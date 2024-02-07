ارتفاع إيرادات الشركة في السنة المالية 2023 بنسبة 14.7% لتصل إلى 1,780.6 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 1,552.0 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2022

ارتفاع صافي أرباح السنة المالية 2023 بنسبة 5.1% ليصل إلى 570.6 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ543.0 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2022

ارتفاع إيرادات الربع الرابع من عام 2023 (713.5 مليون درهم إماراتي) بنسبة 23.3% مقارنةً بالربع ذاته من عام 2022 مع بدء تشغيل المشاريع المحلية الكبرى.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بريسايت" عن نتائجها للسنة المالية 2023، والتي أظهرت نمواً قوياً وثابتاً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 14.7% (ما يزيد عن 228.6 مليون درهم إماراتي) إلى 1,780.6 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالسنة المالية 2022. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 5.1% (ما يزيد عن 27.6 مليون درهم إماراتي) خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ صافي أرباح السنة المالية 2023 حوالي 570.6 مليون درهم إماراتي مقارنةً بـ 543.0 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2022. وبلغ هامش صافي الربح للسنة المالية 2023 32.0%.

وقد دَعَمَ نتائج السنة المالية 2023 عدد من المشاريع المحلية الكبرى التي أطلقت في الربع الأخير من العام، ما أدى إلى رفع إيرادات الربع الرابع من 2023 بمقدار (713.5 مليون درهم إماراتي) بزيادة قدرها 23.3% مقارنةً بالربع ذاته من عام 2022. وارتفع صافي الربح في الفترة ذاتها (300.6 مليون درهم إماراتي) بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وبلغ هامش صافي الربح للربع الرابع من عام 2023 نسبة 42.1%.

والجدير بالذكر أن الميزانية العمومية للشركة عالية السيولة وخالية من الديون، ما يوفر لشركة "بريسايت" مرونة مالية كبيرة لتمويل عملياتها وتعزيز نموها المستقبلي، وتمكنت بريسايت خلال السنة المالية 2023 من توليد 336.6 مليون درهم إماراتي من النقد الناتج عن عمليات الشركة.

وفي هذا السياق قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "نشعر بفخر كبير بنتائجنا في السنة المالية 2023 التي تعتبر سنة تحولية بالنسبة لشركتنا منذ إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية (في مارس 2023). وأظهرت الشركة نمواً سلساً وقوياً ومتتابعاً نتج عنه ربحية رائدة في القطاع. ودعمت نتائج عام 2023 عقود الإيرادات الإضافية التي تمتد لعدة سنوات بقيمة 1.56 مليار درهم إماراتي، والتي ستعزز الإيرادات المستقبلية القوية والتدفق النقدي. وتعني صحة ميزانيتنا العمومية أننا نملك خيار النظر في استخدام رأس المال في المستقبل والذي يمكن أن يشمل التوسع الجغرافي الهادف وتطوير المنتجات الجديدة لتحقيق النمو المستقبلي وعمليات الاستحواذ ذات القيمة المضافة".

وأشار إلى أن استخدام بريسايت لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في توفير دعم حيوي للمهام ساهم في تعزيز الشراكات مع العملاء الحاليين في الإمارات، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعرض تقنيات بريسايت المتقدمة أمام العملاء المحتملين.

وأضاف: "قامت بريسايت بتوسيع نطاقها الجغرافي من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة مع شركائنا في آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة، ونتوقع أن تلعب هذه الشراكات دوراً محورياً في تعزيز نمونا على النطاق الدولي خلال السنة المالية 2024 وما بعدها".

واستأنف براموتيدهام قائلاً: "منحنا النمو الذي حققته شركة بريسايت في عام 2023 أساساً متيناً للتوسع والتطور وتحقيق النمو المستقبلي، وكُلّي ثقة بقدرتنا المستمرة على تعزيز القيمة لمساهمينا وأصحاب المصلحة الأوسع. وندرك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدم في إطار تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى الشركات يوفر المزيد من فرص النمو على الدوام. ونتطلع الآن بعد الانتهاء من الإصدارات التجريبية المبكرة في عام 2023، إلى إطلاق مجموعة من حلول (GAI) في عام 2024".

تضمنت أبرز إنجازات الشركة في عام 2023 ما يلي:

إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ( ADX: PRESIGHT ) بتاريخ 27 مارس 2023، مع عرض الأسهم الذي استثى المستثمر الأساسي. وتم الاكتتاب بما يعادل 136 مرة أكثر من الأسهم المعروضة.

) بتاريخ 27 مارس 2023، مع عرض الأسهم الذي استثى المستثمر الأساسي. وتم الاكتتاب بما يعادل 136 مرة أكثر من الأسهم المعروضة. توقيع عقد لتوفير التحليلات والدعم الأساسي على مدى عدة سنوات للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تعزيز إدارة دولة الإمارات لمختلف الأزمات وحالات الطوارئ باستخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

توقيع عقود رئيسة مع عدة جهات منها على سبيل المثال مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ( ETCC ) ومركز الإحصاء - أبوظبي ( SCAD ).

) ومركز الإحصاء - أبوظبي ( ). توقيع عقد جديد والحصول على تمويل بقيمة 330 مليون درهم إماراتي من صندوق أبوظبي للتنمية، لنشر منصة تحليلية وإنشاء مركز للبيانات وسحابة وطنية لوزارة تكنولوجيا المعلومات الأنغولية.

افتتاح مركز التميز ( CoE ) للسلامة العامة الخاص بحكومة المالديف، خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو مبادرة رائدة تدعمها شركة بريسايت.

) للسلامة العامة الخاص بحكومة المالديف، خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو مبادرة رائدة تدعمها شركة بريسايت. افتتاح مكاتب فرعية في كازاخستان وأذربيجان شملت توقيع شراكة استراتيجية مع "سامروك كازينا" صندوق الثروة السيادية في كازاخستان بقيمة 70 مليار دولار أمريكي لتسريع التحول الرقمي في كازاخستان، بما يشمل رقمنة البيئة الذكية وإدارة المدن في (أستانا) عاصمة كازاخستان، ومشاريع التحول الرقمي لـ ( Qazakgas ) و( KTZ Express ).

) و( ). توقيع مذكرات تفاهم دولية شاملة لبرامج التحول الرقمي مع السنغال وزامبيا وموريتانيا.

نبذة عن "بريسايت"

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.

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