أضخم حدث تقني في المنطقة ينطلق 14 نوفمبر بالرياض

الرياض:تشارك شركة فورتينت -العالمية الرائدة والمتخصصة في حلول الأمن السيبراني الواسعة والمتكاملة- في فعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 في نسخته الثانية، التي تعد أكبر فعالية أمن سيبراني بالمنطقة، ومن المقرر عقدها خلال المدة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، وينظّمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف". وتنطلق الفعالية تحت عنوان: "تطورات قطاع الأمن السيبراني" بمشاركة نخبة من الخبراء، والمتحدثين، والباحثين الأمنيين، والمستثمرين.

تطوير قدرات المملكة

وتأتي مشاركة شركة "فورتينت" في فعالية "بلاك هات" في إطار استراتيجيتها، والتزامها بتوفير الحماية والأمن السيبراني للمستخدمين، والأجهزة، والتطبيقات عبر جميع الشبكات في المملكة، وتعزيز الوعي بمسائل الأمن السيبراني التي تؤثّر في الصناعات بالمنطقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتطوير قدرات المملكة في التكنولوجيا، والأمن السيبراني.

وستعرض "فورتينت" في جناحها رقم B31 في قاعة رقم 3 مجموعة واسعة من منتجاتها، وحلولها وخدماتها الأمنية المتكاملة للزوار، ومنها: خدمات ما قبل البيع وبعده، والاستجابة للحوادث والعمليات التجارية، مع تركيزها على حلولها للتكنولوجيا التشغيلية (OT)، فضلًا عن عروضها في مجال خدمة الوصول الآمن (SASE)، وبرامج الأمان السحابيّ في السوق المحلي (Cloud security)، ومنصة الأمن من فورتينت (Fortinet Security Fabric).

شراكات استراتيجية

وأكد سامي الشويرخ -المدير الإقليمي الأول لشركة فورتينت في السعودية- أهمية فعالية "بلاك هات"، والتي تعدّ أضخم حدث تقني في المنطقة، وقال: "نحن متحمسون للمشاركة في هذا الحدث الذي يتيح فرصة عظيمة للمشاركة، وتبادل وجهات النظر، والخبرات حول قضايا الأمن السيبراني في المنطقة، كما يمكننا من إقامة شراكات استراتيجية قوية مع العملاء، والشركاء المحليين، وتعزيز وجود فورتينت بالمملكة العربية السعودية".

وشدّد الشويرخ على التزام "فورتينت" بالتميز في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الابتكار، وتمكين المواهب الوطنية؛ وهو ما يلعب دورًا محوريًا في تأمين رحلة التحوّل الرقميّ في المملكة، ويظهر جهودنا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا تقنيًّا عالميًّا.

ريادة سيبرانية

وتسعى المملكة إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، حيث حقّقت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الأمن السيبراني، فحصدت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، كما حقّقت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً من أصل 64 دولة في تصنيف القدرة التنافسية الشاملة، لتصبح لأول مرة من الدول الـ20 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، وتقفز سبعة مراكز مقارنة بتصنيفها في عام 2022.

وتأتي فعالية "بلاك هات" في وقت تشير التوقعات إلى نمو كبير لسوق الأمن السيبراني بالمملكة خلال السنوات القادمة، حيث توقّع أحدث أبحاث شركة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أن ينمو سوق الأمن السيبراني السعودي بنسبة 9.94% خلال المدة من 2023 إلى 2028، كما تتوقّع شركة "TechSci Research" أن يسجّل سوق الأمن السيبراني معدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ 18.73% بحلول عام 2027.

وتماشيًا مع هذه التوقعات المتفائلة؛ تسعى شركة "فورتينت" إلى التوسّع في سوق الأمن السيبراني في المملكة من خلال تقديم حلولها، وخدماتها للشركات السعودية من جميع الأحجام، وفي مختلف الصناعات، والمؤسسات الحكومية؛ لحماية أنظمتها وأصولها الرقمية، مع توفير أفضل دعم للعملاء، والاستفادة من المواهب الوطنية، وتمكينهم من المساهمة في توطين تقنيات الأمن السيبراني، وابتكار حلول لتحديات الأمن السيبراني الحالية والمستقبلية، وتطويرها.

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عن شركة فورتينت:

فورتينت Fortinet شركة عالمية متخصصة في حلول الأمن السيبراني والتقارب بين الشبكات والأمن، مهمتها تأمين الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان من خلال مجموعة متكاملة تضم أكثر من 50 منتجًا أمنيًا على مستوى المؤسسات. وتحظى حلول فورتينت بثقة أكثر من نصف مليون عميل، وذلك لانتشارها الواسع حول العالم بالإضافة إلى حصولها على براءات اختراع، وضمان جودتها في الصناعة. وتتكون من مؤسستين معهد فورتينت للتدريب، أحد أكبر وأشمل برامج التدريب في الصناعة، وهو مخصص لجعل التدريب على الأمن السيبراني وفرص العمل متاحة للجميع، ومؤسسة FortiGuard Labs، وهي مؤسسة مخصصة للأبحاث والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية في فورتينت، وتقوم بتطوير واستخدام التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بمستوى عالي من الحماية ومعلومات التهديدات في الوقت المناسب.