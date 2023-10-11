الإمارات العربية المتحدة، دبي: تشارك تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في فعاليات معرض جيتكس جلوبال الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها المتميزة من حلول إدارة التعرّض المستمر للمخاطر في منصة تينابل وان Tenable One، والتي تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزز قدرات فرق الأمن بشكل يفوق أي وقت مضى. كما تسهم حلول Tenable One في إثراء برامج إدارة التعرض للمخاطر عبر تحديد المخاطر السيبرانية ومعالجتها أينما وجدت. وتستعرض تينابل خلال الفعالية قدراتها المتميزة لأمن التقنيات التشغيلية (Operation Technologies)، والأمن السحابي (Cloud Security)، وقدرات مكافحة مخاطر الهوية (Identity Management).

من الجدير بالذكر أن حالات خرق البيانات استمرت بشكل قياسي لتحتل عناوين الاخبار، فيما أدت هجمات البرمجيات الخبيثة إلى تعطيل عمليات عدد من كبرى المؤسسات. وفي الوقت ذاته، تواجه المؤسسات صعوبة في إبعاد الهجمات عن بنيتها التحتية، ولكن أعمالها تمثل دومًا ردود فعل على الأحداث. أما منهجية تينابل فتهدف إلى تغيير مسار الأمور، إذ تجمع منصتها لإدارة التعرض السيبراني للمخاطر- تينابل وان (Cyber Exposure Platform-TenableOne) بين التغطية الواسعة للتعرض في أصول تقنية المعلومات والمصادر السحابية وتطبيقات الويب ومنصات الهوية، وبين استقصاء التهديدات وعلم البيانات المستمدة من أبحاث تينابل. ويساعد ذلك في تركيز الجهود من أجل منع الهجمات المحتملة والتعريف الدقيق بالمخاطر بشكل يدعم الأداء الأمثل للأعمال.

في تعليقه على الأمر قال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: "كثيرًا ما تركز فرق الأمن على تحديد مؤشرات الهجوم وتستنفذ وقتها ومواردها في إيقاف الهجمات قبل أن تحدث أضرارًا فادحة. ولكن ذلك يعني التدخل في مرحلة متأخرة بالفعل، فبمجرد دخول المهاجم إلى البنية التحتية، تحسم الأمور لصالحه. نتطلع في جيتكس 2023 إلى تعريف فرق الأمن بكيفية الأخذ بزمام السيطرة ومساعدتهم في تغيير محور تركيزهم من العمل على تخفيف أضرار الهجمة إلى التصرف الاستباقي في التعامل مع المخاطر السيبرانية. وسيتواجد فريقنا لمساعدة الزوار على فهم كيفية توجيه جهودهم إلى منع الهجمات المحتملة وتمكين المؤسسات من تحديد المخاطر بدقة وبالتالي إغلاق كافة المنافذ التي يمكن للمهاجمين التسلل عبرها."

تشارك تينابل في جيتكس إلى جانب كل من AmiViz في الجناح H24-A40 بالقاعة 24 (سايبر فالي) وإنجرام مايكرو في الجناح H2-A1 بالقاعة 2 والجمّاز للتكنولوجيا في الجناح H2-C1 بالقاعة 2. ويقدم فريق الشركة عروضًا توضيحية لمنصات إدارة التعرض المستمر للمخاطر بما فيها منصة إدارة التعرض للمخاطر TenableOne و حلول Tenable Vulnerability Management® و Tenable Security Centre™ و Tenable OT Security و Tenable Identity Exposure و Tenable Lumin.

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