تحت شعار "نبني مستقبلاً أكثر مستداماً"

تعكس مشاركة دو في معرض جيتكس 2023 التزامها ببناء مستقبل أكثر استدامة وتحفيز الابتكار وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تهدف دو إلى إبرام شراكات استراتيجية تساهم في إحداث تأثيرات إيجابية وبناء مجتمع أكثر استدامة واتصالاً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، الذي يركز في دورته الثالثة والأربعين على مجموعة من الموضوعات الرئيسية مثل الاستدامة والابتكار وتقنيات الاتصال الحديثة. وتهدف دو عبر مشاركتها هذا العام إلى استعراض مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية التي طورتها لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها للمستقبل المستدام، إلى جانب تعزيز التزامها بدعم أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وتحت شعار "نبني مستقبلاً مستداماً من خلال الحلول التقنية المتطورة"، تسلّط دو خلال فعاليات المعرض، الضوء على جهودها ومبادراتها وحلولها المبتكرة التي طورتها لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمحفز للتغيير الإيجابي والابتكار. وتستشرف العروض والابتكارات التي ستقدمها دو خلال فعاليات المعرض مستقبلاً يرتكز على تسخير أحدث تقنيات وحلول الاتصال والابتكارات التكنولوجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يتيح للمؤسسات عبر القطاعين العام والخاص توظيف الإمكانات الهائلة التي توفرها الحلول الرقمية لمواكبة متطلبات المستقبل وذلك بالاعتماد على شبكة دو الموثوقة والمتطورة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسرنا الإعلان عن مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2023، الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي سنوياً لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في عالم التكنولوجيا والاتصالات. وتوفر الدورة الجديدة للمعرض فرصة مثالية لنا لاستعراض محفظتنا الجديدة والمتنوعة من أحدث الحلول والتقنيات التي طورناها لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة ودفع عجلة الابتكار وتمكين الجميع من جني ثمار التحول الرقمي. وتعكس مشاركتنا المستمرة في المعرض التزامنا الثابت بدعم رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها نحو المستقبل المستدام من خلال تسخير خبراتنا الواسعة والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن إبرام شراكات استراتيجية تسهم في إحداث المزيد من التغييرات الإيجابية في مجتمعنا واقتصادنا وبيئتنا".

وقد صممت دو منصتها في معرض جيتكس (قاعة الشيخ سعيد - مركز دبي التجاري العالمي) باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير بالكامل، إضافة إلى ذلك، زادت دو حجم المساحات الخضراء في جناحها بنسبة 40%، ما يعكس التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة والمحافظة على البيئة.

تعزيز التعاون من أجل مستقبل مستدام

تتمحور مشاركة دو في معرض جيتكس 2023 حول ثلاث محاور رئيسية: التكنولوجيا، والابتكار والتحول الرقمي، والاستدامة. ويمثل كل من هذه المحاور التزام دو بتسخير التكنولوجيا لإحداث تحولات إيجابية في المجتمع، وتعزيز كفاءة العمليات عبر مختلف القطاعات ودعم ممارسات الاستدامة.

وتستعرض دو في إطار محور التكنولوجيا، مبادراتها وجهودها الهادفة إلى تسخير أحدث التقنيات والحلول المتطورة وتوظيفها لخلق مجتمع أفضل. ويجمع العرض الخاص بمصانع المستقبل بين الروبوتات وتقنيات وحلول الأتمتة في مجال التصنيع لتمكين الشركات من تعزيز ممارسات الاستدامة ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0). ويسلّط العرض الخاص بمستقبل القطاع الزراعي الضوء على تقنيات الزراعة الذكية والتكنولوجيا الزراعية للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في العمليات وتبني الممارسات المستدامة.

وفي ما يتعلق بمحور الابتكار والتحول الرقمي، تستعرض دو في منصتها أحدث ابتكاراتها وحلولها المصممة لتمكين الشركات والجهات الحكومية من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتعزيز الكفاءة والقدرات التنافسية سواءً من خلال المساعدة في الانتقال إلى السحابة، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوك تشين ومراكز البيانات. ويسلّط العرض الخاص بمستقبل التعليم والعيادات والرعاية الصحية التزام دو بإحداث تحولات إيجابية في قطاعي التعليم والرعاية الصحية من خلال الابتكارات التكنولوجية.

وتشكل الاستدامة ركيزة وأولوية رئيسية في رؤية دو واستراتيجيتها للمستقبل، وهو ما يتجلّى على نحو واضح من خلال مبادرات عدة تنفذها الشركة مثل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أبراج شبكة الهاتف المتحرك والمساعدة في إنشاء سوق عالمية مدعومة بأحدث تقنيات الاتصال لإعادة تدوير النفايات وتعزيز مستويات الكفاءة وتقديم حلول ذكية في مجال التكنولوجيا المالية.

وستسلّط دو خلال فعاليات المعرض الضوء على التزامها بتعزيز ممارسات الاستدامة ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي من خلال مجموعة العروض والابتكارات الجديدة، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك جهات حكومية وشركات رائدة في قطاع التكنولوجيا لتنفيذ حلول مستدامة ودفع التقدم التكنولوجي.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة دو في معرض جيتكس 2023، يرجى زيارة www.du.ae.

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