023، مقابل 2.8 مرة بنهاية عام 2022. وبلغ إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 29.8 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وهي زيادة بنسبة سنوية 224% مقابل 9.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

• بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 6.4 مليار جنيه بنهاية عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 80.9%. وخلال الربع الأخير منفردًا، بلغت المتحصلات النقدية 2.7 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 163.7%.

• بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 2.1 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1,8 مليار جنيه خلال عام 2022، على خلفية الاستثمارات اللازمة للأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتي. وبلغ إجمالي عقود الإنشاءات الجديدة 4 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2023. وخلال الربع الأخير من عام 2023، بلغت قيمة الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 621.0 مليون جنيه، مقابل 459.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

تعليق الإدارة

بدايةً؛ أُعرب عن اعتزازي بالإنجازات المشرفة التي أحرزتها مدينة مصر على مدار عام 2023، والتي أثمرت عن اختتام العام بنتائج مالية وتشغيلية مشرّفة، تعكس نجاح استراتيجية النمو الجديدة التي نتبناها، ومضيّنا قدمًا نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة المتمثلة في إعادة رسم مستقبل المجتمعات العمرانية في مختلف المدن المصرية.

فقد واصلت مدينة مصر منذ بداية العام التزامها المتجدّد بتقديم مشروعات ابتكارية تساهم في دفع مؤشرات النمو، مدعومة بجهود فريق العمل المتفاني. وقد ساهم ذلك في نجاح الشركة في تسجيل نتائج قياسية هي الأعلى منذ انطلاقة أعمالها، حيث تضاعف إجمالي المبيعات التعاقدية بواقع ثلاث مرات ليسجل 29.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بالإضافة إلى نجاح شركتي منّك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 2.2 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحقيق نتائج مالية استثنائية تجاوزت أهدافنا المخططة. وقد أدت تلك الإنجازات إلى نمو ملحوظ للإيرادات بمعدل سنوي 48.1% لتبلغ 7.6 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، مع تضاعف صافي الربح بمعدل ثلاث مرات ليسجل 2.1 مليار جنيه خلال نفس العام.

وانطلاقًا من التزامنا الراسخ بتعزيز المسئولية المجتمعية وتبني أفضل الممارسات المستدامة، قمنا بتكثيف جهودنا الرامية إلى زيادة التركيز على تعزيز الاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تعتز الشركة بكونها أول مطور عقاري يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المراكبي للصلب في مستهل عام 2024 لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في مواقعنا الإنشائية. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية؛ حرصنا الشديد على دمج معايير الاستدامة في مختلف عملياتنا لتعظيم مردودنا الإيجابي على البيئة والمجتمعات المحيطة.

واستشرافًا للمستقبل، نؤكد تفاؤلنا بفرص النمو ومواصلة مسارنا الإيجابي، وكُلّنا ثقة في قدرتنا على مواجهة وتجاوز مختلف التحديات، وتعظيم الاستفادة من المقومات الراسخة التي ينفرد بها سوق التطوير العقاري في مصر.

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