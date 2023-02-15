تحت شعار "أنظمة دفاعية أذكى"

أبوظبي - تستعد "ريثيون تكنولوجيز"، المزوّد الأكبر في العالم لأنظمة الطيران والدفاع ، لعرض أحدث إمكاناتها ضمن إطار مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 20 - 24 فبراير 2023.

تشارك "ريثيون تكنولوجيز" في المعرض تحت شعار "أنظمة دفاعية أذكى"، وستستعرض تقنياتها الدفاعية المتقدمة حيث ستركز على العمليات الدفاعية متعددة المجالات، وحلول الدفاع المتكامل، وأعمال الحروب البرية، وجهود التوطين، وشراكتها طويلة الأمد مع منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال فهد محمد المهيري، المدير العام لشركة "ريثيون الإمارات": "تسلط ريثيون تكنولوجيز الضوء خلال آيدكس 2023 على مدى التزامها بدعم ومواصلة العمل عن كثب مع منظومة الصناعات الدفاعية القوية في دولة الإمارات. ونحن نسعى إلى استعراض كفاءة حلولنا في تأدية المهام الحساسة، ومواجهة التهديدات المتطورة، وتلبية الأولويات الدفاعية لشركائنا في الإمارات والمنطقة عموماً".

وقالت أمل عثمان، المدير العام لشركة "كولينز إيروبيس" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "يعتبر آيدكس أحد أكبر المعارض الدفاعية في العالم، حيث سنستعرض أحدث حلولنا الدفاعية الجوية والبرية والبحرية التي تلبي متطلبات الدفاع والطيران في الدولة. وعلى الرغم من أن ساحات المعارك أصبحت أكثر تعقيداً، فإن شركة كولينز تلتزم بتلبية احتياجات عملائنا وحلفائنا عبر توفير أنظمة متكاملة غير مسبوقة لضمان النجاح المنشود للمهام العسكرية".

يشار إلى أن روي دونلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريثيون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، سيشارك في حلقة نقاشية حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة في مؤتمر الدفاع الدولي. هذا وتشارك الدكتورة فاطمة بازاركان، مدير تقنيات التمكين والمتطلبات والقدرات في ريثيون الإمارات في حلقة نقاشية بعنوان المرأة الإماراتية في الدفاع وذلك ضمن حوارات آيدكس ونافدكس.

تشارك "ريثيون تكنولوجيز" في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ضمن جناح الولايات المتحدة في المنصة رقم 03-A20.

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