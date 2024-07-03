(المنامة، البحرين) – أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن فوز تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية "بنفت بي" بجائزة التكنولوجيا المالية ضمن جائزة البحرين للمحتوى الرقمي 2023. أقيم الاحتفال تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مركز الخليج للمؤتمرات ونظمته جمعية البحرين لشركات التقنية (بِتك).

وقد تسلم السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت الجائزة من معالي السيد علي بن صالح الصالح الذي أشاد بروح الابتكار والتميز الذي يمثله تطبيق بنفت بي (BenefitPay).

ويوفر تطبيق بنفت بي واسع الانتشار حلول دفع سلسة، مما يضمن للمستخدمين وسيلة سهلة وآمنة للدفع، وتحويل الأموال، وتسوية الفواتير مباشرة من هواتفهم الذكية. ويساعد التطبيق على إجراء معاملات سريعة مريحة من خلال المسح برمز QR، وتسهيل عملية الدفع لكل من المستهلكين والتجار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين دفع فواتيرهم بسهولة وإدارة التزاماتهم المالية الأخرى من خلال منصة واحدة. ويتيح التطبيق عمليات تحويل مالية مباشرة، حيث يمكن للمستخدمين إرسال واستلام التحويلات المالية فوراً في البحرين. كما أن خصائص الأمن المتقدمة التي يستخدمها بنفت بي، بما في ذلك التحقق البيرومتري والتشفير، تضمن سلامة وخصوصية بيانات المستخدم. وفي ظل سهولة الاستخدام، يمكن لجميع الأعمار والكفاءات التقنية الاستفادة من التطبيق.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالواحد الجناحي معلقًا: "لقد تشرفنا بالفوز بهذه الجائزة المرموقة التي تعكس التزامنا بالابتكار والتميز في قطاع التكنولوجيا المالية." وأضاف: " لقد أتاح لنا تطبيق بنفت بي تحويل الطريقة التي يجري بها الناس في البحرين معاملاتهم المالية، ولاشك أن هذه الجائزة تشكل حافزًا قويًا لنا لمواصة تحسين خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية لمستخدمينا."

تهدف جائزة البحرين للمحتوى الرقمي إلى تكريم الإسهامات المتميزة للمحتوى الرقمي والتكنولوجي في مختلف القطاعات، مع تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه الابتكار في تحقيق التنمية الاقتصادية. ويأتي تكريم شركة بنفت في فئة التكنولوجيا المالية ليؤكد الدور الريادي للشركة في تطوير الحلول المالية الرقمية في المملكة.

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