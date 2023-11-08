ارتفعت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023 بنسبة 11.8% لتصل إلى 553.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 494.9 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من السنة المالية 2022

ارتفعت صافي أرباح الربع الثالث من السنة المالية 2023 بنسبة 17.5% مقارنة بالربع الثالث من السنة المالية 2022 ليصل إلى 130.5 مليون درهم إماراتي

تجاوزت إيرادات الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023 مليار درهم إماراتي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بريسايت إيه آي هولدينغ"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، الشركة الدولية الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، عن تحقيقها أداء مالي قوي للربع الثالث من السنة المالية 2023 و منذ بدأيه العام حتى تاريخ اليوم من السنة المالية 2023، ما يشير إلى أنّ الشركة مستمرة في مسار نمو قوي وإمكانات رائدة كما كان موضحاً في وقت إدراجها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية "ADX" في مارس من هذا العام.

وقد بلغ صافي أرباح شركة "بريسايت" للربع الثالث من السنة المالية 2023 (130.5مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 17.5% (19.4 مليون درهم إماراتي) مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من العام 2022 البالغة (111.1 مليون درهم إماراتي). كما بلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023 (553.1 مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 11.8% (58.2 مليون درهم إماراتي) مقارنة بـمبلغ (494.9 مليون درهم إماراتي) في الربع الثالث من السنة المالية 2022. كما ارتفعت نسبة صافي الربح إلى 23.6% في الربع الثالث من السنة المالية 2023 من 22.4% في الربع الثالث من السنة المالية2022.

ارتفع صافي الأرباح منذ بداية العام وحتى تاريخه للأرباع الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة بلغت 10.8% (26.4 مليون درهم إماراتي) إلى (270.0 مليون درهم إماراتي) مقارنة بمبلغ (243.6 مليون درهم إماراتي) لنفس الفترة من السنة المالية 2022 . كما تجاوزت إيرادات "بريسايت" المليار درهم إماراتي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": "يسعدنا أن نعلن عن أداء مالي قوي للربع الثالث من السنة المالية 2023 منذ بداية العام حتى اليوم من السنة المالية 2023 ". وأضاف: " ان سجل الطلبات على خدماتنا يتعزز بشكل أكبر من خلال عقود الإيرادات الممتدة السنوات، مما يضمن تحقيق الإيرادات والتدفّقات النقدية المستقبلية. وقد تجاوزت طلبات العملاء مليار درهم إماراتي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023، و نتوقع أن نشهد وتيرة نمو جيدة في المستقبل".

وتابع قائلاً: " مع استمرار زيادة الطلب على التقنيات والحلول التي تركز على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، فإن شركة "بريسايت" في وضع جيد يمكنها من تحقيق هذا النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصعيدين الإقليمي والدولي, ومن خلال حلولنا الحالية، تمكنا من مضاعفة استثماراتنا في مجالات البحث والتطوير لإطلاق مجموعة معززة من حلول الذكاء الاصطناعي المبتكر الذي سيستفيد منه القطاع العام والمؤسسات والشركات الكبيرة و ما يعزز من الاستفادة من شراكة G42 مع شركة Microsoft و شركة OpenAI . يُعد الطلب القوي الذي تلقته شركة "بريسايت" في معرض جيتكس 2023 دليلاً على أن حلولنا التي تركز على الذكاء الاصطناعي هي المحركات الرئيسية للإيرادات في المستقبل ".

وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن مشروع مشترك مع صندوق سامروك كازينا) (Samruk Kazyna ، وهو صندوق الثروة السيادية لجمهورية كازاخستان، لتسريع التحول الرقمي في كازاخستان من خلال نشر حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة الخاصة "بريسايت" وتم إنشاء مكاتب فرعية جديدة في كازاخستان وأذربيجان لتعزيز مكانة "بريسايت" في آسيا الوسطى.

كما وقّعت "بريسايت" مؤخراً عقداً مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) لتعزيز إدارة دولة الإمارات العربية المتحدة لأي الأزمات وحالات الطوارئ باستخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يدل على طبيعة المهمة الحساسة لمنتجات الشركة وحلولها.

تُعرف شركة "بريسايت" برؤيتها وطموحها لإحداث تغيير مجتمعي هادف من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات لحلّ المشكلات المعقدة والمساهمة في التقدم البشري مدى الحياة. وتعمل "بريسايت" على تحليل المعلومات واستنباط رؤى لم يكن من الممكن سابقا تحديدها لحلّ تحديات اليوم.

للمزيد من المعلومات حول "بريسايت" يرجى الانتقال إلى قسم علاقات المستثمرين على موقع "بريسايت" الإلكتروني: https://www.presight.ai/ir/

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نبذة عن "بريسايت":

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.