أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت دار التمويل (ش.م.ع.) إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة اليوم تقاريرها المالية المرحلية الموجزة للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة المذكورة 9.73 مليون درهم، مما يشكل تحسنًا عن إجمالي الخسارة الشاملة البالغة 14.56 مليون درهم المعلنة في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد قال المؤسس محمد القبيسي: "على الرغم من التحديات المستمرة، فإن هذا يمثل تحولًا في الأداء المالي العام لدار التمويل )ش.م.ع.( في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق".

وتشمل المؤشرات المالية الرئيسية، زيادة بنسبة 8.8٪ في صافي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والاصول الاستثمارية لتصل الى 67.97 مليون درهم، وارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 10.69 مليون درهم، مقارنةً بـ 9.70 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية، حيث وصل الى 16.30 مليون درهم. ويتناقض هذا الإرتفاع بشكلٍ صارخ مع صافي الخسارة البالغة 9.48 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022.

ومع ذلك، فقد سجلت المجموعة أيضًا ارتفاعا في صافي خسائر التأمين بقيمة بلغت 30.62 مليون درهم، مقارنةً بخسارة قدرها 9.47 مليون درهم في العام السابق.

وقال القبيسي: "نظرًا للظروف الاقتصادية غير المستقرة عالميًا، نتوقع أن تظل أسواق الأسهم المحلية والعالمية والدخل الثابت متقلبة لبقية العام."

كما سلط التقرير الضوء على النهج الحذر والمتوازن الذي تنتهجه المجموعة تجاه نمو الأصول/الالتزامات، مع استمرار تمويل دفتر القروض بشكل كبير من خلال دفتر الودائع. وقد ارتفع أجمالي النفقات التشغيلية على مستوى المجموعة إلى 69.72 مليون درهم، ويعزى ذلك بشكل اساسي إلى تعيين كوادر إدارية رئيسية وإطلاق مبادرات تجارية وتكنولوجية استراتيجية جديدة عبر مجموعة دار التمويل.

وأكد القبيسي على سياسة المجموعة الحكيمة في احتساب مخصصات خسائر القروض. وقال: "إن استراتيجيات التحصيل والاسترداد الفعالة المطبقة عبر محافظ تمويل التجزئة والتمويل التجاري تعمل على تعديل متطلبات مخصصات انخفاض قيمة الائتمان المتزايدة مقارنةً بالعام السابق."

ويبقى وضع السيولة لمجموعة دار التمويل قوياً، حيث يمثل النقد والنقد المعادل 14.5٪ من إجمالي الأصول. كما وقد حافظت المجموعة على قوتها في ما يتعلق بمعدل كفاية رأس مال على المستوى الموحد بنسبة 26.3٪، مما يضمن أساسًا صلبًا للنمو المستقبلي المستدام.

في ختام التقرير، أعرب القبيسي عن تفاؤله بشأن آفاق المجموعة المستقبلية. وقال: "من خلال الاستثمارات الكبيرة المستمرة في تعزيز قدراتنا الرقمية في مصادر التمويل والخدمات، فإننا في موقع جيد للاستفادة بشكل مربح من فرص النمو الاقتصادي الناشئة في الإمارات العربية المتحدة وعبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

كما عبر مؤسس المجموعة محمد جمعة القبيسي نيابة عن مجلس الادارة عن امتنانه لجميع أصحاب المصلحة على ثقتهم ودعمهم المستمر.

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عن دار التمويل

دار التمويل مؤسسة مالية مقرّها في إمارة أبوظبي ، تأسست في مارس 2004، وبدأت عملياتها في يوليو 2004. ويرتكز نشاطها على التمويل التجاري، وتمويل الأفراد، والخدمات المالية والاستثمار.

دار التمويل مملوكة من شريحة واسعة من كبار الشخصيات والأفراد ورجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دار التـمويل مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية برمز FH.