دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كومفولت، الشركة العالمية الرائدة في حماية وإدارة أصول البيانات للشركات والمؤسسات وأول مزود لحلول حماية البيانات يقدم مفهوم الخداع السيبراني، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 الذي يقام في دبي خلال الفترة بين 16 – 20 أكتوبر بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء والرائدين في قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم.

وتستعرض كومفولت خلال دورة هذا العام لمعرض جيتكس جلوبال، أحدث وأبرز التوجهات في إدارة البيانات وحمايتها من برامج الفدية، والتحول الرقمي في المنطقة. وتوفر منصة حماية البيانات المتطورة من كومفولت تجربة موحدة للعملاء تساعدهم على تحصين بياناتهم مع إمكانية استعادتها عبر مختلف منظومات العمل، سواء عبر الخوادم المحلية أو على حافة الشبكة أو السحابية. ويعتمد العملاء على كومفولت للحصول على الدعم للتطبيقات القديمة وأحمال العمل الحديثة وتطبيقات البرامج المُقدمة كخدمة SaaS من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام. وتوفر كومفولت للعملاء خدمات حماية البيانات على مستوى المؤسسات وعلى نحو يتميز بالسرعة والكفاءة في التكلفة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي ريشماني، نائب الرئيس ومدير عام كومفولت في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحرص في كومفولت على الارتقاء دائماً بمعايير حماية البيانات ومرونتها من خلال توفير الدعم لأحمال العمل المتنوعة عبر أي من بيئات العمل. ويُعدّ معرض جيتكس جلوبال واحداً من أهم وأبرز الفعاليات، ليس للشركات في الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم، إذ يوفر جيتكس المنصة المثلى لاستعراض إمكاناتنا الحائزة على العديد من الجوائز أمام العملاء والشركاء، إضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات مع خبراء القطاع. ويعتبر جيتكس الحدث الأبرز في قطاع التكنولوجيا في المنطقة، ويسعدنا أن تكون كومفولت من الجهات المشاركة فيه".

ومن جانبه، قال يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام شركة كومفولت في المملكة العربية السعودية والخليج: "يُعدّ معرض جيتكس جلوبال 2023 منصة رئيسة للقطاع والتي تساهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي والتعاون في ظل التحول الكبير الذي يشهده العالم اليوم، وخاصة على صعيد التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات والخدمات الرقمية الجديدة. وتوفر النسخة الثالثة والأربعون من جيتكس جلوبال فرصة هامة لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتنا وتقنياتنا المتطورة، واستعراض ما تتمتع به كومفولت من خبرات ترسخ من مكانتها الرائدة كواحدة من أبرز الشركات في القطاع".

وتستعرض كومفولت كيف نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها الرئيسة، وعلى نحو يدعم التزامها بتعزيز أمن البيانات وتحسين عمليات إدارتها. وتركز استراتيجية كومفولت على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تحديد التهديدات والحد منها، إضافة إلى تطبيق الجيل التالي من مفهوم الخداع السيبراني. وتُمكن الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي كومفولت من اكتشاف وجود أي حالات غير طبيعية أو اختراق محتمل في الوقت الآني، ما يسمح للمتخصصين معالجة الثغرات والتهديدات قبل حدوثها أو استغلالها. وهذا من شأنه أن يعزز من مستوى حماية عملاء كومفولت ضد المخاطر السيبرانية دائمة التطور وحماية أصول البيانات الحيوية بشكل فعال وأكثر كفاءة.

وأدى دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات إلى تطوير تقنيات أتمتة أكثر ذكاء، وبالتالي التخفيف من أعباء العمل الشاقة المرتبطة بتنظيم وتصنيف مجموعات ضخمة من البيانات. وتعمل كومفولت على تحسين عمليات تصنيف البيانات واستعادتها وإدارة الامتثال من خلال استخدام خوارزميات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية وتسهيل الامتثال التنظيمي.

وتمتلك كومفولت سجلاً كبيراً من الخبرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل مع مجموعة كبيرة من أبرز الشركات والمؤسسات في المنطقة، مثل شركة ميزة، و beIN SPORTS، والجزيرة، وحديد الإمارات، وشرطة دبي وبلدية دبي.

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