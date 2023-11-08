الشركة تسجل نمواً كبيراً على أساس سنوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح المطبع في خلال الربع الثالث من عام 2023 بلغ 121.5% و99.5 % على التوالي

الشركة تواصل جهودها لاستكمال أكبر خطة لتشغيل منصات الحفر البحرية المرفوعة خلال سنة ميلادية

الخُبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أديس القابضة (ويشار إليها بـ"أديس" أو "المجموعة" أو "الشركة")، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م.

تجاوز إجمالي الأعمال المتراكمة 27.9 مليار ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2023م، بالمقارنة مع 27.4 مليار ريال سعودي في السنة المالية 2022م

استمرت معدلات الاستخدام القوية عند نسبة 98.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م

ارتفعت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 82.7% في الربع الثالث من عام 2023م، و83.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وذلك بفضل مساهمة منصات الحفر التي تم تشغيلها مؤخراً بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وقطر، إلى جانب معدلات الاستخدام الأعلى ومعدلات الإيجار اليومية

أدى تركيز الشركة على تحقيق التميز التشغيلي وزيادة مساهمة قطاع المنصات البحرية إلى تحسن الأرباح بشكل ملحوظ مع تسجيل هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 48.8% في الربع الثالث من عام 2023م (+8.6 نقطة مئوية على أساس سنوي) و47.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م (+5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي)

ارتفع صافي الربح على أساس سنوي 2.8 مرة في الربع الثالث من عام 2023م، و61.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م.

بلغ صافي الربح المطبع 87 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023م و283 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، بزيادة قدرها 99.5% و39.3% على التوالي على أساس سنوي.

تواصل الشركة جهودها لاستكمال أكبر خطة لتشغيل منصات الحفر البحرية خلال سنة ميلادية، حيث تضم الخطة 19 منصة حفر بحرية في المملكة العربية السعودية، و6 منصات برية في الكويت، و3 منصات بحرية في الهند.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة: "الأداء القوي الذي حققناه في هذا الربع يأتي استمراراً لنتائجنا المميزة منذ بداية العام الحالي، حيث نجحنا في تنفيذ خطط المجموعة للتوسع والمحافظة على التميز التشغيلي ومعدلات الاستخدام العالية، ما ساهم في تعزيز نمو الإيرادات وزيادة الأرباح بفضل مساهمة قطاع منصات الحفر البحرية. نحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة النمو على المدى المتوسط، خاصة وأننا نتوقع أن نشهد الأثر الكامل لاستراتيجية التوسع المعتمدة بداية من العام القادم".

وأضاف: "تم تسليم 13 منصة حفر لشركة أرامكو بنجاح حتى الآن من إجمالي 19 منصة، ونواصل جهودنا لاستكمال تسليم منصات الحفر الستة المتبقية قبل نهاية العام الحالي، ما يمثل إنجازاً هاماً يعكس التزام الشركة بخدمة عملائها حتى في ظل ظروف السوق الصعبة. نتطلع للمزيد من الإنجازات في المستقبل، في الوقت الذي نواصل فيه التميز التشغيلي والالتزام بتنفيذ عمليات آمنة لصالح العملاء".

أبرز المعالم التشغيلية

مواصلة التميز التشغيلي والحفاظ على سجل الشركة المميز على صعيد السلامة

تمكنت المجموعة من خلال التزامها المستمر بممارسات إدارة الصحة والسلامة من الحفاظ على سجل سلامة قوي، حيث بلغ إجمالي معدل الإصابات التي يمكن تسجيلها 0.08، وهو أقل من المعدل القياسي العالمي للرابطة الدولية لمقاولي الحفر البالغ 0.57

حافظت الشركة على معدلات استخدام عالية بنسبة وصلت إلى 98.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، ما يعكس جودة وكفاءة عملياتها.

ارتفع إجمالي الأعمال المتراكمة للمجموعة بمقدار 482 مليون ريال سعودي أو 1.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م مقارنة بالسنة المالية 2022م، ما يعكس تركيزنا على تعزيز الأعمال المتراكمة على الرغم من الإيرادات لمحققة التي بلغت 3.06 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وذلك في ظل التزام المجموعة المستمر بتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

بلغ المتوسط المرجح لمدة العقود المتبقية لدينا 5.4 سنوات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، ما يعكس تركيزنا على العقود طويلة الأجل لأنها تساعدنا على التنبؤ بأدائنا المالي وتعزيز استدامة أعمالنا

أبرز المعالم المالية

ارتفعت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 82.7% في الربع الثالث من عام 2023م، و83.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وذلك بفضل مساهمة منصات الحفر التي تم تشغيلها مؤخراً بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية وقطر، إلى جانب معدلات الاستخدام الأعلى ومعدلات الإيجار اليومية الأعلى

أدت الزيادة القوية في الإيرادات ومساهمة قطاع منصات الحفر البحرية في تحسن الأرباح بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 121.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023م وبنسبة 108.0% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وقد أدى ذلك إلى تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بواقع 48.8% في الربع الثالث من عام 2023م (+8.6 نقطة مئوية على أساس سنوي) و47.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م (+5.7 نقطة مئوية على أساس سنوي).

وارتفع صافي الربح المطبع على أساس سنوي بنسبة 99.5% في الربع الثالث من عام 2023م و39.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م مدفوعًا بالنمو الكبير في الإيرادات وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والتي قابلها زيادة جزئيًة بمصاريف الفوائد الناتجة عن مشاريع التجديد التي ستعود إلى طبيعتها حالما يتم تشغيل جميع منصات الحفر ضمن مشاريع المنصات.

وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 1,448 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، مقارنة بـ 689 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام السابق، أي ما يمثل نموًا بنسبة 110.2٪ على أساس سنوي، ما يعكس التوسع الملحوظ في حجم الأعمال والنمو الكبير في صافي الإيرادات والأرباح التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

كما بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2,955 مليون ريال سعودي، حيث تم توجيه معظمها نحو المشاريع المستمرة في إطار خطة الشركة لتشغيل منصات الحفر في المملكة العربية السعودية والكويت والهند بشكل رئيسي.

ووصل صافي الدين إلى 12,490 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م (الذي لا يتضمن صافي متحصلات الطرح الأولي والتي بلغت 3.1 مليار ريال سعودي والتي تحصلت عليها الشركة في أكتوبر 2023) مقارنة بـ 10,357 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022م، وترجع الزيادة بشكل رئيسي إلى المشاريع المستمرة للشركة وخطة تشغيل منصات الحفر. ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدين بشكل كبير مع نهاية عام 2023 بفضل صافي متحصلات الطرح الأولي وسداد الديون المستهدفة.

معدلات النمو في المناطق الجغرافية المختلفة

أدت عمليات التوسع الأخيرة التي قامت بها المجموعة إلى تعزيز أنشطتها في مختلف المناطق الجغرافية، مما انعكس في الارتفاع الكبير في الإيرادات بنسبة 83.2% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م.

وتعود زيادة نسبة الإيرادات في المملكة العربية السعودية التي بلغت 89.2% إلى مساهمة منصات الحفر التي تم الاستحواذ عليها من شركة سيدريل في الربع الأخير من عام 2022م، بالإضافة إلى المساهمات الجزئية من منصات الحفر العشرة التي كانت تعمل كجزء من مشروع ضخم يتضمن ترسية 19 منصة حفر. وجاءت هذه الزيادة أيضاً مدفوعة بتحسن معدلات الاستخدام وارتفاع معدلات الإيجار اليومية. وستضاف المساهمات السنوية الكاملة للمشروع الضخم المكون من 19 منصة حفر إلى أداء الشركة خلال كامل العام ابتداءً من عام 2024م.

وشهدت إيرادات المجموعة في مصر زيادةً بنسبة 77.1% تقريباً، بفضل تحسن معدلات الاستخدام وارتفاع معدلات الإيجار اليومية بشكل رئيسي.

وفي الكويت، سجلت إيرادات المجموعة ارتفاعاً بقيمة 80 مليون ريال سعودي بعد بدء تشغيل 3 منصات حفر برية كجزء من عقود الترسية لـ 6 منصات حفر التي تم اسنادهم على الشركة في العام الماضي .

أما في قطر، فقد سجلت المجموعة إيرادات بقيمة 255 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، مقارنةً بـ 110 مليون ريال سعودي في العام الماضي.

ارتفاع مساهمة منصات الحفر البحرية

كان النمو الكبير في الإيرادات وإجمالي الأرباح يعود إلى حد كبير بقطاع منصات الحفر البحرية التي سجلت ارتفاعاً في معدلات الإيجار اليومية ونسب الأرباح:

· مساهمة منصات الحفر التي تم الاستحواذ عليها من شركة سيدريل في الربع الأخير من عام 2022م

· الإيرادات الناتجة عن تشغيل 10 منصات حفر من المنصات الـ 19 الإضافية التي تمت ترسيتها في المملكة العربية السعودية (مشروع أرامكو)

· ارتفاع مساهمة منصات الحفر في قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م

· ارتفاع معدلات الاستخدام في المملكة العربية السعودية ومصر، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات الإيجار اليومية.

كما استفاد قطاع منصات الحفر البرية من المساهمة الجزئية لثلاث منصات حفر من عقود المنصات الستة الجديدة التي تمت ترسيتها مؤخراً في الكويت.

وساهم قطاع منصات الحفر البحرية، نتيجة النمو الملحوظ الذي شهده، بحوالي 73% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، بالمقارنة مع 62% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

خطة تشغيل منصات الحفر

التنفيذ وفقًا لخطة تسليم منصات الحفر واستراتيجية التوسع

10 منصات حفر كانت تعمل خلال هذه الفترة من أصل 19 منصة ضمن المناقصة الضخمة في المملكة العربية السعودية، وتم تسليم 13 منصة وتشغيلها حتى الآن، ونعمل على تسليم المنصات الستة المتبقية قبل نهاية عام 2023م.

بدأت 3 منصات حفر العمل في الكويت من أصل 6 منصات تمت ترسيتها مؤخراً مع شركة نفط الكويت، ليصبح إجمالي عدد المنصات التي تم تشغيلها 4 منصات. ونعمل على تسليم المنصتين المتبقيتين قبل نهاية عام 2023م.

نجحت أديس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م في تأمين عقدين جديدين في الهند، إضافة إلى عقد واحد في عام 2022م. ونعمل على تشغيل منصات الحفر الثلاثة قبل نهاية عام 2023م.

تمت ترسية عقود على المجموعة لأربع منصات حفر لمدة 3 سنوات من أسطول المجموعة البري في الجزائر، ومن المتوقع البدء بتشغيلها خلال عام 2024م.

إجمالاً، ارتفع عدد منصات الحفر المشغلة خلال هذه الفترة من 39 منصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م إلى 60 منصة خلال الفترة نفسها من عام 2023م، ما يمثل زيادة بنسبة 53.8% على أساس سنوي. وتعود هذه الزيادة بشكلٍ أساسي إلى نشاط قطاع المنصات البحرية، بما يتماشى مع خطة المجموعة الاستراتيجية، حيث تمت إضافة 14 منصة بحرية إلى أسطول المجموعة، بالإضافة إلى 7 منصات برية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المنصات المشغلة إلى 79 منصة خلال عام 2024م، بما في ذلك المنصتين البريتين جديدتين البناء اللتين سيتم تسليمهما في الكويت.

ترتكز الخطة الاستراتيجية لمجموعة أديس على السعي المتواصل للتطور وتحقيق النمو، مما ساهم في تنمية أسطول الشركة وأعمالها المتراكمة وتعزيز حضورها في القطاع وتنمية رأس مالها البشري، بالإضافة إلى تطوير ممارسات السلامة التي تعتمدها. وتركز رؤية مجموعة أديس على تعزيز التوسع والحفاظ على التميز التشغيلي مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، حيث تتبنى نهجاً متكاملاً للنمو في القطاع يركز على الجانبين الكمي والنوعي، بما يضمن النمو المستدام للشركة وفق أفضل المعايير العالمية.

الوثائق المتعلقة بالنتائج المالية

يمكن الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالنتائج الماليةعلى الموقع الإلكتروني لشركة أديس القابضة في قسم علاقات المستثمرين: https://investors.adesgroup.com/ar/

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