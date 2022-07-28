ارتفاع أحجام المبيعات ومتوسط سعر البيع مع انخفاض متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية

تؤدي لتحسن هامش الربح الإجمالي على أساس سنوي

التركيز المستمر على الكفاءات التشغيلية وتقنيات الإنتاج المتقدمة يعزز الربح التشغيلي

العلاقات الوثيقة وطويلة الأمد مع الموردين تُمكن الشركة من التعامل مع الاضطرابات الحاصلة في سلاسل التوريد العالمية

مجموعة قوية من المشاريع المستقبلية للعام، مع زيادة تركيز الشركة على قطاع المياه

الدمام، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" ("أنابيب الشرق" أو "الشركة"، المدرجة تحت الرقم 1321 في تداول السعودية)، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2023، والمنتهي في 30 يونيو 2022، مستعرضة تحسنًا في الإيرادات ممّا يعود في الأساس إلى الانتعاش في نشاط السوق والتركيز المستمر على الكفاءات التشغيلية.

أبرز المؤشرات للربع الأول من السنة المالية 2023

ارتفعت الإيرادات البالغة 206 مليون ريال سعودي بنسبة 6٪ على أساس فصلي و38٪ على أساس سنوي (194 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2022؛ و149 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022)، بفضل استئناف العمل على العديد من المشاريع الرئيسية التي تم تأجيلها سابقًا من قبل العملاء الرئيسيين جراء الجائحة العالمية.

وصل إجمالي الربح إلى 19 مليون ريال سعودي مسجلا ارتفاعًا نسبته 66٪ على أساس سنوي (11 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022) ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة الكبيرة في حجم المبيعات (+70٪ سنويًا)، إلى جانب انخفاض نسبته 14٪ في متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية على أساس سنوي. وقد مكنت العلاقات القوية والراسخة للشركة مع مورديها حول العالم في الحد من تأثير الاضطرابات التي عصفت بسلاسل التوريد العالمية، ما سمح باستمرار سير العمل بسلاسة في المشاريع القائمة. من ناحية أخرى، انخفض إجمالي الربح عند المقارنة مع الربع السابق بنسبة 13٪ (22 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2022)، على خلفية انخفاض حجم المبيعات بنسبة 30٪ على أساس فصلي، وزيادة متوسط تكلفة الطن من المواد الخام بنسبة 45٪ .

انخفض الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11٪ على أساس فصلي و6٪ على أساس سنوي ليصل إلى 18 مليون ريال سعودي (منخفضًا من 20 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2022 و19 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022)، وسبب الانخفاض على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بسبب إعادة الهيكلة. وقد بلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9٪ خلال الفترة (بعد أن كان 10% في الربع الرابع من السنة المالية 2022 و13% في الربع الأول من السنة المالية 2022)، وهو ما تسعى إدارة الشركة حاليًا لتحسينه مع استئناف النشاط عبر مختلف المشاريع.

تم تعزيز صافي الربح البالغ 6 ملايين ريال سعودي (مقارنة بمليوني ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2022) بفضل اعادة النشاط في السوق والارتفاع في حجم المبيعات، ولكن عند مقارنة النتائج مع الربع السابق، تبين أن الأثر الصافي لانخفاض حجم المبيعات بنسبة 30٪، وزيادة متوسط التكلفة بنسبة 45٪ لكل طن من المواد الخام، قد أدى لانخفاض الربح التشغيلي بنسبة 21٪ على أساس فصلي. وقد واصلت أنابيب الشرق التركيز على زيادة كفاءات الإنتاج بما يتماشى مع مساعيها المستمرة لتعزيز مكانتها في سوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في المملكة. ومع ذلك، فإن الارتفاع الكبير بنسبة 64٪ في رسوم التمويل الناشئة عن الاتجاه الصاعد في سعر الفائدة بين البنوك السعودية، قد فاق إلى حدٍ كبير الأثر الإيجابي لتقليص المصروفات البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 30٪ خلال هذا الربع.

انخفض رصيد النقد وما يعادله إلى 18 مليون ريال سعودي (بعد أن كان 74 مليون ريال سعودي بنهاية مارس 2022) بسبب التسوية المبكرة لجزء كبير من الديون المستحقة بقصد الإدارة الفعالة لتكاليف التمويل للشركة، نظرًا للاتجاه الصاعد المتوقع في سعر الفائدة.

انخفضت إجمالي الديون بنسبة 34٪ منذ بداية السنة، من 274 مليون ريال سعودي إلى 181 مليون ريال سعودي.

أبرز الجوانب التشغيلية

الاستمرار في متابعة العديد من المشاريع الضخمة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، مع قيام الشركة حاليًا بتنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 1.3 مليار ريال سعودي. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم زيادة حجم المشاريع بشكلٍ ملحوظ خلال يوليو 2022.

تعد مرافق التصنيع المتكاملة والمتقدمة، والمنتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى نطاق العمليات الواسع من أهم المزايا التنافسية الرئيسية للشركة.

استمرار التنفيذ عالي الجودة للمشاريع الرئيسية مع تحقيق عائد على المواد الخام يفوق معدلات الصناعة بنسبة كبيرة

التركيز القوي على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع وجود خطط قيد التنفيذ لمراجعة شاملة لإطار الاستدامة للشركة .

في هذا الصدد قال محمد الشاهين الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق" يسعدنا أن نبدأ العام الجديد بقوة، مع زيادة الإيرادات، فمع استمرارنا في الانتفاع من موقعنا التنافسي وكفاءاتنا التصنيعية الرائدة، نطمح لتحقيق أعلى مستويات التميز التشغيلي والاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

ونظرًا لعودة الزخم إلى السوق، فقد شهدنا استئنافًا قويًا للمشاريع المتوقفة، ونتطلع دائماً للحيز على جزء كبير من المشاريع القادمة كذلك.

كما نعمل على زيادة جهودنا في مجال الاستدامة للتوافق مع المبادرات الحكومية وأفضل الممارسات العالمية، حيث نقوم حاليا بإعادة تقييم إطار الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبالنسبة للفترة المقبلة، سنستمر في الالتزام بتعزيز الابتكار والأداء في جميع أقسام الشركة، من أجل تقديم قيمة ممتازة وعوائد طويلة الأجل لمساهمينا."

من جهته قال محمد درويش، المدير المالي لشركة أنابيب الشرق:

"سجلت أنابيب الشرق نتائج مالية جيدة في الربع الأول من السنة المالية 2023، مدعومةً بنمو الايرادات، استناداً للانتعاش المستمر في نشاط الأعمال مع عودة السوق إلى وضعه الطبيعي.

وخلال هذا الربع، واصلنا التركيز على تدعيم علاقاتنا القوية مع شركائنا الرئيسيين مما مكننا من تأمين مشاريع جديدة مهمة وتعزيز مكانتنا في السوق. كما واصلنا تنفيذ تدابير حاسمة لترشيد التكاليف، والتي أسفرت عن تطوير كفاءات الإنتاج، في الوقت الذي نعمل فيه على التخفيف من وطأة تقلب أسعار الفائدة عبر تحسين المركز المالي للشركة.

وبفضل القوة والمرونة التي يتميز بها نموذجنا التشغيلي ومركزنا المالي، نحن على أتم استعداد للمرحلة القادمة من النمو والازدهار للشركة، حيث نتطلع بشغف إلى زيادة حجم الأعمال المتراكمة واغتنام الفرص الناشئة من البرامج الاقتصادية التحويلية للمملكة في إطار رؤية 2030."

الاستراتيجية والتوقعات

من المتوقع أن تشهد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور طلباً قوياً على مدى السنوات القليلة القادمة، مدعومةً بالمبادرات الوطنية الواردة ضمن رؤية 2030، والتي ستؤدي الى زيادة المشاريع الضخمة في قطاعي المياه والنفط والغاز.

ومن خلال الاستفادة من مكانتها الريادية في سوق تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في المملكة، تهدف الشركة إلى تحقيق أقصى قدر من المبيعات وزيادة حصتها السوقية عبر تنويع منتجاتها وتعزيز مبادراتها التسويقية. وتعتزم الشركة اغتنام المزيد من الفرص في قطاعي المياه والنفط والغاز، والتي تتوقع لهم إمكانات واعدة. كما تلتزم بالاستمرار في ضخ الاستثمارات في مجالي البحث والتطوير، لتعزيز ابتكار المنتجات بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للعملاء. علاوةً على ذلك، تقوم الشركة بتقييم إطار الاستدامة الخاص بها، للتوافق مع أفضل الممارسات في الصناعة.

وتواصل الشركة التركيز على تحسين مركزها المالي، عن طريق التركيز على المديونية والتكاليف التشغيلية ورأس المال العامل، لموازنة الزيادة المتوقعة في تكاليف التمويل نتيجة الارتفاع في أسعار الفائدة.

واستناداً لذلك، فإن شركة أنابيب الشرق واثقة بتحليها بالمكانة القوية والقدرة الفنية اللازمة للاستفادة الكاملة من المشاريع الضخمة القادمة، وبالتالي تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

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نبذة عن أنابيب الشرق:

تأسست شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق) في عام 1431هـ (الموافق 2010م)، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) في المملكة العربية السعودية، وتتواجد منتجاتها في مختلف البنى التحتية الحيوية، وبالأخص في تطبيقات المياه والنفط والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنع تغليف الأنابيب، تصل إنتاجية شركة أنابيب الشرق إلى أكثر من 500 ألف طن من الأنابيب الحلزونية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر مُصنِّعي الأنابيب الحلزونية في المنطقة.

للاتصال: IR@eastppipes.com

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