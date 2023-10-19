شركة التطوير العقاري الرائدة تكشف عن مشروع ضخم جديد على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل

المجموعة تعتزم توقيع شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الهندسة المعمارية على مستوى العالم

الدوحة، قطر: كشفت جي إم جي العقارية، الشركة التابعة لمجموعة جي إم جي القابضة القطرية المرموقة وشركة التطوير العقاري الأكثر ابتكاراً في قطر، عن عزمها إطلاق مشروع عقاري جديد خلال الدورة 11 من معرض سيتي سكيب قطر 2023، الفعالية الرائدة في قطاع العقارات على مستوى الدولة، والذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بين 24 و26 أكتوبر الجاري.

وتعتزم الشركة إسدال الستار عن مشروع "جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز" الجديد على الواجهة البحرية لمدينة لوسيل، والذي يطرح مفهوماً جديداً لتجربة العيش الفاخرة. وتشتهر شركة جي إم جي العقارية بتطوير المشاريع العقارية الفريدة في أبرز المواقع القطرية، وتمتلك محفظة واسعة من العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس ناصر الأنصاري، رئيس مجموعة جي إم جي القابضة: "يسهم مشروع "جي إم جي ووترفرونت ريزيدنسز" في إرساء معايير جديدة وخلق مفهوم جديد لتجارب المعيشة الفاخرة في قطر".

وستقوم الشركة أيضا،ً ضمن خططها لمعرض سيتي سكيب قطر 2023، بتوقيع شراكة مع إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال الهندسة المعمارية على مستوى العالم، حيث سيتمّ الكشف عن مشروعها فائق الفخامة ومتعدد الاستخدامات في جزيرة قطيفان الشمالية، والذي سوف يوفر مزايا فريدة لسكان قطر وزوارها.

وأضاف المهندس الأنصاري: "نتحفظ عن إعلان أي تفاصيل إضافية حول المشروع حتى انطلاق المعرض المرتقب، ولكننا نعد رواد القطاع بالكشف عن مجموعة استثنائية من المشاريع والاتفاقيات الكفيلة بالارتقاء بمعايير القطاع في قطر والمنطقة عموماً".

ومن جانبه، قال نافيد دولتشاهي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إم جي القابضة: "تشكل المشاريع الجديدة رافداً لرؤيتنا الرامية إلى بناء إرث عريق من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات، مما يوفر أقصى درجات الفخامة المبتكرة للجيل الجديد من السكان".

ولطالما اشتهرت مجموعة جي إم جي القابضة بجهودها الدؤوبة للارتقاء بالمشهد العمراني في قطر، حيث اقترن اسمها بتطوير العديد من المشاريع الاستثنائية في الدولة، بما فيها مشروع فلورستا جاردنز في جزيرة اللؤلؤة في قطر، وفندق في آبي بي الدوحة، وبوابة المنصور في لوسيل، ومشروع مارينا توين تاورز في لوسيل مارينا.

وتتواجد مجموعة جي إم جي القابضة في معرض سيتي سكيب قطر إلى جانب قطيفان للمشاريع وجست ريل إستايت، الشركتين الرائدتين في القطاع العقاري. ويمكن زيارة شركة قطيفان للمشاريع خلال المعرض في جناحها رقم C10 وجست ريل إستايت في جناح C30، حيث يمكن لقاء نخبة من خبراء مجموعة جي إم جي القابضة للتعرف على رؤى وأفكار مفصلة حول المشاريع الجديدة.

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لمحة حول جي إم جي العقارية

جي إم جي العقارية هي شركة تابعة لتكتل مجموعة جي إم جي القابضة القطرية المرموقة، وتلعب دوراً رائداً في دفع جهود التحول الوطنية في القطاع العقاري. وتعمل الشركة على الارتقاء بمفهوم العيش الفاخر من خلال تقديم مساحات سكنية استثنائية تعتني بأدق التفاصيل وتجمع بين الجانب العملي والتصاميم الأنيقة مع الالتزام بأفضل ممارسات الاستدامة.

وتواصل جي إم جي العقارية إرساء معايير جديدة في قطاع العقارات، حيث تشتهر بتسليم المشاريع العقارية السكنية ومتعددة الاستخدامات في الوقت المحدد. كما تتولى قيادة مشاريع رئيسية في أفخر المناطق، بما فيها مشروع فلورستا جاردنز في جزيرة اللؤلؤة في قطر، ومشروع توين تاورز ومشروع عين قطر في مدينة لوسيل، حيث تشكل هذه المشاريع إضافة بارزة لمحفظتها المتنامية.

وانطلاقاً من التزام الشركة الراسخ بقيم الجودة العالية والإبداع والاستدامة ورضى العملاء والشفافية، تواصل استكشاف مفاهيم مبتكرة في التصاميم المعمارية والداخلية، وذلك بالتعاون مع شبكتها المميزة من الشركاء عالميي المستوى. وتستثمر جي إم جي العقارية على نطاق واسع في توريد أجود المواد وتتعامل مع نخبة من الحرفيين المهرة، وذلك بهدف تقديم مشاريع فاخرة مصممة بحسب الطلب ومجتمعات مستدامة تتجاوز المعايير العالمية.

وتدعم مجموعة جي إم جي القابضة جهود حماية البيئة من خلال التزامها بإدماج الممارسات المستدامة في أعمالها، كما تضمن القيمة الدائمة للعقارات من خلال اعتمادها منهجيات التصميم المتقدمة، بما في ذلك الاستفادة من الضوء الطبيعي وتنفيذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.